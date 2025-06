„In Europa gibt es keinen Bürgerkrieg – sondern eine einseitige Zerstörung“ (Video)

„In einem Bürgerkrieg gibt es zwei Seiten, die kämpfen. Hier in Europa gibt es nur eine Seite – und das ist nicht die weiße einheimische Bevölkerung Europas“, warnte die niederländische politische Kommentatorin Eva Vlaardingerbroek in ihrer Rede auf der CPAC Hungary.

Sie sprach offen über das Versagen rechter Parteien bei der Eindämmung der Masseneinwanderung, die zunehmende Unterdrückung Andersdenkender und darüber, wie sie selbst inzwischen zum Ziel staatlicher Spionagesoftware wurde.

„Viele Experten warnen schon seit Jahren, dass ein Bürgerkrieg bevorsteht. Ich glaube aber, dass die Realität noch schlimmer ist als das.

In einem Bürgerkrieg gibt es zwei Seiten, die kämpfen. Hier in Europa gibt es nur eine Seite. Und ich kann Ihnen sagen, dass das nicht wir sind. Es ist nicht die weiße einheimische Bevölkerung Europas. Das heißt aber nicht, dass der Durchschnittseuropäer mit all dem einverstanden ist“, so Vlaardingerbroek.

Seit ihrer CPAC-Rede im letzten Jahr, in der sie zum Thema „Great Replacement“ sprach, wurde sie international bekannt – allein auf X (ehemals Twitter) wurde die Rede von über 30 Millionen Menschen gesehen und sogar von Elon Musk geteilt.

In ihrer diesjährigen Rede ging sie auf den Widerspruch zwischen der wachsenden Unterstützung für rechte Parteien in Europa und deren wiederholtem Scheitern bei der Umsetzung migrationskritischer Politik ein. (Messerstecher werden immer jünger – Ausländer begehen ausländerfeindliche Straftaten)

Am Beispiel der Niederlande zeigte sie auf, wie selbst bei Wahlsiegen die Grenzen offenbleiben:

„Wir versuchen, über die offiziellen Kanäle einen Wandel herbeizuführen, aber bisher ohne Erfolg. In meinem Land, den Niederlanden, hat die Partei von Geert Wilders bei den Wahlen 2023 satte 25 % der Stimmen erhalten – mehr als je zuvor. Und sein zentrales Wahlversprechen war die Schließung der Grenzen.

Tatsächlich hat unsere Regierung die – ich zitiere – ‚härteste Einwanderungspolitik, die unser Land je gesehen hat‘ umgesetzt. Das Ergebnis? 130.000 Einwanderer sind allein im vergangenen Jahr eingereist.“

Dieses Muster zeige sich in ganz Europa, so Vlaardingerbroek. Rechte Parteien gewinnen zwar Stimmen – in manchen Ländern sogar über 30 % – aber ohne absolute Mehrheiten bleiben sie machtlos. Koalitionen, so erklärt sie, seien in jeder denkbaren Variante eine Sackgasse: