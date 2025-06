Insider enthüllt „Clotastrophe“: alarmierender Anstieg von „weißen faserigen Gerinnseln“ bei Covid-geimpften Leichen

Eine Gruppe von Einbalsamierern und Bestattern schlägt Alarm wegen eines erschreckenden Anstiegs der Zahl von „weißen, faserigen Gerinnseln“, die aus den Leichen von Menschen entfernt werden, die Covid-mRNA-„Impfstoffe“ erhalten haben.

Wie Slay News bereits berichtete , war dieses beunruhigende Phänomen unbekannt, bevor die experimentellen Injektionen Anfang 2021 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden.

Während der jüngsten Tagung der Tennessee Funeral Directors Association (TFDA) 2025 in Franklin, Tennessee, deckten Brancheninsider einen dramatischen Anstieg weißer, faseriger Gerinnsel auf, die bei gegen Covid geimpften Leichen gefunden wurden.

Darüber hinaus warnten die anwesenden Einbalsamierer und Bestatter, dass die Säuglingssterblichkeit sprunghaft ansteige.

Der ehemalige Major der US-Luftwaffe Tom Haviland hielt auf der TFDA-Tagung 2025 einen Vortrag .

Haviland hat die Initiative ergriffen und Alarm geschlagen, weil die Meldungen über Blutgerinnsel immer mehr zunehmen.

Mit seinem Vortrag auf dem Gipfel hat ein US-amerikanischer Verband staatlicher Bestattungsunternehmen erstmals öffentlich zugegeben, dass weiße faserige Blutgerinnsel real, weit verbreitet und fortbestehend sind.

Auf Einladung von TFDA-Präsident Taylor Moore führte Haviland während des Kongresses eine persönliche Umfrage unter 28 Einbalsamierern und Bestattungsunternehmern durch. (Genetische Bombe! COVID-19-Impfstoffe verändern das menschliche Genom)

Die Umfrage ergab folgende Ergebnisse:

Diese Ergebnisse wurden nicht nur auf Papier dokumentiert, sondern auch per Video bestätigt .

Mehrere Einbalsamierer hoben während Havilands Präsentation ihre Hände, um zu bestätigen, dass sie die weißen, faserigen Klumpen persönlich gesehen hatten.

Viele gaben an, dass sie vor der Einführung der mRNA-„Impfstoffe“ gegen Covid noch nie solche Blutgerinnsel gesehen hätten.

Hier der Text zum Vortrag:

Tennessee Funeral Directors Association (TFDA) bestätigt auf ihrer Jahrestagung, dass weiße faserige Blutgerinnsel REAL und VERBREITET sind

Gastbeitrag von Tom Haviland

TFDA hat mich zum Vortrag eingeladen

Der Präsident der Tennessee Funeral Directors Association, Herr Taylor Moore, kontaktierte mich im Dezember 2024, während Laura und ich unsere „2024 Worldwide Embalmer Blood Clot Survey“ durchführten, und lud mich ein, bei ihrer TFDA-Jahresversammlung am 8. Juni 2025 zu sprechen.

Ich sagte schnell „Ja“ zu dieser einmaligen Gelegenheit, viele Bestatter und Einbalsamierer persönlich zu treffen, sie über die Ergebnisse unserer Umfragen der letzten drei Jahre zu informieren und ihnen die neuesten Informationen über die Analyse unseres wissenschaftlichen Teams zur „Art und Weise“ der Bildung der weißen, faserigen Gerinnsel zu geben.

Der TFDA-Kongress fand am vergangenen Wochenende in einem großen Hotel und Konferenzzentrum in Franklin, Tennessee, südlich von Nashville, statt. Am Samstagabend besuchten Laura, ich und Lauras Schwester Leslie einen Empfang, bei dem wir etwa 60 Personen trafen, darunter etwa die Hälfte Bestatter und Einbalsamierer, die andere Hälfte Ehepartner, Freunde und Lieferanten.

Als ich mit einem der ersten Einbalsamierer, die ich traf, über die weißen, faserigen Klumpen sprach, holte er schnell sein Telefon heraus und zeigte mir ein langes, weißes, faseriges Klumpen, das er gerade im Mai aus einer Leiche entfernt hatte.

Tatsächlich schienen die meisten Bestatter und Einbalsamierer beim Empfang ernsthaft daran interessiert zu sein, über die Blutgerinnsel zu sprechen. Einige kamen auf mich zu und sagten, dass sogar ihre Frau am Sonntag zu meinem Vortrag kommen würde, darunter eine Frau, die in einem Krankenhaus in Tennessee arbeitet. Ich hatte das deutliche Gefühl, dass am Sonntag viele Leute im Raum sein würden, um meinen Vortrag zu hören.

Am Sonntag war der Raum tatsächlich gerammelt voll, als ich meinen 55-minütigen Vortrag hielt. Genau wie der Einbalsamierer Wallace Hooker, der 2022 auf einer Konferenz der Ohio Embalmers Association vortrug, bat ich die Einbalsamierer aus Tennessee per Handzeichen, mitzuteilen, ob sie die weißen, faserigen Gerinnsel in den letzten Jahren gesehen hatten.

Wie Sie in diesem Videoclip (weniger als eine Minute) sehen, hielten einige Einbalsamierer ihre Hände hoch und signalisierten damit, dass sie diese schrecklichen und gefährlichen Gerinnsel tatsächlich gesehen hatten.

Dieses Video von echten Bestattungsunternehmern und Einbalsamierern ist der eindeutige Beweis dafür, dass die weißen, faserigen Gerinnsel keine Fälschung sind!

Eine weitere Umfrage

Während meines Besuchs auf der TFDA-Tagung 2025 habe ich auch die Gelegenheit genutzt, eine Umfrage unter den Bestattungsunternehmern und Einbalsamierern in Tennessee durchzuführen, damit sie uns einen „ersten Einblick“ in das geben konnten, was sie in der ersten Hälfte des Jahres 2025 in ihren Einbalsamierungsräumen sehen.

Ich habe die Ergebnisse dieser schriftlichen Umfrage am Sonntagabend ausgewertet und sie dann den TFDA-Mitgliedern am Montagmorgen auf dem Kongress mitgeteilt.

Hier sind die Ergebnisse:

Wie Sie den Umfrageergebnissen entnehmen können, sehen etwa zwei Drittel der Einbalsamierer im ersten Halbjahr 2025 immer noch weiße, faserige Gerinnsel.

Und sie finden diese tödlichen Gerinnsel bei durchschnittlich 17 % ihrer Leichen. Diese 17 % stellen zwar einen Rückgang gegenüber den 27 % dar, die in unserer jüngsten „ Weltweiten Einbalsamierer-Blutgerinnsel-Umfrage 2024 “ gemeldet wurden, was einen positiven Trend darstellt, bedeutet aber, dass die Einbalsamierer in Tennessee immer noch bei jeder sechsten Leiche weiße, faserige Gerinnsel feststellen!

Ähnlich verhält es sich mit den Einbalsamierern in Tennessee, die weiterhin das ebenso gefährliche Phänomen der Mikrogerinnsel (die Einbalsamierer nennen es „Kaffeesatz" oder „schmutziges Blut") bei durchschnittlich 17 % ihrer Leichen beobachten. Wie bereits erwähnt, treten Mikrogerinnsel in sehr kleinen Blutgefäßen auf und können den Sauerstoffaustausch in der Lunge und damit den Sauerstofftransport zu allen wichtigen Organen, einschließlich Gehirn und Augen, blockieren. Besorgniserregend ist auch, dass 39 % der Einbalsamierer in Tennessee im ersten Halbjahr 2025 einen Anstieg der Säuglingssterbefälle im Vergleich zu den Jahren vor der Pandemie (2019 und davor) verzeichneten. Der durchschnittliche Anstieg betrug beunruhigende 14 %. Auch unsere Frage zur Altersstruktur ergab ein beunruhigendes Ergebnis. Die Einbalsamierer in Tennessee sehen im Jahr 2025 im Vergleich zu den Jahren 2019 und davor immer noch eine große Anzahl von 36- bis 50-Jährigen mit Blutgerinnseln auf ihren Einbalsamierungstischen. Ein herzliches Dankeschön Ich möchte dem Präsidenten der TFDA, Herrn Taylor Moore, dafür danken, dass er den Mut hatte, mich einzuladen, vor den Bestattungsunternehmern und Einbalsamierern in Tennessee über dieses äußerst wichtige Thema der Blutgerinnung zu sprechen. Wenn sich auch mehr Verbände von Bestattungsunternehmen (und Gefäßchirurgen, Kardiologen und Mitarbeiter von Katheterlaboren) in den USA zu Wort melden und dieses ernste Problem anerkennen würden, dann bestünden gute Chancen, dass wir die durch diese schrecklichen Blutgerinnsel verursachten Todesfälle und Behinderungen eindämmen könnten. Und es besteht auch eine gute Chance, dass dies dazu führen könnte, dass bestimmte mRNA-„Impfstoffe" für immer vom Markt genommen werden. Ich wäre nachlässig, wenn ich nicht ein aktuelles Foto beifügen würde, das mir der Einbalsamierer Richard Hirschman geschickt hat – Laura Kasner Quellen: PublicDomain/slaynews.com am 18.06.2025

