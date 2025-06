Iran/Israel-Krieg: Trump fordert „Bedingungslose Kapitulation!“ MAGA-Bewegung gespalten!

Maßnahme gegen neue „Pager-Operation“: Iran verbietet Beamten Nutzung von Elektrogeräten

Iran droht mehreren Berichten zufolge eine Sperre des freien Internetzugangs. Der Zugriff auf Seiten aus dem Ausland könne in den nächsten Stunden erheblich eingeschränkt werden, schrieben verschiedene Medien übereinstimmend unter Berufung auf Experten und Internetaktivisten.

Unterdessen teilte das Kommando für Cybersicherheit mit, dass die Nutzung „aller mit Kommunikationsnetzwerken verbundenen Geräte – einschließlich Smartphones, Smartwatches, Laptops“ für Beamte untersagt sei. Auch die Bevölkerung solle sie auf ein Minimum reduzieren.

Hintergrund dürften Aussagen von Israels Botschafter in Washington, Yechiel Leiter, sein. „Wenn sich der Staub gelegt hat, werden Sie am Donnerstagabend und Freitag einige Überraschungen erleben, die die Pager-Operation fast einfach erscheinen lassen“, sagte er laut US-Medien.

Damit machte Leiter Anspielungen auf die Geheimdienstoperation Israels im September 2024 gegen die Hisbollah-Miliz im Libanon. Bei der Operation explodierten die Pager und Handfunkgeräte Tausender Funktionäre der proiranischen Gruppe. 37 Menschen wurden getötet, mehr als 3000 wurden verletzt.

US-Vizepräsident Vance: Trump „könnte entscheiden, Maßnahmen zu ergreifen“

US-Vizepräsident JD Vance schließt ein militärisches Eingreifen der USA in Iran nicht aus. Auf X (vormals Twitter) schrieb Vance in einem längeren Tweet zur Iran-Politik der USA, US-Präsident Donald Trump „könnte entscheiden, Maßnahmen zu ergreifen“, um die iranische Atomanreicherung militärisch zu beenden.

Vance erklärte zudem, er habe in Bezug auf das iranische Programm zur Urananreicherung bisher noch „kein einziges gutes Argument gesehen, warum Iran Uran weit über den Grenzwert für die zivile Nutzung anreichern sollte.

Der Präsident habe in den vergangenen Monaten versucht, über sein außenpolitisches Team ein Abkommen mit Teheran zu erreichen – jedoch ohne Erfolg. Letztlich obliege die Entscheidung, ob Maßnahmen ergriffen werden, jedoch dem US-Präsidenten.

„Natürlich haben die Menschen nach den letzten 25 Jahren idiotischer Außenpolitik zu Recht Angst vor ausländischen Verwicklungen. Aber ich glaube, der Präsident hat sich in dieser Frage ein gewisses Vertrauen verdient“,

schrieb Vance weiter. Er behauptet weiterhin, dass es Trump bei Einsätzen des US-Militärs allein darum gehe, „die Ziele des amerikanischen Volkes zu erreichen“.

Look, I’m seeing this from the inside, and am admittedly biased towards our president (and my friend), but there’s a lot of crazy stuff on social media, so I wanted to address some things directly on the Iran issue:

First, POTUS has been amazingly consistent, over 10 years, that…

— JD Vance (@JDVance) June 17, 2025