Jesus versuchte uns zu sagen, dass wir in der Matrix leben – Jesus war ein Hacker!

„Denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert?“

Jesus Christus

Dies deutet auch das Zitat Christi an, dass Letzteres das Erste sein wird. Die Verdienste der Mächtigen in dieser Matrix sprechen eher von den Schwächen der Seele in der realen Welt.

Bedenken Sie, dass diese irdische Matrix eine Art Test ist: Wir erhalten bestimmte Tests darüber, wie betrügerisch sich ein Mensch erweist, anderen Gewalt antut und wie stark seine moralischen Qualitäten sind.

Im Neuen Testament werden der Charakter und das Bild Jesu sehr deutlich. Man versteht bereits den Geist, nicht den Buchstaben.

Und wenn man sich etwas Zeit zum Nachdenken nimmt, prägt sich die christliche Moral in den Subkortex ein, installiert Firmware und aktualisiert sie.

„Mach dir also keine Sorgen um morgen, der morgige Tag wird sich von selbst erledigen. Jeder Tag bringt genug eigene Sorgen mit sich.“

Jesus Christus

Die Worte Jesu sind einfach und genial zugleich, viele können beispielsweise den Spruch „die andere Wange hinhalten“ bis heute nicht verstehen, bzw. nicht annehmen und versuchen, ihn mit Leben zu füllen – darauf kommen wohl erst unsere Nachkommen.

Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt Jesus. Das bedeutet, dass unsere materielle Matrix nur ein kleiner Teil der immateriellen spirituellen Welt ist. Dass wir uns nur in einer Petrischale befinden, unter der Haube.

Dass es keinen Kosmos gibt – dies sind nur die Hintergründe unserer Matrix – und dass die reale Welt des Himmelreichs durch den Großen Schleier vor uns verborgen ist.

Vielleicht ist unser Bewusstsein sogar gar nicht hier, nicht im Gehirn, sondern in der Subtilen Welt . Und das Gehirn ist nur ein Sender, ein Empfänger.

Es empfängt Signale des Bewusstseins aus der Subtilen Welt. Libets Experiment bestätigt diese Version indirekt.

Eine große Schwierigkeit beim Verständnis der tatsächlichen Struktur des Universums liegt gegenwärtig in der Vorherrschaft eines vereinfachten Objekt-Korpuskular-Modells des Universums.

Es gibt zahlreiche Versuche, die Welt als Matrix darzustellen. Bislang haben die Physiker lediglich die Fakten zusammengetragen, dass die Realität eine Simulation ist, sind aber der Frage, wer sie erschaffen hat, sorgfältig ausgewichen: Gott? Außerirdische?

Die großen Vorfahren der Menschheit, die vor uns auf diesem Planeten lebten (und immer noch leben)?

Es besteht kein Zweifel, dass früher oder später eine neue Physik auftauchen wird, die diese Rätsel erklärt und einen Punkt setzt, aber nach dem Punkt kommt eine Ellipse.

Schließlich beschäftigen wir uns seit hundert Jahren mit den Kuriositäten der Theorien von Einstein und Planck, obwohl sie einst die gewünschte Klarheit in die Wissenschaft brachten und eine Million verdammter Fragen beantworteten.

Eines Tages wird man weder eine Simulation noch einen Supercomputer brauchen.

Die Natur ist der Computer, Gottes „Software“.

Jesus war ein Hacker!

Also, ich habe neulich die Matrix gesehen (wie man das so macht) und mir kam der Gedanke: Wenn die Welt ein Matrix-Codierungsprogramm ist, war Jesus dann bloß ein Hacker?

Der Film „Matrix“ suggeriert, dass wir alle in einer simulierten Realität namens „Matrix“ leben. Diese Simulation wurde von empfindungsfähigen Maschinen erschaffen, um Menschen abzulenken, während sie unsere Körper als Wärme- und Energiequelle nutzen. (Wenn Sie verwirrt sind, schauen Sie sich den Film an und kommen Sie später zurück.)

Im Grunde sitzen also alle Menschen auf der Erde in Containern, aber wir sind an die Matrix angeschlossen, sodass wir glauben, ein normales Leben zu führen.

Dieses normale Leben ist in Wirklichkeit eine Computersimulation, die unsere Gedanken ablenken soll, während unsere realen Körper den empfindungsfähigen Maschinen als Energiequelle dienen.

Im Film ist Neo (die Hauptfigur) ein Computerhacker, der die Wahrheit über die Welt erfährt und es mit etwas Hilfe schafft, aus der Matrix zu entkommen und seinen Geist zu befreien.

Sobald ihm dies gelungen ist, können sie selbst entscheiden, wann sie die Matrix wieder betreten. Da es sich nur um ein Computerprogramm handelt, kann Neo Kampfkunstfähigkeiten herunterladen und in Sekundenschnelle erlernen.

Diese Art von Informationen bedeutet, dass man, sobald man vom Netz getrennt ist, durch einfaches Herunterladen der Informationen extrem schnell alles lernen kann.

Das Seltsame an der Matrix ist übrigens, dass sie real sein könnte! Es gibt keine Möglichkeit zu beweisen, dass das, was um einen herum geschieht, nicht eine Simulation ist.

Genauso wenig lässt sich beweisen, dass es eine Simulation ist. Teil der Simulation ist es, Schmerzen zu erfahren, und wenn man zu viel Blut verliert, stirbt man, ähnlich wie in einem Spiel.

Der einzige Unterschied ist, dass man nicht wieder auferstehen kann. Der einzige Beweis, der mir einfällt, ist, dass die Lebewesen uns nicht hätten glauben lassen, wenn die Matrix real wäre.

So wie Truman (in der Truman Show) der Film nicht gezeigt worden wäre, weil er dann vielleicht gedacht hätte, es könnte ihm passieren.

Also, lasst uns frech über Jesus reden. Jesus war angeblich der Sohn Gottes, der Wunder vollbringen konnte. Es sei denn … Jesus konnte sich aus der Matrix befreien und sie hacken.

So konnte er, als er wieder in die Matrix eintrat, den Code von jemandem ändern, sodass dieser nicht mehr blind war. Er konnte Wasser nehmen und es in Wein verwandeln, da es kein Wasser gibt. ES GIBT KEINEN LÖFFEL! Tut mir leid. Als er am Kreuz starb, tat Jesus es jedoch.

Er schaffte es, nach seinem Tod wiederzubeleben und die Matrix nach seinem Tod wieder zu betreten.

Was meint ihr? Könnte die Matrix real sein? Und wenn ja, war Jesus nur ein Hacker?

Mehr über die Geheimnisse des Films „Matrix“ lesen Sie im Buch „Der Hollywood-Code„.

Mehr über die verschiedenen Programme in unserer Matrix lesen Sie im Buch „Die Welt-Illusion„.

Quellen: PublicDomain/soulask.com am 16.06.2025