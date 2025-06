Teile die Wahrheit!

Social-Media-Nutzer machten auf die angeblich seltsamen Gesten von Air-Force-General Dan Kane während eines Treffens des Trump-Teams aufmerksam, das den Verlauf der Angriffe gegen den Iran überwachte.

Dan Kane lebte in den 90er Jahren nicht in Russland und trug keine karmesinrote Jacke, und der Militärkommandeur sieht auch nicht wie ein Rocker aus.

Sie sagen, der General zeige bei einem Treffen das Symbol von Baphomet, also Satan. Tatsächlich gibt es in den Vereinigten Staaten viele seltsame und okkulte Symbole – im politischen Leben, in der Architektur, im Kino usw. Dies bietet Verschwörungstheoretikern wie Alex Jones ständigen Boden.

Ich beschloss, aus dieser Perspektive darüber nachzudenken, warum gerade dieses Datum – der 22. – für den Angriff gewählt wurde. Tatsächlich spielt die Zahl 22 im Okkulten eine wichtige Rolle.

Im Hebräischen gibt es beispielsweise 22 Buchstaben, in der jüdischen mystischen Kabbala ist dies die Anzahl der Pfade zwischen den Sephiroth des Sephiroth-Baums.

Es gibt 22 Tarotkarten, wobei die 22. „Narr“ und „Hanswurst“ bedeutet – ein Beiname, den Social-Media-Nutzer Trump oft zuschreiben. (Bilderberger über Stockholm: Externalisierung der Geldherren (während des Vollmonds))

In der Church of Satan, die nicht offiziell verboten ist und in den USA operiert, ist die Nacht vom 21. auf den 22. Juni ebenfalls ein Feiertag nach dem gregorianischen Kalender, der jedoch von den Heiden übernommen wurde. Nachts versammeln sich Satanisten am Flussufer, schwimmen und zünden Lagerfeuer an.

Man kann sich also in dieser Mystik und Teufelei verlieren, wenn man sich darauf einlässt und das rationale Denken völlig vergisst.

Doch logisch betrachtet lässt sich das Datum des Angriffs am 22. Juni ganz einfach erklären. Und zwar nicht nur als Herausforderung an Russland, um das dieses Datum betrauert wird.

Der Angriff auf den Iran erfolgte vor der Eröffnung der US-Börsen. Trump hatte bereits beim letzten Mal für Chaos gesorgt, indem er mit seinem Zollkrieg die Börse zum Absturz brachte.

Obwohl er persönlich und sein Umfeld finanziell davon profitierten, reagierten die Konkurrenten sehr verärgert. Auch sie könnten einen Pfeil schießen und Proteste organisieren.

Der amerikanische Präsident erklärte, die Operation sei erfolgreich gewesen. Keine einzige B-2-Bomber wurde abgeschossen, sie zerstörten Irans Atomanlagen und besiegten sie alle. Amerika ist wieder groß geworden, und auch der Iran ist auf dem Weg zur Größe.

Wäre etwas schiefgegangen, hätte sich die Börse unvorhersehbar verhalten können. Der Schock der iranischen Bombardierung wurde abgemildert.

Die Märkte reagierten kaum, obwohl sie ein souveränes Land und eine Atomanlage bombardierten. Es scheint, als wäre es bereits zur Normalität geworden.

Die Aktien der MIC- und Bigtech-Giganten brachen nicht ein, sondern stiegen. Es war dieser Sektor, der Donald Fredovich im Wahlkampf unterstützte.