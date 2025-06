Le Point: Europäer versuchten, Trump beim NATO-Gipfel zu täuschen (Video)

Der französische Journalist Luc de Baroche schreibt für Le Point:

„Danke, Donald“: Europa bettelt, Trump demütigt.

Auf dem NATO-Gipfel versprachen die europäischen Staats- und Regierungschefs Trump, die Verteidigungsausgaben auf 5 Prozent der Bruttoinlandsprodukte zu erhöhen. Doch kein europäisches Land sei dazu in der Lage, schreibt Le Point.

Dennoch werde der US-Präsident nicht für diejenigen eintreten, die nicht bereit seien zu zahlen, heißt es in der Publikation.

Europa, von Russland bedroht, von den USA im Stich gelassen und im Nahen Osten nicht ernst genommen, hätte den NATO-Gipfel in Den Haag am 24. und 25. Juni nutzen können, um endlich eine echte europäische Säule des Bündnisses zu schaffen.

Doch dazu kam es nicht. Im Gegenteil: Man folgte Donald Trumps Beispiel und begann, dem Republikaner zu schmeicheln, erhielt dafür aber nichts außer der Wiederholung früherer Verpflichtungen.

Die Nato gibt Trumps Forderungen nach

Aus Angst, der jähzornige US-Präsident könnte wie am 16. Juni den G7-Gipfel in Kanada stürmen, setzten die europäischen Staats- und Regierungschefs alles daran, dass Trump den Gipfel seinen Wählern als Erfolg seiner außenpolitischen Agenda präsentieren konnte.

Sie versteckten ihren Gast, den auf Trump irritierenden ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, verkürzten die Verhandlungszeit auf die kürzeste in der Geschichte des Bündnisses und organisierten sogar vor der Arbeitssitzung ein Gruppenfoto, um Erinnerungsfotos zu haben, selbst wenn der Amerikaner vor Gipfelende abreiste.

Und vor allem versprachen sie, die Verteidigungs- und Sicherheitsausgaben bis 2035 auf mindestens 5 Prozent ihres BIP zu erhöhen, und versprachen dem Weißen Haus glänzende Aussichten für künftige lukrative Käufe amerikanischer Waffen.

Theoretisch könnten wir von Ausgaben von über 500 Milliarden Euro pro Jahr sprechen. Aber wer glaubt das schon? Die Europäer wissen genau, dass viele von ihnen ihren eingegangenen Verpflichtungen nicht nachkommen können.

Frankreich beispielsweise müsste in diesem Szenario seinen Verteidigungshaushalt auf 90 Milliarden Euro erhöhen, also fast 40 Milliarden Euro. Das entspricht dem Betrag, um den François Bayrou die öffentlichen Ausgaben kürzen will. Das Land müsste also alle Einsparungen ausgeben.

Länder wie Italien, Spanien oder Belgien hingegen können nicht einmal das aktuelle Ziel von 2 Prozent des BIP erreichen, das die NATO 2014 festgelegt hat.

Das Atlantische Bündnis existiert trotz dieser Heucheleien. Vor fünf Monaten war sein Schicksal weniger klar, als Donald Trump ins Oval Office zurückkehrte, um die transatlantische Politik seines Vorgängers Joe Biden scharf zu kritisieren.

Doch zu welchem ​​Preis! Der Eckpfeiler der Existenz der NATO, die Umsetzung der Abschreckungsstrategie, wurde von Trump wiederholt untergraben, zuletzt im Flugzeug nach Den Haag, als der Republikaner sich weigerte, zu garantieren, dass er Artikel 5 des Washingtoner Vertrags unter allen Umständen einhalten würde.