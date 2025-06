Teile die Wahrheit!

Gelegentlich tauchen erstaunliche Details auf, die darauf schließen lassen, dass bestimmte Aspekte der Geschichte vor der Menschheit bewusst verheimlicht wurden. Immer mehr Menschen glauben, dass ein Großteil der Geschichte verborgen bleibt.

Die Schuldigen? Manche sehen darin den Klerus des Vatikans, die Glaubensträger und die Inquisitoren, denen vorgeworfen wird, jedes Wissen, das für die Öffentlichkeit ungeeignet erscheint, rücksichtslos zu unterdrücken.

Tatsächlich war das die vorherrschende Meinung. Doch die Realität sieht heute viel düsterer aus. Die Bevölkerung spekulierte über die Geheimnisse des Vatikans und suchte nach Beweisen.

Nach zahlreichen Versuchen, in die Archive und – im digitalen Zeitalter – in die Websites des Vatikans einzudringen, stellte sich heraus, dass die vermeintlichen Drahtzieher in Wirklichkeit Marionetten waren, die von noch mächtigeren Mächten gesteuert wurden. Informationen sickerten durch, und die Verantwortlichen werden Konsequenzen tragen müssen.

Diese Informationen sind nicht mehr aktuell – auf der Website des Vatikans kam es im vergangenen Jahr zu einer Sicherheitsverletzung, die zu Serverabstürzen führte, die nicht nur die Ressourcen vatikanischer Beamter, sondern auch die des Papstes betrafen.

Berichten zufolge erlangten die Hacker wichtige Informationen über die Geheimnisse der Organisation und historische Ereignisse auf unserem Planeten.

Für einige Stunden war die kompromittierte Vatikan-Website öffentlich zugänglich. Auf der Startseite war ein Banner zu sehen, das beim Anklicken nicht zu den üblichen Artikeln und Berichten, sondern zu einer temporären Seite mit zahlreichen Dokumenten aus den vatikanischen Archiven weiterleitete. (Vatikan: Geheimdokument über UFOs und Teleportation landet in den Händen des neuen Papstes Leo XIV.)

Zu den Dokumentenscans gehörten Fotografien von „Jagdmünzen“, die einst großes wissenschaftliches Interesse erregten, ein Bild eines Helms aus einem antiken Raumanzug, eine Darstellung eines geschmolzenen Vajra sowie weitere Scans alter Papiere und Manuskripte, die zahlreiche faszinierende Geheimnisse preisgaben.

Ein solches Dokument beschrieb detailliert den laufenden Bau eines Altars auf dem zentralen Platz des Vatikans. Auf den ersten Blick erscheint dies typisch – religiöse Artefakte sind im Epizentrum des katholischen Reiches zu erwarten.

Doch das Dokument legt nahe, dass der Altar lediglich ein kleiner sichtbarer Teil einer größeren Struktur ist, zu der ein Aufzug gehört, der mehrere Kilometer unter der Oberfläche verläuft.

Lange Zeit wussten die Kirchenmänner nichts von der Existenz des Aufzugs. Sie hielten den Altar für eine versiegelte Kammer, in der sich ein Brunnen mit fauligem und giftigem Wasser befand.

In den 1870er Jahren beschloss man, den Raum zu öffnen und das Wasser abzulassen, um den Brunnen vollständig zu reinigen.

Nach seiner Öffnung wurde der Raum jedoch schnell wieder verschlossen, sodass sich seine Außenfassade in einen mit einem Baldachin bedeckten Altar verwandelte.

Nur wenige Fotos und ein Bericht über die Öffnung und anschließende Wiederversiegelung des Raumes sind erhalten geblieben und weisen auf einen ungewöhnlichen Aufzug hin.

Bericht zur Zimmerautopsie