Medien Blackout: Japanische Regierung gibt zu, dass jede mRNA-Impfung die Lebenserwartung um 10 Jahre verkürzt (Video)

MEDIEN BLACKOUT: Der Schaden bestand nicht nur aus den Nebenwirkungen, sondern aus den Jahren, die Ihnen Ihr Leben geraubt haben.

Kürzlich aufgedeckte Daten aus einer Datenbank der japanischen Regierung deuten auf etwas Erschreckendes hin: Jede Dosis des mRNA-COVID-Impfstoffs könnte still und heimlich Jahrzehnte menschlicher Lebenserwartung verkürzen.

Warum haben Sie nichts davon gehört?

Denn in den USA und Europa unterdrücken die Medien die Geschichte. Die Pharmaindustrie beherrscht die Geschichte – und das Schweigen ist ohrenbetäubend.

Aber in Japan ist das eine andere Geschichte.

Bürger erheben sich. Wissenschaftler erheben ihre Stimme. Gerichtsverfahren werden vorangetrieben. Und anders als ihre westlichen Kollegen sind japanische Ärzte nicht dem Einfluss der Wirtschaft ausgesetzt. Sie blasen Alarm – lautstark .

Laut Japan handelt es sich hier nicht um einen Fehler im öffentlichen Gesundheitswesen, sondern um einen globalen Holocaust.

Was genau sagen die Daten aus? Und wie lange kann diese Wahrheit unterdrückt werden? Sie werden es gleich herausfinden.

Am 15. Juni tat eine Gruppe mutiger japanischer Wahrheitssucher aus dem Inneren des Systems, was ihre Regierung abgelehnt hatte: Sie veröffentlichten brisante Impfdaten über mehr als 18 Millionen Menschen.

Dies war kein anonymes Leck. An der Sendung nahmen Kazuhiro Haraguchi, ein amtierender Abgeordneter des japanischen Repräsentantenhauses, Dr. Yasufumi Murakami, ein führender RNA-Wissenschaftler, und das Information Disclosure Request Team teil, eine Gruppe, die vom japanischen Gesundheitsministerium Transparenz fordert.

Und machen Sie sich nichts vor: Dr. Murakami ist keine Randfigur.

Er ist Professor an der Tokyo University of Science und stellvertretender Direktor des dortigen Forschungszentrums für RNA-Wissenschaft. Er promovierte in Pharmazie an der Universität Tokio und ist Autor von über 100 begutachteten Publikationen.

Dies ist ein Mann aus dem System, der jetzt seine Meinung äußert.

Als Dr. Murakami die Daten analysierte, war er schockiert und empört.

Seine Schlussfolgerung war auf den Punkt gebracht: „…je mehr Dosen Sie bekommen, desto eher werden Sie sterben, und zwar in einem kürzeren Zeitraum …“

Laut Dr. Murakami zeigen die Regierungsdaten, dass es unter den Ungeimpften keinen sprunghaften Anstieg der Todesfälle gab. Unter den Geimpften gab es jedoch eine Reihe von Spitzenwerten – der erste trat zwischen 90 und 120 Tagen nach der Impfung auf.