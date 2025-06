„Mein Großvater war Hitlers Pilot in Argentinien – nach 1945!“ Jan van Helsing im Interview zum Thema „Hitler überlebte…“

In den Jahren 2010 und 2011 waren Stefan Erdmann und ich zweimal in Paraguay und zudem quer durch Argentinien, Brasilien und Uruguay unterwegs – auf den Spuren Hitlers und Martin Bormanns, die beide nicht in Berlin ums Leben kamen, sondern nach Südamerika flohen. Dazu haben wir 2011 zusammen mit Abel Basti das Buch „Hitler überlebte in Argentinien“ veröffentlicht, in dem 23 Augen oder Ohrenzeugen zu Wort kamen, die den Aufenthalt Hitlers und auch Eva Brauns nach dem Zweiten Weltkrieg in Argentinien und Paraguay bestätigten.

Noch spannender waren jedoch die Menschen, die sich auf das Buch hin bei Stefan und mir gemeldet haben. Einer war der Sohn des Mannes, der Martin Bormann den Pass vom Vatikan aushändigte und diesen 1947 in Genua aufs Schiff nach Argentinien brachte – Franz Ruffinengo. Dann meldete sich eine Dame, die denjenigen Mann bis zum Tode im Krankenhaus

pflegte, der Hitler auf dem Seeweg nach Argentinien begleitete – es existiert ein Gesprächsprotokoll sowie drei Fotos mit Hitler ohne Bart.

Und nun hat sich ein Herr gemeldet, dessen Großvater nicht nur ein ausgezeichneter Pilot im Deutschen Reich war mit etlichen Auszeichnungen über Rekordflüge, sondern der zunächst als Kurierflieger in Ecuador sein Geld verdiente, bevor er nach dem Krieg als Pilot für Adolf Hitler in Argentinien tätig war – Major Eugen Wieser. Den Enkel, Jürgen Gumpinger, traf ich

am Pfingstwochenende 2025 am Lago Maggiore, wobei nachfolgendes Interview entstand.

Herr Gumpinger, Sie sind an mich herangetreten mit der Aussage, Ihr Großvater sei Pilot Adolf Hitlers gewesen – nicht nur in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs, sondern auch später in Argentinien. Bitte erzählen Sie mir ausführlich, was Sie darüber wissen.

Lieber Herr van Helsing, während der sogenannten „Fake-Pandemie“ bin ich auf Ihr Buch „Hitler überlebte in Argentinien“ gestoßen. Beim Lesen hoffte ich, vielleicht auch Hinweise auf meinen Großvater zu finden – etwa, dass er von anderen Zeitzeugen erwähnt würde. Das war jedoch nicht der Fall. Daraufhin habe ich den Kontakt zu Ihnen gesucht, um Ihnen mitzuteilen, dass mein Großvater tatsächlich als Pilot Hitlers tätig war – sowohl in Deutschland als auch später in Argentinien.

Mein Großvater lebte für die Fliegerei. Er erzielte zahlreiche Flugrekorde, war hochdekoriert und galt als einer der besten Piloten seiner Zeit. Durch seine herausragenden Fähigkeiten und seine absolute Loyalität kam er mit vielen führenden Persönlichkeiten des Dritten Reiches in Kontakt – darunter Hitler, Himmler, Göring und andere. Zudem bildete er einige der besten Piloten der damaligen Zeit selbst aus.

Gerade weil er als verschwiegen und absolut vertrauenswürdig galt, wurde er für besonders sensible Aufgaben ausgewählt. Sowohl er selbst als auch später meine Großmutter berichteten mir, dass er Anfang 1945 Adolf Hitler aus Berlin ausgeflogen habe. Die Route führte zunächst nach Baden-Württemberg, mit einem kurzen Zwischenstopp, und von dort aus weiter nach Spanien. Übrigens war mein Großvater bereits vor dem Krieg in Spanien im Einsatz – als Ausbilder der Legion Condor – und kannte sich dort bestens aus.

Von Spanien aus wurden Hitler, zahlreiche weitere NS-Größen, Wissenschaftler sowie technische Geräte, Forschungsergebnisse und Erfindungen mithilfe mehrerer U-Boote des Typs XXI und XXIII nach Südamerika gebracht.

Mein Großvater erhielt kurze Zeit später den Befehl, nachzukommen, da man ihn in Argentinien als Piloten dringend benötigte. Seiner Aussage nach reiste er Ende 1945 erstmals dorthin und blieb fast ein Jahr. Während dieser Zeit flog er Hitler sowie weitere

hochrangige Personen regelmäßig zu geheimen Treffen – immer unter höchster Diskretion. Sein langjähriges Vertrauensverhältnis wurde dadurch erneut unter Beweis gestellt.

Ende 1946 kehrte er nach Deutschland zurück, wurde jedoch gegen Ende der 1940er-Jahre erneut für etwa ein Jahr nach Argentinien beordert. Dies ist in groben Zügen die Geschichte meines Großvaters in Bezug auf Adolf Hitler und

seine Zeit in Argentinien. Nach der Lektüre Ihres Buches war mir klar, dass diese Informationen für Sie von großem Interesse sein könnten.

Kannten Sie Ihren Großvater noch persönlich? Hat er Ihnen selbst von seinen Erlebnissen erzählt, oder nur Ihren Eltern?

Ja, ich kannte meinen Großvater noch persönlich. Leider verstarb er, als ich zwölf Jahre alt war. Dennoch hatte ich schon in jungen Jahren ein starkes Interesse an Geschichte, insbesondere an der Zeit des Dritten Reiches. Mein Großvater konnte mir daher vieles direkt erzählen. Nach seinem Tod hat auch meine Großmutter, seine Frau, begonnen, mir mehr über Hitler, das Dritte Reich und ihre eigenen Erlebnisse in dieser Zeit zu berichten.

Sie war selbst Pilotin und ebenfalls aktiv – unter anderem als BDM-Führerin. Auch sie traf Hitler einmal gemeinsam mit meinem Großvater auf einem Flugplatz.

Gibt es Unterlagen, Briefe oder Fotos aus dieser Zeit?