Mysteriöse Energiesäulen und Objekte über Baden-Baden – ein Phänomen das schon eine ganze Weile auf der gesamten Welt beobachtet wird

Seit 2019 nimmt die Zahl mysteriöser Licht- und Energiesäulen auf der ganzen Welt zu. Sie erscheinen als vertikal Strahlen, die vom Boden auszugehen scheinen und bis in den Himmel reichen.

Sie werden aus nahezu allen Ländern gemeldet. UFO-Forscher Michael Müller ist es gelungen, Energiesäulen bei Baden-Baden im Nordschwarzwald zu fotografieren, die über ein bewaldete Pyramide aufsteigen und mit bloßem Auge sichtbar waren. Von Frank Schwede

Michael Müller vermutet, dass die zwei Pyramiden im Nordschwarzwald wieder aktiv sind. Eine davon ist der Hausberg von Baden-Baden, der Merkur. Das Phänomen wurde in der Vergangenheit auch häufig über der Cheops-Pyramide in Ägypten beobachtet.

Pyramiden gelten seit altersher als Energiezentrum. Sie nehmen Energie aus dem Universum auf, sammeln sie und geben sie wieder ab. Viele alternative Wissenschaftler sind davon überzeugt, dass es sich bei den Säulen um einen riesigen Energiestrahl handelt, der oft nur für kurze Zeit sichtbar ist.

Weitere pyramidenverdächtige Berge im Schwarzwald befinden sich in Baiersbronn. Auch dort ist es Müller gelungen, von der Aussichtsplattform Ellbachsee bei Kniebis Lichtsäulen vor die Linse zu bekommen.

Bis heute ist das Phänomen der Energie- und Lichtsäulen ungeklärt. Niemand scheint den genauen Grund dafür zu kennen oder will ihn nicht nennen. Einige Forschende vermuten, dass es sich um ein seismologisches Phänomen handelt, beispielsweise vor der Eruption eines Vulkans. (Forscher behaupten, riesige menschengemachte Strukturen unter den Pyramiden von Gizeh entdeckt zu haben)

Vor einer Eruption kommt es zunächst zur Freisetzung von Strahlungsenergie, die in Bündeln aus Rissen in der Oberfläche eines Vulkans oder sogar der Planeten austritt.

Andere äußern die Vermutung, dass es sich um ein Zeichen außerirdischer Aktivität handelt, beispielsweise um Portale oder Raumschiffe. Interessant ist, dass sich in der Nähe der Energiesäule über dem Schwarzwald kurz nach ihrem Erscheinen auch UFOs gezeigt haben.

Müller schreibt auf seinem Telegram-Kanal, dass er kurz vor der Sichtung eine telepathische Nachricht erhalten habe, den Focus der Kamera in eine bestimmte Richtung zu führen.

Häufig wird berichtet, dass die Säulen wichtige Informationen an die Erdbevölkerung enthalten, die hauptsächlich über Pyramiden und Portale nach außen dringen, die in der Antike von alten Zivilisationen hinterlassen wurden.

300x250

Ein Phänomen, das besonders über heilige Stätten auftritt

Die ersten Lichtsäulen wurden über der Tempelpyramide des Kukulkan, Gott der vier Elemente, in einer der ehemaligen Maya- Metropolen auf der mexikanischen Halbinsel Yucután beobachtet.

Da es sich um eine heilige Stätte handelt, vermuteten vor allem Anhänger Esoterikszene, dass die Götter den Menschen ein Zeichen aus der Unterwelt senden wollten.

300x250 boxone

Sie bringen diese Art Himmelsereignisse auch gerne mit den zahlreich stattfindenden Umbrüchen und den Eintritt in das sogenannte „Goldene Zeitalter“ auf der Erde in Verbindung.

Auch Medium Kerry K. sind die Lichtsäulen bekannt. Als sie das Phänomen zum ersten Mal sah, empfand sie die Säulen als nahezu durchsichtig, so, wie wenn schillerndes Licht sie ausfüllt.

Das Medium stellte sich anschließend die Frage, was das ist. Ist das etwas, das in die Erde von oben hineinströmt, oder kommt es aus der Erde? Das Medium beschreibt die Säulen als Röhren.

In einem Video erklärte Kerry K., dass der Planet schon eine ganze Weile mit Lichtstrahlen übersät ist und dass diese Röhren von der Erde selbst erschaffen werden.

Das heißt, die Erde sendet Energiesäulen aus, um die Welle aus kosmischem Licht aufzunehmen, das aktuell von zum Teil extremen Sonnenstürmen ausgeht, das über die Säulen bis in den Kern der Erde eindringt.

Wenn die Lichtwellen auf die Erde treffen, werden sie auch von unserem Körper aufgenommen und können zu den unterschiedlichsten Symptomen wie Übelkeit und Gereiztheit führen.

Das Medium erklärt, dass die Erde die kosmische Energie über die Lichtsäulen aufnimmt und für uns quasi vorverdaut. Weiter sagt sie, dass die Lichtsäulen vermehrt in Regionen auftreten, in denen sogenannte Lichtarbeiter leben. Kerry K. erklärt:

„Wer sein höheres Bewusstsein in seinem Körper erdet, muss es nicht automatisch zur Erde lenken, es wird den Boden automatisch suchen und durch das Suchen schafft es automatisch Raum für die Lichtsäulen, um sich zu verankern.“

Das ist ein wichtiger Grund, warum Energiesäulen nur an ganz bestimmten Punkten auf der Erde anzutreffen sind. Aktuell dringt viel kosmische Energie in das planetare Feld.

Es gibt auch natürliche Erklärungen

Es könnte sich bei dem Phänomen also um eine Art Energieschlauch handeln, der durch bestimmte physikalische Umstände der Natur in unregelmäßigen Abständen für kurze Zeit an bestimmten Orten auftritt.

Tatsache ist, dass das Phänomen nicht neu ist und nahezu auf der ganzen Welt zu beobachten ist und dass es oft auch ganz natürliche Erklärungen gibt.

In der Nacht vom 11. Mai 2024 beobachteten Bewohner der japanischen Kleinstadt Tottori neun unheimliche Lichtsäulen am Nachthimmel.

Viele fragten sich besorgt, ob eine außerirdische Invasion kurz bevorsteht. Anwohner hielten das Himmelsspektakel mit ihrem Smartphone fest und verbreiteten es anschließend in den sozialen Medien.

About aikos2309 See all posts by aikos2309