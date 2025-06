Mysteriöse Hieroglyphen und Runen auf UFOs belegen eine Verbindung zu den Pyramiden und dem Mars

Die Entdeckung eines mysteriösen, kugelförmigen UFO-Objekts in Kolumbien hat in den letzten Monaten für Diskussionen unter Ufologen gesorgt. Im März dieses Jahres wurde das Objekt über der Stadt Buga gesichtet, wo es in einer ungewöhnlichen, zickzackförmigen Bewegung ,flog.

Dieses Verhalten ist nicht typisch für konventionelle Flugzeuge, was die Aufmerksamkeit der lokalen Bevölkerung auf sich zog. Derartige metallische Kugeln, die ohne erkennbare Antriebssysteme in vielen Teilen der Welt nicht zuletzt von militärischen Systemen entdeckt worden sind, wenn sie sich nahe der Erdoberfläche gezeigt haben, sorgen daher für Spekulationen über einen außerirdischen Ursprung der Objekte. Von Jason Mason

Laut einer Studie der kolumbianischen UFO-Forschungsgruppe Círculo de Investigación Ufológica (CIU) gibt es in Kolumbien durchschnittlich etwa 200-300 UFO-Sichtungen pro Jahr mit Schwerpunkt auf der Anden-Region des Landes. Schon während des Project Blue Book, das zwischen 1952 und 1969 von der US-Luftwaffe durchgeführt wurde, um UFO-Sichtungen zu untersuchen, finden solche Objekte Erwähnung. Im Rahmen des Projekts wurden über 12.000 Berichte von UFO-Sichtungen gesammelt, von denen etwa 700 nicht identifiziert werden konnten. Einige dieser Berichte beschreiben metallische Kugeln oder Orbitalkörper.

Nachdem das Objekt in Kolumbien gelandet war, wurde es von einer Gruppe von Personen gefunden und geborgen. Das seltsame Objekt wiegt ungefähr 2 Kilogramm und hatte bei der Berührung die tiefe Temperatur eines Kühlschranks, berichtete ein Zeuge. Er fügte hinzu, dass das Objekt bei Berührung mit Wasser zu rauchen begann und das Wasser sofort verdampfte, was darauf hindeutet, dass das Innere des Objekts heiß und das Äußere kalt war.

Das Objekt wurde anschließend von einem Team von Wissenschaftlern unter der Leitung von Dr. Jose Luis Velazquez untersucht. Die Forscher fanden heraus, dass das Objekt aus drei Schichten eines metallähnlichen Materials besteht und 18 Mikrokugeln um einen zentralen Kern herum enthält, den sie als Chip bezeichnen. Die Oberfläche des Objekts enthält Symbole, die ähnlich wie alte Schriften, wie Runen und mesopotamische Schriften sind.

Die ältesten bekannten mesopotamischen Schriftzeichen sind ungefähr 5.000 Jahre alt. Die Wissenschaftler konnten keine Anzeichen von Fertigungstechniken wie Schweißnähten oder Verbindungen finden, was darauf hindeutet, dass das Objekt möglicherweise nicht von Menschen hergestellt wurde. Wie es dazu in der Lage war, im Zick-Zack-Kurs durch die Luft zu fliegen, ist nicht bekannt.

Die mystischen Symbole auf der Oberfläche des Objekts wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz entschlüsselt und als eine Art Nachricht an die Menschheit interpretiert! Die Nachricht soll eine kollektive Veränderung des Bewusstseins fördern, um die Umweltprobleme der Erde zu lösen.

Diese Botschaften kennen wir bereits aus den frühen UFO-Kontakten mit menschenähnlichen Außerirdischen, die sehr besorgt über die Umwelt dieses Planeten und unseres destruktiven menschlichen Verhaltens sind. Weitere Tests und Analysen sind notwendig, um die Zusammensetzung, Herkunft und den Zweck des Objekts zu bestimmen.

Rätselhafte fliegende Metallkugeln wurden und werden weltweit gesichtet, doch sowohl die NASA als auch das Pentagon haben noch keine Erklärung dafür. Es handelt sich um UAPs, die unerklärte Phänomene in den Ozeanen, im Weltraum und auf dem Boden umfassen. Die großen metallischen Kugeln haben einen Durchmesser von etwa einem bis vier Metern und sind nicht als Bedrohung für die Sicherheit von Flugzeugen einzustufen.

Sie sind jedoch in der Lage, sehr unkonventionelle Manöver auszuführen und die metallischen Sphären zeigen keine Spuren von thermischen Abgasen, wie sie von einem Fahrzeugmotor erzeugt werden. Die Objekte können weiß, silbern oder durchsichtig sein und werden normalerweise in einer Höhe von 3.000 bis 9.000 Metern beobachtet. Bislang konnten Behörden offiziell keine der Kugeln abfangen oder einfangen, obwohl sie weltweit gesichtet wurden. Ein kleines, kugelförmiges Objekt schien zu schimmern, als es schnell im Tiefflug über Häuser und leere Felder flog.

In England werden leuchtende Orbs für die Erzeugung von Kornkreisen verantwortlich gemacht. Ein tief fliegender Orb wurde im Jahr 2022 von einer amerikanischen Reaper-Drohne aufgenommen. Ermittler haben festgestellt, dass die Metallkugeln die häufigste Art von UAPs sind und weltweit gemeldet werden.

In den letzten Jahren sind eine Reihe militärischer Videoaufnahmen von kugelförmigen UFOs/UAPs freigegeben worden. Ein veröffentlichtes Video zeigt, wie US-Marinepersonal eine Begegnung mit einem unbekannten Flugobjekt (UFO) hatte, das eine kugelförmige Form aufwies und einen kontrollierten Abstieg in den Ozean durchführte.

Zwei Jahre früher veröffentlichten Experten ein Video von einem kugelförmigen UFO, das im Tiefflug über Puerto Rico aufgenommen worden ist und ebenfalls ins Meer eintaucht und sich sogar in zwei separate Objekte aufspalten konnte. Das war der bekannte Aguadilla-UFO-Vorfall, der wissenschaftlich genau untersucht und als real bestätigt werden konnte.

Gehen wir weiter in die Vergangenheit zurück gibt es Hinweise darauf, dass solche kugelförmigen Objekte seit sehr langer Zeit beobachtet worden sind. Die UFO-Schlacht von Nürnberg, die am 14. April 1561 stattfand, ist ein bedeutendes historisches Ereignis. Zeugen berichteten, dass der Himmel von einer Vielzahl von Objekten wie Kugeln, Zylindern, Stäben und Kreuzen erfüllt war, die miteinander zu kämpfen schienen, während sie am hellen Tag sichtbar waren. Historiker aber auch die Kirche hat einige dieser Himmelsphänomene für die Nachwelt festgehalten.

Auch in Form von Gemälden. So zum Beispiel im Gemälde „Die Verherrlichung der Eucharistie“, das aus dem frühen 17. Jahrhundert stammt. Einige Forscher glauben, dass dieses Bild die Möglichkeit von außerirdischen Besuchern oder Zeitreisen andeutet. Einige Menschen glauben, dass das kugelförmige Objekt, das zwischen Jesus und dem Heiligen Vater an der Spitze des Gemäldes positioniert ist, ein Überwachungsgerät ist. Tatsächlich kann ein teleskopisches Auge auf der unteren linken Seite der Kugel gesehen werden.

Aktuell denken militärische Ermittler, dass es sich bei diesen metallischen Orbs tatsächlich um Beobachtungsdrohnen unbekannter Herkunft handelt, die oft aus dem Meer aufzutauchen scheinen. Anhänger dieser Sichtweise argumentieren, dass die Kugel im Gemälde keine Sterne zeigt und einen metallischen Glanz hat, was darauf hindeutet, dass sie ein künstliches Objekt ist.

Die jüngsten Behauptungen über eiförmige Flugobjekte und mysteriöse Symbole haben vor einigen Wochen unter UFO-Enthusiasten für Aufregung gesorgt. Luis Elizondo, der ehemalige Leiter des Advanced Aerospace Threat Identification Program (ATIP) des Pentagon, hat in einem Interview neue Einblicke in dieses Thema gegeben.

Er bestätigte, dass das ATIP geborgene eiförmige Schiffe untersucht hat und dabei auf eingravierte Symbole oder Glyphen gestoßen ist. Die Idee einer außerirdischen Schriftform auf UFOs hat die Fantasie vieler Menschen in diesem Bereich angeregt. Elizondos Aussagen legen nahe, dass diese eiförmigen Fahrzeuge kein neues Phänomen sind, sondern bereits seit langer Zeit Gegenstand des Interesses sind.

Ein ehemaliger Soldat der US-Luftwaffe namens Jacob Barber, der in den Spezialeinheiten diente, berichtete dem Portal NewsNation, dass er für eine geheime Einheit gearbeitet habe, die Trümmer von unbekannten Flugobjekten sammelte, die abgestürzt waren.

Er sagte aus: „Als ich das Objekt auf dem Boden sah, war ich sofort davon überzeugt, dass es etwas Außergewöhnliches und Unerklärliches war. Es war definitiv nicht menschlichen Ursprungs.“ Das unbekannte Flugobjekt, das die US-Regierung jetzt als UAP oder unbekanntes Luftphänomen bezeichnet, hatte weder einen Motor noch eine thermische Signatur. Barber sagte, es sei ihm später bestätigt worden, dass das Objekt von einer Intelligenz stamme, die nicht menschlich sei, aber er könne nicht sagen, was es genau sei.

Er behauptete, dass die US-Regierung die Existenz solcher Objekte bestätigt habe, aber die genaue Natur und Herkunft bleiben weiterhin ein Rätsel.

Luis Elizondo bestätigt, dass Forscher des ATIP beträchtliche Zeit damit verbracht haben, diese Markierungen auf UFOs zu analysieren, um sie mit antiken Schriften und Symbolen zu vergleichen. Die Gravuren erschienen präzise ausgeführt, nicht nur als Kratzer oder ablative Effekte.

Dieser Aspekt der fremdartigen Schiffe hat Interesse an potenziellen Kommunikationsversuchen oder Bedeutungen geweckt. Zeugen beschreiben, dass sie präzise Glyphen oder Runen-ähnliche Zeichen auf bestimmten Fahrzeugen gesehen haben. Die Symbole entsprechen keinen bekannten menschlichen Schriftsystemen, was Spekulationen über ihre Herkunft und Bedeutung anfacht.

Ein umstrittenes Foto, das angeblich Hieroglyphen-ähnliche Markierungen auf einem eiförmigen Objekt in einer Höhle zeigt, ist kürzlich online aufgetaucht. Pentagon-Beamte sollen tiefgreifende Studien über alte Schriften, Hieroglyphen und Symbole durchgeführt haben.

Diese Forschung zielt darauf ab, Ähnlichkeiten mit Markierungen auf unbekannten Fahrzeugen zu identifizieren. Analysten haben historische Schriftsysteme und moderne Designs auf potenzielle Übereinstimmungen hin untersucht. Obwohl spezifische Ergebnisse geheim bleiben, deutet der Umfang der Untersuchung darauf hin, dass die Beamten die Möglichkeit einer nicht-terrestrischen Schrift ernst nahmen.

Eine andere Möglichkeit wären prähistorische irdische Schriftsysteme, die von verlorenen Erdzivilisationen stammen, die sich womöglich immer noch in Zonen der Tiefsee oder in der Erdkruste aufhalten und dort parallel zu uns auf diesem Planeten existieren. In diesem Fall wurden auf dem eiförmigen Schiff Symbole entdeckt, die laut Spekulationen offenbar der antiken hieratischen Schrift des alten Ägyptens entsprechen.

Schon auf dem Roswell-UFOs des Jahres 1947 sollen sich auf diversen Trümmerstücken seltsame Schriftzeichen gezeigt haben, die man mit dem alten Ägypten in Verbindung bringt. Es gibt nur ein paar wenige authentische Schriftzeichen auf der Außenseite der großen Pyramide von Gizeh, die denen auf den UFO-Trümmern ähneln.

Das Tetragrammaton, das über dem alten Eingang der Großen Pyramide eingraviert ist, wird auf die Berber zurückgeführt, eine ethnische Gruppe, die ursprünglich in Nordafrika lebte. Ihre Geschichte reicht bis ins Jahr 6000 v. Chr. zurück.

Während des Roswell-Ereignisses im Jahr 1947 wurde ein seltsames Artefakt entdeckt, das möglicherweise mit dem UFO zusammenhängt. Die Frage ist, wie diese beiden Objekte, die durch eine Zeitspanne von Tausenden von Jahren und Kilometern getrennt sind, miteinander in Verbindung stehen können.

Die Antwort liegt möglicherweise in den Berichten von Zeugen, die in anderen Fällen von Nahkontakten mit UFOs hieroglyphische Symbole gesehen haben. Vielleicht ist das der Grund, warum die alten Ägypter diese Symbole mit den Göttern in Zusammenhang bringen. Es gibt viele Theorien über die große Pyramide und ihre Inschriften. Einige glauben, dass die heute verschwundenen Decksteine der großen Pyramide ursprünglich mit Hieroglyphen oder unbekannten Inschriften bedeckt war, aber diese im Laufe der Zeit abgetragen wurden. Die Suche nach Antworten auf diese Fragen ist noch im Gange und die Suche nach der legendären Halle der Aufzeichnungen unter den Pyramiden hat gerade erst vor wenigen Wochen wieder für Schlagzeilen gesorgt. Die Theorie der antiken Astronauten besagt grundsätzlich, dass die Götter der Antike, als sie auf die Erde kamen, den Menschen aufgeklärt und die Entwicklung von zivilisierten Kulturen förderten. In den ägyptischen Listen der prädynastischen Zeit werden die Götter als Könige dargestellt, die über Menschen für lange Zeiträume vor der Entstehung der dynastischen Kultur herrschten. Es ist möglich, dass diese Art von Schrift ein Erbe der alten Götter ist. Aber was, wenn diese Götter nicht göttliche Wesen waren, sondern einfach nur Wesen von anderen Welten, die technisch fortschrittlicher waren als Menschen? Könnte dies die Erklärung für die Entstehung von zivilisierten Kulturen und die Anbetung von Göttern sein? Haben sie die Erde niemals verlassen oder kehren sie nun zurück? Der ehemalige Militärgeheimdienst-Offizier Luis Elizondo präsentierte letzte Woche vor dem US-Kongress ein bisher unbekanntes Foto eines riesigen, metallischen Objekts, eines UFOs, das im Westen der USA fotografiert worden ist. Das Foto verbreitete sich schnell in sozialen Medien, wurde jedoch von Skeptikern oder Debunkern angeblich als Fälschung „entlarvt“. Der bezahlte Ermittler Mick West von Metabunk kommentierte das Foto und sagte, dieses UFO-Foto zeigt lediglich zwei Bewässerungskreise. Er fragte sich, warum Elizondo von solchen offensichtlichen Fälschungen getäuscht wird und ob er einfach nur sehr schlecht darin ist, UAPs zu analysieren? Es ist zu beachten, dass die Finanzierung von Metabunk, einer Plattform, die sich mit der Aufdeckung von Fehlinformationen beschäftigt, nicht öffentlich bekannt ist. Elizondo hat sich nicht zu den Entlarvungs-Versuchen von Metabunk geäußert, und es wurden auch keine wirklichen Analysen des Originalfotos durchgeführt. Skeptiker suchen einfach nach der einfachsten wenn auch oft unsinnigen Erklärung für kontroverse Aufnahmen, die in den Medien viral gehen. Sei es der Planet Venus oder Zugvögel in großer Höhe. Währenddessen behaupteten mehrere Redner bei der Anhörung, dass die US-Geheimdienstgemeinschaft aktiv Berichte über außerirdische Sichtungen unterdrückt. Dies fügt sich in die Debatte um die Existenz von außerirdischem Leben und die Rolle der Regierung bei der Untersuchung von UAP ein und Whistleblower haben längst bekannt gegeben, dass ein breit angelegtes Desinformations-Programm existiert, um alle relevanten UFO-Enthüllungen zu behindern, um Regierungsgeheimnisse zu beschützen. Eine weitere amerikanische Kongressanhörung enthüllte schockierende Details über ein bisher unbekanntes UFO, das über den USA schwebte. Regierungsbeamte hörten von Wissenschaftlern, die sagten, dass sie eine größere Rolle in der Untersuchung von UFOs und anderen seltsamen Phänomenen spielen müssen, die die Regierung geheim hält. Monate vor der Anhörung am Donnerstag sagte Luis Elizondo, ein ehemaliger Militärgeheimdienst-Offizier und UFO-Whistleblower, dem Kongress, dass es Beweise für außerirdisches Leben gibt, die der Öffentlichkeit vorenthalten werden. Während seiner Aussage kritisierte Elizondo die US-Geheimdienstgemeinschaft für ihre exzessive Geheimhaltung von UFO-Berichten, die seit Jahrzehnten anhält, und fügte hinzu, dass dies alles nur dazu diente, die Tatsache zu verbergen, dass wir nicht allein im Kosmos sind! Tim Gallaudet, ein pensionierter Admiral der US-Navy, behauptete bei der Anhörung, dass die Navy eine ganze Schatzkiste an Daten über UFO-Sichtungen von Piloten und anderem Personal hat, die UAPs während ihrer Dienstzeit gesichtet haben. Das meiste davon ist noch nicht offiziell veröffentlicht. Der Forschungsphysiker Dr. Eric Davis sagte bei der Anhörung, dass die US-Regierung seit der Präsidentschaft von Dwight Eisenhower in den 1950er Jahren ein geheimes Programm betreibt, das abgestürzte UFOs einsammelt. Laut ihm entstand das geheime Programm nach der Entdeckung eines abgestürzten UFOs im Jahr 1944 in Europa oder den USA. Seitdem, so Davis, wurde viel von der Technologie, die aus diesen Wracks über die Jahre geborgen wurde, heimlich zum Wright-Patterson-Luftwaffenstützpunkt in Ohio gebracht. All diese Aktivitäten, so Davis, wurden ohne Kongressaufsicht oder Genehmigung durchgeführt, wobei die Projektnamen regelmäßig alle paar Jahre geändert wurden, um die Aktionen des Verteidigungsministeriums vor der Öffentlichkeit zu verbergen. Mike Gold, ein ehemaliger NASA-Administrator, enthüllte dann die Existenz erstaunlicher Bilder, die in den Archiven der amerikanischen Weltraumbehörde lagern und noch nicht als mögliche UAPs bestätigt wurden. Gold, der derzeitige Präsident von Civil and International Space bei der Technologiefirma Redwire, zeigte mehrere schockierende Bilder von unerklärlichen Phänomenen, die von der NASA auf dem Mars und dem Mond aufgenommen wurden! Diese Bilder umfassten auch eine weitere Sichtung eines sogenannten Tic-Tac-UFOs, das kürzlich auf der Oberfläche des Mars nach mehreren Sichtungen über dem Pazifik aufgetaucht war. Die Diskussion über UFOs und UAPs ist ein komplexes und kontroverses Thema, und es gibt viele offene Fragen, die noch beantwortet werden müssen. Es ist jedoch klar, dass die Regierung und die Wissenschaftliche Gemeinschaft begonnen haben, das Thema UFOs und UAPs ernst zu nehmen, und dass es in Zukunft weitere Enthüllungen und Untersuchungen geben wird. Um beim Thema Mars zu bleiben, muss hier noch kurz auf das Stargate-Programm hingewiesen werden. Diese Art der militärischen Fernwahrnehmung war Teil des geheimen STARGATE-Programms der CIA, das während des Kalten Krieges Personen mit psychischen Fähigkeiten rekrutierte, um militärische und nachrichtendienstliche Informationen zu sammeln. Ein freigegebenes Dokument beschreibt Alienbasen, die in verschiedenen Teilen der Welt und im Sonnensystem lokalisiert worden sind. Der Mount Hayes in Alaska ist ein Ort, der oft mit UFO-Sichtungen und Theorien über eine versteckte Alienbasis in Verbindung gebracht wird. Dann ist weiter von einer Basis auf dem Saturn-Mond Titan die Rede. Remote Viewer beschrieben die Basis auf Titan als von menschlichen Wissenschaftlern besetzt, darunter eine attraktive Frau. Sie sahen auch Entitäten an anderen Orten, die sie als nichtmenschlich beschrieben. Ein Remote Viewer hat eine gigantische Pyramide auf dem Mars lokalisiert, die mit riesigen Räumen gefüllt ist. Er sah auch Menschen, die auf dem Mars an einem Ort gefangen waren, wo die Atmosphäre schlecht wurde, weil sich die Umweltbedingungen katastrophal verschlechtert haben. Die zeitlichen Koordinaten, die der Remote Viewer erhalten hatte, wurden später als Mars, 1.000.000 Jahre v. Chr. enthüllt. Dies ist ein weiteres Beispiel für die mysteriösen und unerklärlichen Phänomene, die während der Fernwahrnehmungssitzungen auftraten. Gibt es also eine verborgene Verbindung zu einer verlorenen Marszivilisation, den ägyptischen Pyramiden und UFOs? Die metallischen Kugeln, die in verschiedenen Teilen der Welt gesichtet wurden, könnten von außerirdischer Herkunft sein. Die Tatsache, dass sie keine thermische Signatur haben und keine erkennbaren Antriebssysteme besitzen, deutet darauf hin, dass sie möglicherweise von einer höheren Zivilisation stammen. Die seltsamen Hieroglyphen, die auf den metallischen Kugeln und in anderen Kontexten gefunden wurden, könnten eine Form von Kommunikation oder eine Art von Schrift sein, die von einer außerirdischen Zivilisation verwendet wird. Insgesamt deutet die Analyse der bereitgestellten Daten und Informationen darauf hin, dass es eine komplexe und faszinierende Verbindung zwischen der Erde, dem Mars und dem Sonnensystem gibt, die bis in die Antike oder sogar in die Prähistorie zurückreicht. Es ist möglich, dass es eine höhere Zivilisation gibt, die die Erde und den Mars besucht hat und möglicherweise noch immer besucht. Die metallischen Kugeln, die seltsamen Hieroglyphen und die Pyramiden auf dem Mars könnten alle Teil eines größeren Puzzles sein, das noch nicht vollständig verstanden wird. Alle relevanten Informationen darüber können Sie detailliert in allen meinen Büchern nachlesen. Quellen: PublicDomain/jason-mason.com am 16.06.2025

