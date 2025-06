Neue Erkenntnisse: Amok in Graz: Artur A. soll aus „Rache“ 40mal geschossen haben

Teile die Wahrheit!

Ein 21jähriger Ex-Schüler erschießt an einem Graz Gymnaisum zehn Menschen und sich selbst. Immer mehr Hintergründe werden bekannt.

Zu dem Amoklauf an einer Schule in der steirischen Landeshauptstadt Graz gibt es neue Erkenntnisse. Ein 21jähriger hatte am Dienstagvormittag zehn Menschen und sich selbst getötet.

Nach Angaben der Behörden betrat Artur A. gegen 10 Uhr das Bundes-Oberstufenrealgymnasium in der Dreierschützengasse und eröffnete in zwei Klassenräumen das Feuer.

17 Minuten lang schoß er mit einer Schrotflinte und einer Pistole um sich – nach Augenzeugenberichten insgesamt rund 40 Mal.

Unter den Todesopfern befinden sich sieben Schüler und drei Erwachsene, darunter ein Lehrer. Sieben von ihnen sind weiblich, drei männlich. Zwölf weitere Menschen wurden zum Teil schwer bzw. lebensgefährlich verletzt und liegen in verschiedenen Krankenhäusern.

Viele Grazer folgten dem Aufruf zu Blutspenden. Auch der österreichische Fußballmeister Sturm Graz rief seine Anhänger für heute zu einer großen Blutspendeaktion in seinem Trainingszentrum auf.

Die Betroffenheit nach dem schlimmsten Schulamoklauf in der Geschichte Österreichs ist riesig. An einer Gedenkveranstaltung im Stadtzentrum nahmen tausende Menschen teil, entzündeten Kerzen und sprachen Gebete. In Kirchen gab es Gedenkgottesdienste. (Minderjährige und Macheten: Frankreichs tödliche neue Normalität – Macheten werden in Berliner Supermärkten verkauft, obwohl täglich 79 Messerdelikte begangen werden)

Viele Menschen brachen in Tränen aus.

Rohrbombe in der Wohnung gefunden

Der Täter, ein ehemaliger Schüler der Schule, erschoß sich nach der Tat auf einer Schultoilette. Laut Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) handelte es sich um einen Einzeltäter.

Die Ermittler fanden in seiner Wohnung einen Abschiedsbrief. Darin soll er geschrieben haben, daß er die sechste Schulstufe nicht geschafft und dafür Schuldige gesucht habe.

Die Polizei entdeckte in seiner Wohnung auch eine Rohrbombe, die nicht funktionstüchtig gewesen ist.

Artur A., der im Bezirk Graz-Umgebung wohnte, war nicht vorbestraft. Nach derzeitigen Erkenntnissen verfügte er über eine Pistole und eine Schrotflinte, die er legal über eine Waffenbesitzkarte besaß.

300x250

Die Pistole, eine Glock, soll er erst wenige Tage vor der Tat erworben haben.

Laut Zeitung wollte Artur A. „Rache“

Über ein mögliches Motiv wird spekuliert. Der Täter soll sich laut Berichten selbst als Mobbingopfer bezeichnet haben. Die Kronenzeitung schreibt, Artur A. „wollte Rache“.

300x250 boxone

Eine Bestätigung dafür steht noch aus. Der Amoklauf ereignete sich im dritten Stock des Schulgebäudes.