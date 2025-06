Nur solange der Vorrat reicht: Sommer Sonderpreise

Sommer-Sonderpreise vom 18.06. bis 20.08.2025.

Lagerräumung, nur solange der Vorrat reicht!

Alle Artikel finden Sie hier.

Perfekt organisiert – mit dem Kopp Verlag Euro-Stapelbehälter

Extrem belastbare und formstabile Industriebehälter!

Dieser stapelbare Industriebehälter aus schlagfestem Kunststoff ist ein echtes Organisationstalent. Er überzeugt durch hohe Formstabilität, zuverlässige Tragkraft und ein durchdachtes, anwenderfreundliches Design – ideal für Lager, Transport sowie die strukturierte Aufbewahrung im Zuhause oder in der Werkstatt. Dank der praktischen Stapelfunktion lassen sich auch größere Mengen platzsparend unterbringen.

Die glatten Innenflächen lassen sich im Handumdrehen reinigen, während stabile Griffe den Transport selbst schwerer Inhalte ermöglichen. Integrierte Etikettenhalter sorgen für Übersichtlichkeit und eine klare Kennzeichnung der Inhalte. So behalten Sie stets den Überblick, ohne langes Suchen – sichtbar, geordnet und jederzeit griffbereit.

Das Schnellladegerät 120 W – maximale Leistung, intelligente Ladetechnologie

Bringen Sie Ihre Ladeerfahrung auf ein neues Level mit dem Schnellladegerät 120 W! Modernste Technologie, hohe Effizienz und umfassende Sicherheitsfunktionen machen dieses Ladegerät zum unverzichtbaren Begleiter für Ihren Alltag.

Höchste Ladegeschwindigkeit dank Power Delivery (PD) 3.0:

Viel mehr als nur ein Reifenfüller: Der intelligente Alleskönner unter den portablen Akku-Kompressoren

Wie wichtig der richtige Reifendruck ist, merkt man oft erst, wenn er fehlt – zum Beispiel beim Ersatzreifen, den man gegen einen Platten auswechseln will. Der neue Multifunktions-Luftkompressor mit automatischer Druckabschaltung ist ideal zum unkomplizierten Aufpumpen von Auto- und Motorradreifen sowie Bällen oder Luftmatratzen.

300x250

Fünf intelligente Modi sorgen genau für den passenden Luftdruck. Eine manuelle Bedienung ist ebenfalls möglich. Ob Sie nun raus zum Badesee fahren, einen Radausflug machen oder mit dem Motorrad Ihre Lieblingsstrecke abfahren – dieser Akku-Kompressor begleitet Sie überallhin und liefert bis aufs Komma genau den Luftdruck, den Sie brauchen. Die integrierte LED-Lampe zeigt Ihnen auch bei völliger Dunkelheit an, was Sie tun.

Klein und handlich konstruiert kann dieses Gerät problemlos neben dem Verbandskasten im Auto, in der Satteltasche des Motorrads, der Fahrradtasche oder dem Rucksack verstaut werden und wird so zum idealen Reisebegleiter!

Formschöne Tongefäße für Ihre Kübelpflanzen



Die Vorteile auf einen Blick:

Das Prinzip ist seit Jahrtausenden bekannt. Ein Gefäß aus speziell gebranntem und dadurch porösem Ton wird in der Erde vergraben und randvoll mit Wasser gefüllt. Die im Ton gespeicherte Feuchtigkeit wird bedarfsgerecht nach außen abgegeben.

300x250 boxone

Die Pflanzen profitieren von dieser uralten Idee

Da die Pflanzen durch die Tongefäße ihre Wasserlieferung vor allem im Bereich der Wurzeln erhalten, wird deren Wachstum zusätzlich angeregt – und je stabiler und gesünder die Wurzeln einer Pflanze sich entwickeln, desto gesünder und widerstandsfähiger sind auch ihr Blattwerk, ihre Blüten und Früchte. Ein tief nach unten verzweigtes Wurzelwerk sorgt zudem dafür, dass die oberirdischen Pflanzenteile trockenheitsresistenter werden.

Ein Vorteil, den Sie besonders schätzen werden: Da die Erdoberfläche weitgehend trocken bleibt, sind Ihre Pflanzen kaum anfällig für Pilzkrankheiten.

Durch die Bewässerung von unten entstehen messbar weniger Verdunstungs- und Sickerverluste als beim normalen Gießen. Sie können somit sogar nicht unerheblich Wasser sparen. Jedes dieser attraktiven Tongefäße hat ein Fassungsvermögen von 235 Millilitern und wird einfach leicht in die Erde des Blumentopfes gedrückt.

Bereit für das Überleben in der Wildnis? Das erste Survival-Zelt vom Kopp Verlag wartet auf Sie!



Ihr zuverlässiger Begleiter für jedes Abenteuer

Stehen Sie bereit, die Wildnis zu erobern und unvergessliche Momente in der Natur zu erleben? Mit unserem Dreimannzelt mit Stauraum vom Kopp Verlag sind Sie perfekt ausgerüstet. Ob Sie eine spannende Expedition oder ein entspanntes Wochenende im Grünen planen, dieses Zelt bietet alles, was Sie für ein komfortables und sicheres Outdoor-Erlebnis benötigen.

Geräumig und Praktisch:

Unser Tunnelzelt (2 x 4,05 m) für 2-3 Personen bietet nicht nur ausreichend Platz zum Schlafen, sondern auch einen großzügigen Stauraum für all Ihre Ausrüstung. Der große Vorraum ist ideal, um Kochutensilien, Kühlboxen und Gepäck sicher und ordentlich zu verstauen. Der Eingangsbereich kann zudem als Sonnensegel genutzt werden, was Ihnen zusätzlichen Schutz und Komfort bei wechselndem Wetter bietet.

Robust und Zuverlässig:

Dank der hochflexiblen und leichten Fiberglasstangen, hält das Zelt selbst starkem Wind problemlos stand. Die Zeltmaterialien – 100% Polyester für die Zelthaut und das Innenzelt sowie 100% Polyethylen für den Zeltboden – sorgen für Langlebigkeit und optimalen Schutz vor den Elementen. Mit einer Wassersäule von 1000 mm für die Zelthaut und 3000 mm für den Zeltboden bleiben Sie auch bei Regen trocken.

Einfacher Aufbau und Kompakte Größe:

Der Aufbau des Zelts ist kinderleicht und in wenigen Minuten erledigt. Mit einem Packmaß von nur 64 × 15 × 15 cm und einem Gewicht von 4300 g ist es leicht zu transportieren und nimmt wenig Platz im Gepäck ein.

Der kraftvolle Allesbrenner



Der praktische Allesbrenner für alle Outdooraktivitäten und für Notfälle

Mit dem klappbaren Topfständer ist der Outdoorkocher ein funktioneller Miniofen, der im Extremfall nicht nur als Kochstelle, sondern auch als gute Wärmequelle in der Wildnis dient. Er wurde speziell für Festbrennstoffe entwickelt, wie zum Beispiel Esbit, Kohle oder auch Zweige, Laub, Tannenzapfen und Totholz, das man überall in der Natur finden kann.

Effizient, praktisch und langlebig

Durch ein ausgeklügeltes Belüftungssystem in der Brennkammer erzeugt der Outdoorkocher durch eine Sekundärverbrennung maximale Effizienz. Der hilfreiche Nebeneffekt: Es wird bei der Verbrennung kaum Rauch erzeugt!

Der Ofen ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und lässt sich deshalb auch schnell und einfach reinigen. Man kann ihn rasch und bequem in seine Einzelteile zerlegen und dann kompakt in dem im Lieferumfang enthaltenen Transportbeutel verstauen. So findet er problemlos in jedem Rucksack seinen Platz.

Ideal für unterwegs! praktischer Begleiter für die Outdoor-Küche mit 6 Funktionen

einfach auseinanderzunehmen und wieder zusammenzusetzen

höchste Qualität, lange Lebensdauer

einfach zu reinigen

Top Geschenk für alle »Griller«

Lieferung in hochwertiger Geschenkbox inkl. Cordura-Gürteletui Ihr perfekter Begleiter für die Outdoor-Küche: Mit dem multifunktionalen Grillhelfer Roxon BBQ Tool 6-in-1 haben Sie alle unverzichtbaren Utensilien stets in einem kompakten Tool vereint dabei. Grillgabel, Grillwender und Grillzange in höchster Qualität werden ergänzt durch ein Messer, einen Flaschenöffner und einen Korkenzieher. So sind Sie immer für alles gerüstet und einer perfekten Outdoor-Mahlzeit steht nichts mehr im Weg. Das Roxon BBQ Tool 6-in-1 ist der ideale Begleiter für unterwegs. Es bietet auf kleinem Raum alle Funktionen, die man braucht, ist aus besonders hochwertigem Edelstahl gefertigt, absolut hitzebeständig und besonders einfach zu reinigen. Mit wenigen Handgriffen ist das Tool einsatzbereit und aufgeklappt – und ebenso schnell wieder zusammengelegt. Mit dem passenden Gürteletui haben Sie das Grillbesteck für alle Fälle immer gut geschützt dabei. Alle Artikel finden Sie hier. Quellen: PublicDomain/Kopp Verlag am 27.06.2025 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

About aikos2309 See all posts by aikos2309