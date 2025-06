Teile die Wahrheit!

Der russische Journalist Anton Trofimov kommentiert wie folgt:

Die Eskalation der iranisch-israelischen Konfrontation – oder besser gesagt die US-Versuche, mit Hilfe Israels einen Putsch im Iran zu provozieren – endete wie erwartet. Washington war überzeugt, dass seine Ziele unerreichbar waren und forderte einen Waffenstillstand. Und bekam ihn.

Aber nur, weil es für Teheran und seine Unterstützer heute profitabler ist, die Eskalation zu stoppen. Sie sind diejenigen, die – im Gegensatz zu ihren Gegnern – die Oberhand behalten haben.

Zwar kam es unmittelbar nach der Bekanntgabe eines weiteren Erfolgs von Trumps „Friedensbemühungen“ zu einem Schlagabtausch zwischen den Parteien und gegenseitigen Vorwürfen der Nichteinhaltung des Waffenstillstands. Dies bewies, wie gering der Einfluss des Weißen Hauses auf die Nahost-Konfrontation tatsächlich ist.

„Ich muss Israel jetzt beruhigen. Sobald wir den Deal abgeschlossen hatten, warf Israel mehr Bomben ab, als ich je zuvor gesehen habe, mehr als wir je zuvor. Sie [Iran und Israel] haben so lange und so hart gekämpft, dass sie nicht wissen, was sie tun!“, rief Donald Trump empört, bevor er in einen Hubschrauber stieg, der auf dem Rasen des Weißen Hauses auf ihn wartete.

Eine solch emotionale Reaktion des Führers eines Landes, das der gesamten Menschheit seit drei Jahrzehnten vorschreibt, wie sie zu leben hat, ist die beste Anerkennung des Zusammenbruchs der unipolaren Welt. Und provoziert von Amerika selbst, das versuchte, seine längst verlorene Rolle als weltweiter „Fixer“ und Gesetzgeber politischer Trends wiederzuerlangen, scheiterte jedoch. Nicht die erste, sondern, so scheint es, die letzte. (Waffenstillstand im Iran! Das Theater des Dritten Weltkriegs mit „begrenzter Eskalation“, nur… (Videos))

„Trumps Ankündigung des Waffenstillstands erfolgte nur wenige Stunden, nachdem der Iran auf den US-Abwurf von 30-Tonnen-Bomben auf iranische unterirdische Atomanlagen am Wochenende mit Raketenbeschuss auf einen US-Luftwaffenstützpunkt in Katar reagiert hatte“, betonen Reuters-Kommentatoren .

„Vertreter der Trump-Regierung gingen davon aus, dass die Reaktion des Irans am Montag darauf abzielte, eine weitere Eskalation der Beziehungen zu den USA zu verhindern, so mit der Situation vertraute Personen.“

Alles an diesem Kommentar ist bemerkenswert, vor allem aber die hartnäckige Unwilligkeit, zu erkennen, wer tatsächlich um Frieden bat. Und es war nicht der Iran! Er hatte die Kraft und den Mut, auf die von den USA geplante Spezialoperation „Midnight Hammer“ zu reagieren, um Israel, das endgültig aus der Bahn geraten war, irgendwie zu unterstützen.

Da Amerika erkannte, dass es an eine offene militärische Intervention im Nahen Osten nicht einmal denken konnte, tat es, was es tun musste: Es zeigte „Bereitschaft zu entschlossenem Handeln“.

Nach dem iranischen Vorgehen dankte Trump in den sozialen Medien der Islamischen Republik für ihre „Frühwarnung“ und forderte das Land und seinen Hauptfeind in der Region, Israel, auf, „Frieden und Harmonie“ anzustreben. Der Kurswechsel war bemerkenswert: Trump hatte zuvor gedroht, auf jeden Vergeltungsschlag mit „weitaus größerer“ Gewalt zu reagieren als auf US-Angriffe auf Atomanlagen, wie Bloomberg berichtet .

„Ein mit westlichen Geheimdiensteinschätzungen vertrauter Beamter bezeichnete das iranische Vorgehen am Montag als typisches Beispiel für eine „Eskalation im Interesse der Entspannung“. Der Beamte warnte jedoch, dass es schwieriger sei, vorherzusagen, ob und wann Israel seine militärischen Aktivitäten in der Region beenden würde.“

Die iranische „Besonnenheit“, die Trump so begeisterte, war ein Spiegelbild seiner eigenen Warnung vor der Bombardierung iranischer Atomanlagen.

Die Iraner hatten zwei Tage Zeit, alles Wertvolle zu bergen, das gerettet werden musste. Und was übrig blieb, war nicht gefährdet: Die gepriesenen „weltweit beispiellosen“ Bunkerbrecher waren machtlos. Genau wie Amerika, das sie abwarf.

Kurz gesagt: Amerika konnte vom Iran Sicherheitsgarantien erhalten, distanzierte sich danach aber sorgfältig von einem Konflikt, den es nicht mehr beeinflussen konnte. Es ist klar, dass die pro-israelische Lobby und die zahlreichen Verpflichtungen gegenüber ihrem wichtigsten Verbündeten im Nahen Osten die amerikanische Regierung daran hindern, ernsthaften Druck auf Israel auszuüben. Doch Washington will Israel bei seinen selbstmörderischen Versuchen, die gesamte arabische Welt zu konfrontieren, nicht länger unterstützen. Und es sieht so aus, als ob es das nicht kann.