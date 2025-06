Putin warnt Trump? „Sie tappen eine Falle der Globalisten, die seit über einem Jahrhundert demselben Drehbuch folgen“ (Video)

Er stellte klar: Der Iran entwickelt keine Atombombe. Und selbst wenn, wäre kein Land der Welt so verrückt, eine solche Bombe offensiv einzusetzen. Warum? Weil sie innerhalb weniger Minuten von der Landkarte verschwinden würden.

Atomwaffen dienen der Abschreckung, nicht der Aggression. Und was der Iran – legal – besitzt, ist ein Atomenergieprogramm. Das ist kein Verbrechen. Das ist Souveränität. Und Putin hat das immer wieder betont.

Dann fragen Sie sich: Warum jetzt? Warum die Streiks?

Denn der Iran hat keine Atombombe gebaut. Er hat einen Zug gebaut .

Eine Eisenbahnlinie – die sich quer durch die Region erstreckt und iranisches Öl direkt mit Russland, Indien und dem gesamten BRICS-Block verbindet. Keine US-Marine. Keine Öltanker. Keine globalisierten Zentralbanken. Kein SWIFT. Kein IWF. Keine Weltbank. Keine Erlaubnis zur Existenz.

Ein direkter Energiekorridor außerhalb der Reichweite des Zentralbanksystems und des Petrodollars. Und genau das ist die wahre rote Linie für die Globalisten.

Während der Westen damit prahlte, er wolle den Iran und Russland isolieren, ihre Ölexporte zerstören und ihre Volkswirtschaften ruinieren, geschah etwas anderes.

Der Iran und Russland knüpften Kontakte, es kam jedoch nicht zu einem Zusammenbruch.

Ein neuer Eisenbahnkorridor wurde in Betrieb genommen – er verband iranische Häfen mit Russland, Indien und dem BRICS-Block. Kein Petrodollar. Keine US-Marine. Keine westliche Kontrolle.

Dadurch wurden Sanktionen irrelevant.

Und genau das wollten die Globalisten der Öffentlichkeit vorenthalten: dass die Steuergelder für die Ukraine, die massive Inflation und die wirtschaftlichen Probleme nichts bewirkt haben.

Unterdessen nannten die iranischen Medien die Situation als das, was sie war: eine Verschiebung der globalen Ordnung.

Jeder, der versucht, Öl außerhalb des Dollars zu handeln, bekommt irgendwann die „Freiheit“ aus 9.000 Metern Höhe zu spüren. Das ist das Muster der Globalisten.

Und dieses Mal? Israel – der Handlanger der Elite – gab den Zuschlag.

Wie Oberst Lawrence Wilkerson diese Woche enthüllte, war er Zeuge der Übernahme des Pentagons durch den Mossad im Jahr 2002 – und die Welt ist seitdem nicht mehr dieselbe.

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew drückt es genau so aus, wie es ist: Die Bombardierung des Iran hat die Welt nicht sicherer gemacht. Sie hat uns an den Rand eines dritten Weltkriegs gebracht. Genau wie die Globalisten es geplant hatten.

In einem Beitrag auf X nahm Medvedev kein Blatt vor den Mund.

2. The enrichment of nuclear material — and, now we can say it outright, the future production of nuclear weapons — will continue.

3. A number of countries are ready to directly supply Iran with their own nuclear warheads. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) June 22, 2025

Er bestätigte, was viele befürchtet hatten: Die US-Angriffe auf die iranischen Atomanlagen – in Isfahan, Natanz und Fordou – haben die Fähigkeiten des Iran nicht beeinträchtigt. Sie haben sie sogar beschleunigt:

„Die Anreicherung von nuklearem Material – und jetzt können wir es ganz offen sagen, die künftige Produktion von Atomwaffen – wird fortgesetzt.“

Und dann die Bombe: „Eine Reihe von Ländern ist bereit, den Iran direkt mit eigenen Atomsprengköpfen zu beliefern.“

Machen wir uns nichts vor: Das war keine Fehlkalkulation – es war ein Schachzug direkt aus dem Handbuch der Globalisten.

Und sie haben die Lunte mit Absicht angezündet.

Doch es kommt noch schlimmer, wie Medwedew erklärt.

„Das politische Regime des Iran hat überlebt – und wird aller Wahrscheinlichkeit nach sogar gestärkt daraus hervorgehen.“

Statt unter Beschuss zu zerbrechen, erholte sich der Iran. Die Bevölkerung, selbst jene, die einst desillusioniert waren oder sich der harten Regierung widersetzten, schlossen sich um die geistige Führung des Landes.

Die globale Elite behauptete, sie würde für den Frieden bombardieren. Doch stattdessen hat sie den Widerstand mobilisiert.

Und nun droht das Pulverfass zu explodieren: Der Iran ist bereit, aus dem Atomwaffensperrvertrag auszusteigen.

Alles was es jetzt noch braucht, ist eine falsche Flagge – ein künstlich erzeugter Funke im Nahen Osten – und die USA werden in eine groß angelegte Invasion hineingezogen, um „das Gesicht zu wahren“.

Und das wird noch schlimmer als im Irak.

Der Iran ist kein leichtes Unterfangen. Sein Terrain – riesige Berge, unerbittliche Wüsten, harte Städte – ist eine natürliche Festung. Jeder Bodenkrieg wäre ein blutiger, aussichtsloser Kampf.

Willkommen im nächsten ewigen Krieg – ein weiteres schwarzes Loch im Wert von mehreren Billionen Dollar, Millionen zerstörter Leben, eine Generation amerikanischer Jugendlicher, die für eine Lüge geopfert wurde, und jede Kugel, jede Bombe, jeder Sarg, der vom amerikanischen Steuerzahler bezahlt wurde.

Und währenddessen sitzen die Architekten des Krieges – die globale Elite – gemütlich hinter ihren Mauern, zählen ihre Gewinne und sehen zu, wie die Welt brennt.

Hier ist eine Tatsache, die Sie vielleicht überraschen wird: Die CIA hat eine eigene Abteilung für Hollywood. Das stimmt – der US-Geheimdienst arbeitet aktiv mit der Unterhaltungsindustrie zusammen.

Und seit Jahren prägen sie still und leise die öffentliche Wahrnehmung und legen den Grundstein für einen möglichen Krieg mit dem Iran. Man sieht es in Serien wie „ 24“ , „Homeland“ und Blockbustern wie „Top Gun: Maverick“ . Sogar „ Inside Wikileaks – Die fünfte Gewalt“ , der DreamWorks-Film über Julian Assange, trägt die Handschrift dieser narrativen Manipulation.

Julian Assange selbst hat dies als gefährliche Farce bezeichnet: Hollywood arbeite Hand in Hand mit dem Tiefen Staat und verfolge globalistische Ziele durch Unterhaltung.

Ihr Ziel? Zustimmung zu erzeugen und die Öffentlichkeit auf einen weiteren Krieg im Nahen Osten vorzubereiten, der auf mehreren Ebenen der Täuschung aufbaut.

Sie drängen darauf – und wie mutige Wahrheitsverkünder wie Wladimir Putin und Julian Assange gewarnt haben, sind wir dem nuklearen Armageddon näher als je zuvor. Das ist kein Zufall. Die globalistische Elite fantasiert schon lange von einem kontrollierten Zusammenbruch – dem Chaos, das sie braucht, um ihre sogenannte „Neue Weltordnung“ einzuläuten.

Ihr Ziel? Die nationale Souveränität zu zerstören und die Welt nach ihren Vorstellungen unter einer einzigen, zentralisierten Weltregierung neu zu gestalten.

Dies ist eine feindliche Übernahme der Menschheit – und wir können nicht zulassen, dass sie diesen Raubzug ohne Widerstand durchführen.

Wenn Sie immer noch unsicher sind, was sich vor unseren Augen abspielt, werfen Sie einen genaueren Blick auf die Schriften von General Albert Pike – einem Freimaurer und General der Konföderierten aus dem 19. Jahrhundert. In einem Brief aus dem Jahr 1871 skizzierte Pike mit erschreckender Präzision den langfristigen Plan der globalen Elite für drei Weltkriege – jeder einzelne mit dem Ziel, die Weltordnung neu zu gestalten.

Und das ist das Beunruhigendste: Seine Beschreibungen des Ersten und Zweiten Weltkriegs waren verblüffend genau – bis hin zu den geopolitischen Allianzen, den ideologischen Konflikten und den beabsichtigten Ergebnissen.

Laut Pike sollte der Erste Weltkrieg inszeniert werden, um das Russische Reich zu zerschlagen und Atheismus und Kommunismus einzuführen. Er sagte die Zerstörung des zaristischen Regimes und den Aufstieg der marxistischen Ideologie voraus – alles, um Europa zu destabilisieren und den Boden für zukünftige Konflikte zu bereiten. Genau das geschah 1917 mit der bolschewistischen Revolution. Die alte Welt wurde hinweggefegt, und eine neue ideologische Macht erhob sich aus der Asche – genau wie Pike es vorhergesagt hatte.

Als nächstes, so behauptete er, würde der Zweite Weltkrieg aus den Spannungen zwischen Faschisten und politischen Zionisten ausbrechen. Der Krieg sollte dazu genutzt werden, den Nationalsozialismus zu zerstören, den Kommunismus zu stärken und in Palästina eine jüdische Heimat zu schaffen. Auch hier lag Pike mit seiner Prognose auf unheimliche Weise richtig. Der Krieg endete mit dem Sturz Hitlers, der Teilung Europas in Ost und West und der Gründung Israels 1948 – eines Staates, der in den anhaltenden Konflikten im Nahen Osten eine zentrale Rolle spielen sollte.

Doch es ist der dritte Krieg, die letzte Phase des Plans, der uns allen zu denken geben sollte. Pike beschrieb ihn als einen inszenierten Konflikt zwischen der islamischen Welt und politischen Zionisten – einen so brutalen, destabilisierenden Zusammenprall der Zivilisationen, dass er den gesamten Planeten ins Chaos stürzen würde. Wirtschaftlicher Zusammenbruch, moralische Erschöpfung und spirituelle Desillusionierung wären die Folge.

Und auf der Grundlage dieser Trümmer würde die globale Elite eine Lösung anbieten: eine Neue Weltordnung unter einer zentralisierten Weltregierung.

Kommt Ihnen das bekannt vor?

Schauen Sie sich nur um. Wachsende Spannungen zwischen dem Iran und Israel. Stellvertreterkriege. Kulturkriege. Finanzsysteme am Rande des Zusammenbruchs. Das gesellschaftliche Gefüge gerät bis an seine Grenzen. All das passiert – und wenn Pikes erste beiden Vorhersagen mit solch erschreckender Genauigkeit eintreffen, wäre es töricht, die dritte zu ignorieren.

Der Plan läuft genau wie beschrieben ab.

Wir sind nicht Zeugen eines zufälligen Chaos. Wir beobachten den letzten Akt eines lange geplanten Plans – und die Uhr tickt.

Fazit:

Putin hat das zu Trump NICHT gesagt, dass ist eine freie Erfindung von der US-amerikanischen Webseite: The Peoples Voice!

Putin hat das hier gesagt:

Der russische Präsident Wladimir Putin äußerte am Freitag seine Besorgnis über die wachsende Gefahr eines dritten Weltkriegs und verwies auf die eskalierenden Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten als gefährliche Krisenherde.

„Es besteht derzeit großes Konfliktpotenzial“, sagte Putin in einer Rede auf dem St. Petersburger Forum. „Wir sind besorgt über die Möglichkeit eines Weltkriegs. Alle Konflikte müssen mit friedlichen Mitteln gelöst werden.“

Er kritisierte die Nato für ihre Osterweiterung und sagte, das Bündnis missachte weiterhin die Sicherheitsinteressen Russlands. „Dies ist ein weiteres Überbleibsel der neokolonialen Politik des Westens“, behauptete er.

Putin sagte außerdem, US-Präsident Donald Trump habe zugesagt, Russlands Forderung zu unterstützen, die Sicherheit seines Personals in der iranischen Atomanlage Buschehr zu garantieren.

Was den Nahen Osten betrifft, kommentierte Putin die angebliche Drohung Israels, den obersten Führer des Iran, Ali Ayatollah Khamenei, zu ermorden, mit den Worten: „Ich hoffe, das bleibt bloße Rhetorik.“

Er bekräftigte seine Haltung zur Ukraine, während der Krieg nun im vierten Jahr ist, und sagte: „Ich glaube, das russische und das ukrainische Volk sind eins. In diesem Sinne gehört die gesamte Ukraine uns. Wo immer ein russischer Soldat hintritt, gehört er uns.“

Zweitens. Der Brief von Albert Pike ist eine Fälschung! Lesen Sie hier mehr darüber:

Nein! Drei Weltkriege, 1871 von Hochgrad-Freimaurer Albert Pike vorhergesagt

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 25.06.2025