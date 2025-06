Teile die Wahrheit!

Die Mainstream-Webseite economictimes.indiatimes.com berichtet:

Am 14. Juni sind landesweit massive Proteste auf den Straßen und in den Gemeinden der USA geplant. Die Organisatoren erwarten, dass es sich um die größte eintägige Anti-Präsident-Trump-Kundgebung seit Beginn seiner Amtszeit handelt.

Es handelt sich um den jüngsten Anti-Trump-Protest während seiner zweiten Amtszeit. Die weitverbreitete Bewegung richtet sich gegen Trumps millionenschwere Militärparade in Washington D.C.

Hier sind zehn Dinge, die Sie über den „No Kings“-Protest am 14. Juni wissen müssen:

Die „No Kings“-Proteste sind laut den Organisatoren ein „landesweiter Tag des Widerstands“ gegen den Autoritarismus. Dutzende Basisgruppen organisieren die landesweiten Proteste.

– In den USA werden am 14. Juni Anti-Trump-Proteste organisiert und mehr als 100 prodemokratische Interessengruppen arbeiten gemeinsam an der Organisation der „No Kings“-Veranstaltungen, berichtet Axios.

„No Kings ist ein landesweiter Tag des Widerstands“, schrieben die Organisatoren. „Von Häuserblocks bis zu Kleinstädten, von Gerichtsgebäuden bis zu öffentlichen Parks – wir setzen uns gegen Autoritarismus ein.“

-Ezra Levin, Mitbegründer von Indivisible, einer dieser Gruppen, sagte gegenüber Newsweek, das Ziel des Protests bestehe darin, inmitten von Trumps Militärparade in der Hauptstadt des Landes, die mit dem 79. Geburtstag des Präsidenten zusammenfällt, die Botschaft zu senden, dass es in den Vereinigten Staaten „keine Könige“ gebe. (Bürgerkriegsalarm: Der Aufstand in Los Angeles ist ein Zeichen für einen sich anbahnenden nationalen Konflikt (Video))

„Damit wollen wir eine starke Botschaft an die Politiker und Institutionen senden, die gerade überlegen, ob sie kapitulieren oder zurückschlagen sollen. Und wir wollen die Botschaft aussenden, dass die Phase des autoritären Durchbruchs, in der wir uns gerade befinden, nur vorübergehend ist. Die Demokratie wird sich wieder durchsetzen“, sagte Levin.

Für den 14. Juni sind in jedem Bundesstaat, von Florida bis Alaska, Hunderte von „No Kings“-Protesten geplant, sogar einige außerhalb der USA. In einer Großstadt werden sich die Demonstranten jedoch nicht versammeln: in Washington, D.C. selbst.

– „Donald Trump will Panzer auf den Straßen und eine fernsehtaugliche Dominanzdemonstration zu seinem Geburtstag“, heißt es auf der No Kings-Website. „Ein Spektakel, das Stärke vortäuschen soll. Aber wahre Macht wird nicht in Washington inszeniert. Sie wächst überall sonst.“

Schätzungsweise Millionen Menschen werden in über 1.500 Städten in allen 50 Bundesstaaten und Commonwealths protestieren, so die Organisatoren. Seitdem gab es viele weitere Proteste von Gruppen wie Indivisible und 50501, darunter am Memorial-Day-Wochenende, „Hands Off“-Proteste im April und die Demonstrationen am 1. Mai letzten Monats.

300x250

Trump schlug eine Militärparade an seinem 79. Geburtstag und dem 250. Jahrestag der US-Armee vor. Die Armee rechnet mit Ausgaben von 25 bis 45 Millionen Dollar für diesen Plan, wobei Geheimdienst und Strafverfolgungsbehörden nicht berücksichtigt sind.

Am 17. Februar fanden landesweit Proteste unter dem Motto „Keine Könige am Präsidententag“ statt, die sich gegen Trump, Elon Musk und die Arbeitsgruppe des Ministeriums für Regierungseffizienz richteten.

TheGatewayPundit schreibt hingegen:

300x250 boxone

Radikale linke Organisationen organisieren am 14. Juni landesweite Proteste gegen Präsident Donald Trump und die damit verbundene Abschiebung.