Rechtsanwalt: „Reichsbürger“-Schauprozess geht bis 2027 weiter – ohne Menschenwürde

Auf X hat der Rechtsanwalt Markus Haintz etwas gepostet, was an einer neutral agierenden Justiz doch ein wenig zweifeln lässt:

„Ende 2022 wurden die Verdächtigen im Reichsrentner-Prozess festgenommen. Dieser Schauprozess soll jetzt bis zumindest Anfang 2027 andauern. Die obige Ladung gilt für Stuttgart. Zu diesem Zeitpunkt werden die Angeklagten über vier Jahre ohne Schuldspruch im Gefängnis sitzen.

Ohne, dass auch nur irgendjemandem irgendetwas angetan wurde. Die Strafe ist der Prozess, nicht das Urteil. Eine realistische Strafe in diesem Verfahren, dass auf den Wahnvorstellungen einiger älterer Damen und Herren beruht, liegt weit unterhalb von dessen, was am Ende die Untersuchungshaft ausmachen wird.

Wenn die Wahrheit zu diesem Prozess rauskommt, ist der Bestand der Bundesrepublik Deutschland gefährdet. Und genau das ist der Grund, warum das nicht passieren wird.“

Die Reaktionen sind entsprechend heftig:

Ich denke mal, das werden einige der Beteiligten nicht erleben. Ist das der Plan? Versicherungsunternehmen sollen ja bei Streitigkeiten ähnlich kalkulieren. (Das Ende der BRD: Was wird geschehen? Mögliches Szenarium)

Das verstößt doch gegen Menschenrechte. Ich würde auf Einstellung des Verfahrens pochen. Unschuldig bis zum Beweis der Schuld. Gibt es kein Recht auf ein zügiges Verfahren? Wenn der Staat das nicht kann, hat er wohl keine Beweise würde ich sagen.

Ich kann einfach nicht glauben, daß der ganze Vorgang noch unter einen -wie auch immer gestalteten- Deckel der Verhältnismäßigkeit gehalten werden kann. Das hat mit rechtsstaatlicher Justiz rein gar nicht mehr zu tun. Das kann mir auch kein Anwalt, Richter oder sonstiger Spitzbube mehr verkasematuckeln.

Sowas kann nur in einem Land funktionieren, dessen Bevölkerung in weiten Teilen im geistigen Koma liegt.

Ballweg ist das Paradebeispiel für derartige Gesinnungsjustiz. 38 Verhandlungstage und nichts produziert als heiße Luft. Und die politisch Verantwortlichen sind weit entfernt von persönlichen Konsequenzen.

