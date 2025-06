„Schlimmer als die Finanzkrise 2008“ – Deutschland wird zum Pleitestaat, dessen Ende nicht in Sicht ist

In Deutschland stehen düstere Zeiten bevor. Ein seit 30 Jahren im Geschäft tätiger Insolvenzversteigerer sagt, die Lage sei schlimmer als die Finanzkrise 2008.

Deutschland muss sich laut einer aktuellen Analyse des Kreditversicherers Allianz Trade im Jahr 2025 und sogar 2026 auf einen weiteren Anstieg großer Insolvenzen einstellen. Dies folgt auf das desaströse Jahr 2024, in dem es in Deutschland eine Rekordzahl an Insolvenzen gab.

Allianz Trade prognostiziert für dieses Jahr einen Anstieg der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland um elf Prozent auf rund 24.400 Fälle.

Für 2026 wird ein weiterer Anstieg um drei Prozent auf 25.050 Fälle erwartet. Diese Insolvenzen gefährden deutschlandweit schätzungsweise 210.000 Arbeitsplätze.

Im ersten Quartal dieses Jahres meldeten 16 große deutsche Unternehmen – mit einem Umsatz von 50 Millionen Euro oder mehr – Insolvenz an. (Null Prozent Wachstum: Deutschlands Wirtschaftskollaps)

Dies ist zwar ein leichter Rückgang um drei Fälle im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, aber doppelt so viele wie im ersten Quartal 2023.

Milo Bogaerts, CEO von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz, äußerte sich besorgt über die anhaltend hohe Zahl großer Insolvenzen und führte diese unter anderem auf die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump zurück. Er warnte, dass auch nach 2024, einem Rekordjahr bei den Insolvenzen, keine Entspannung zu erwarten sei.

„Angesichts der düsteren Konjunkturaussichten sowohl in Deutschland als auch im Welthandel und der zahlreichen Unsicherheiten durch den Zollsturm erwarten wir auch 2025 zahlreiche Großinsolvenzen und damit erhebliche Verluste“, erklärte Bogaerts.

Er fügte hinzu, dass diese Großinsolvenzen wahrscheinlich auch bei Zulieferunternehmen zu spürbaren Auswirkungen führen und möglicherweise „besonders große Löcher in deren Kassen“ reißen und die Lieferketten beeinträchtigen werden.

Doch bundesweit schrillen die Alarmglocken. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) veröffentlichte Anfang April eine Erklärung von über 100 Verbänden, in der sich diese direkt an die regierenden CDU und SPD wandten. Damals arbeiteten sie noch an einem Koalitionsvertrag.

Der BDI erklärte: „In den vergangenen Wochen hat sich die wirtschaftliche Lage dramatisch verschlechtert. Die Fakten sind unleugbar. Deutschland befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise. Der Vergleich mit anderen Ländern zeigt, dass diese Krise vor allem hausgemacht ist.“

