Sensoren zur Überwachung von Menschen und Städten gehören laut aktuellem Sommer-WEF 2025 zu den Top 10 der aufstrebenden Technologien

Gleichzeitig könnte die autonome biochemische Sensorik Ihren Körper jedoch in ein Überwachungslabor für den Staat oder ein Unternehmen verwandeln, das Sie überwacht und kontrolliert.

Denken Sie an die Kontaktverfolgung, Impfpässe und Massentests, die während der Lockdowns durchgeführt wurden.

Stellen Sie sich nun vor, all das würde autonom erfolgen, ohne dass Sie eine App herunterladen, einen negativen Testnachweis oder einen Impfnachweis vorlegen müssten.

Nichts davon wäre notwendig, da sich Sensoren auf und unter Ihrer Haut befinden würden, die all diese Informationen in Echtzeit an die Regierung oder das Unternehmen senden würden.

Der WEF-Bericht beschreibt die autonomen biochemischen Sensoren wie folgt:

„Diese Sensoren sind so konzipiert, dass sie unabhängig und ohne menschliches Eingreifen arbeiten und ihre Ergebnisse melden.

„Sie nutzen drahtlose Kommunikation und Energy Harvesting durch autarke Energiequellen wie Biobrennstoffzellen, um eine kontinuierliche Überwachung in Echtzeit zu ermöglichen.

„Da die Daten dieser Sensoren aus der Ferne abgerufen werden können, eignen sie sich für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen oder an abgelegenen Orten.

„Dies ermöglicht die kontinuierliche Überwachung der menschlichen Gesundheit sowie der Umweltbedingungen.“

Die „kontinuierliche Überwachung der menschlichen Gesundheit“ könnte auch zu einem Minenfeld für die ärztliche Schweigepflicht werden, da private Gesundheitsdaten nahtlos und automatisch in Echtzeit zwischen öffentlichen und privaten Stellen fließen würden.

„Die Dezentralisierung der Diagnostik durch tragbare und Point-of-Care-Biosensoren würde die Testmöglichkeiten über traditionelle Gesundheitseinrichtungen hinaus auf Privathaushalte und abgelegene Gemeinden ausweiten.“

WEF, Top 10 Emerging Technologies of 2025, Juni 2025

In Bezug auf Daten- und Datenschutzfragen heißt es in dem Bericht:

„Da autonome Sensornetzwerke kontinuierlich molekulare Informationen über mehrere Domänen hinweg generieren, erfordern die daraus resultierenden Datenströme neue analytische Rahmenbedingungen und Governance-Modelle.

„Die Auswirkungen auf die Privatsphäre und Sicherheit, insbesondere bei gesundheitsbezogenen Sensoren, erfordern regulatorische Ansätze, die ein Gleichgewicht zwischen Innovation und dem Schutz sensibler Informationen herstellen.“

Mit anderen Worten: Die Gesetze müssten geändert werden, oder Sie müssten freiwillig auf Ihre Rechte verzichten, um im Gegenzug bessere Gesundheitsergebnisse zu erhalten.

Als Kommunikationsstrategie, um die Öffentlichkeit dazu zu bewegen, die vollständige und totale Verletzung der Privatsphäre und der körperlichen Autonomie zu akzeptieren, schlägt der WEF-Bericht vor, dass die Interessengruppen Folgendes tun sollten:

„Öffentliche Vorführungen nicht-invasiver Anwendungen durchführen“, die „Umwelt- und Landwirtschaftsanwendungen der biochemischen Sensorik präsentieren, um die Akzeptanz der Technologie in der Öffentlichkeit zu erhöhen, bevor sie auf den Gesundheitsbereich ausgeweitet wird.“

Und im Einklang mit der „One Health“-Agenda werden Klima, Umwelt, Wildtiere und menschliche Gesundheit als miteinander verbunden betrachtet, was den perfekten Deckmantel bietet, um sicherzustellen, dass alles in der Natur und jeder Mensch auf dem Planeten in Echtzeit verfolgt und überwacht werden kann.

„Unternehmen, die autonome biochemische Sensorik erfolgreich implementieren, werden diese Technologien wahrscheinlich nicht nur für isolierte Probleme einsetzen, sondern vernetzte Überwachungsnetzwerke entwickeln, die Daten über traditionelle Grenzen hinweg austauschen.

„Diese Integration würde neue Möglichkeiten schaffen: Umweltkontaminanten könnten in Echtzeit bis zu ihrer Quelle zurückverfolgt und mit potenziellen Gesundheitsauswirkungen in Verbindung gebracht werden; lebensmittelbedingte Krankheitserreger könnten erkannt und eingedämmt werden, bevor sie den Verbraucher erreichen; und Frühindikatoren für Krankheiten könnten präventive Maßnahmen auslösen, bevor Symptome auftreten.“

WEF, Top 10 Emerging Technologies of 2025, Juni 2025

Nachdem wir nun gesehen haben, wie das WEF die Verfolgung und Rückverfolgung aller Vorgänge in der Natur – einschließlich aller Vorgänge in Ihrem Körper – als etwas zum Wohle der Allgemeinheit darstellt, wollen wir uns die andere Sensortechnologie im Bericht über neue Technologien ansehen: kollaborative Sensorik.

Wenn Sie Kameras an jeder Straßenecke und Maßnahmen wie Staugebühren in New York oder Bußgelder für die Ultra Low Emission Zone (ULEZ) in Großbritannien schon als Eingriff in die Privatsphäre und unnötige Bestrafung empfunden haben, dann warten Sie erst einmal ab, bis Sie von kollaborativer Sensorik hören!

„Autonome Agenten wie Roboter, Drohnen, intelligente Fahrzeuge und IT-Systeme mit semantischen Schlussfolgerungs- und dynamischen Planungsfähigkeiten werden in der Lage sein, sich in unbekannten Umgebungen zurechtzufinden und gemeinsame Entscheidungen zu treffen.“

WEF, Top 10 Emerging Technologies of 2025, Juni 2025

Collaborative Sensing [Smart Cities]: „We’re likely to have a whole lot of different autonomous IoT systems interrelated with what’s on our physical person“ Katherine Daniell, WEF Summer Davos #AMNC25 session on „Top 10 Emerging Technologies of 2025“ https://t.co/Kp3sZIxUKF pic.twitter.com/2w23EZRl9w — Tim Hinchliffe (@TimHinchliffe) June 24, 2025

Übersetzung von „X“: Kollaborative Sensorik [Smart Cities]: „Wir werden wahrscheinlich eine Vielzahl unterschiedlicher autonomer IoT-Systeme haben, die mit dem, was wir physisch an uns tragen, miteinander verbunden sind.“ Katherine Daniell, WEF Summer Davos #AMNC25-Sitzung zum Thema „Top 10 Emerging Technologies of 2025“ https://youtube.com/

Dem Bericht zufolge „sind Sensoren mittlerweile allgegenwärtig in den Wohnungen, Fahrzeugen und Arbeitsstätten der Menschen“.

Auf Anhieb normalisiert diese Art von Botschaft die Überwachung als etwas, das wir bereits akzeptieren, um uns noch mehr Überwachung zu verkaufen, die technologisch weit über alles hinausgeht, was wir bisher erlebt haben.

Die Autoren sagen, dass „kollaborative Sensorik die Funktionsweise von Städten und die Art und Weise, wie Organisationen Informationen für Entscheidungen nutzen, grundlegend verändern wird“.

Wenn das stimmt, dann müsste kollaborative Sensorik mit ziemlicher Sicherheit auch in der Strafverfolgung zum Einsatz kommen.

CCTV-Kameras sind Kinderspielzeug im Vergleich zu dem, was uns in Zukunft erwartet.

Der WEF-Bericht über neue Technologien erwähnt zwar nicht, wie kollaborative Sensorik zur Verbrechensbekämpfung eingesetzt werden könnte, aber werfen Sie einen Blick auf die folgenden Auszüge und stellen Sie sich vor, wie die Strafverfolgungsbehörden bei dem Gedanken an diese Möglichkeiten ins Wasser fallen würden:

„Der Schlüssel zur Nutzung der Vorteile der kollaborativen Sensorik in großem Maßstab und zur Erreichung einer echten kollaborativen Autonomie liegt in multimodalen Algorithmen, die zahlreiche Arten von Sensordaten verarbeiten können, von LiDAR (Light Detection and Ranging) über EO/IR (elektrooptische/Infrarot-) Kameras bis hin zu Radar und darüber hinaus.“

„Kollaborative Sensorik könnte städtische Systeme, Mobilität und gesellschaftliche Infrastruktur erheblich verändern. Angetrieben durch Vehicle-to-Everything (V2X)-Technologien, 5G, KI und Edge-Computing könnte dieser Ansatz intelligente städtische Umgebungen schaffen, die komplexe Umweltdynamiken präziser als aktuelle Systeme wahrnehmen, darauf reagieren und sich daran anpassen.“

„Autonome Agenten wie Roboter, Drohnen, intelligente Fahrzeuge und IT-Systeme mit semantischen Schlussfolgerungs- und dynamischen Planungsfähigkeiten werden in der Lage sein, sich in unbekannten Umgebungen zurechtzufinden und kollektive Entscheidungen zu treffen.“

Stellen Sie sich eine Stadt vor, die von autonomen Robotern und Drohnen patrouilliert wird, die mit Vehicle-to-Everything-Technologien ausgestattet sind und LiDAR- und Infrarotsensoren einsetzen können, die in jedes Haus, jedes Fahrzeug und jede unterirdische Struktur sehen können.

🚨 WEF will intelligente Umgebungen – totale Vernetzung von Mensch, Maschine und Infrastruktur

„Wir sehen bereits Ampeln, die mit Autos und Fahrzeugen kommunizieren. Noch interessanter ist es zu sehen, dass es eine ganze Reihe anderer intelligenter, kybernetischer Umgebungen gibt… pic.twitter.com/Y3J4W85vJY — Don (@Donuncutschweiz) June 24, 2025

Es gäbe keinen Ort, an dem man sich verstecken könnte.

Natürlich stellt der WEF-Bericht kollaborative Sensorik lediglich als eine Möglichkeit dar, Städte und andere Umgebungen widerstandsfähiger zu machen, indem sie bessere Notfallmaßnahmen, ein besseres Verkehrsmanagement und eine bessere städtische Mobilität, verbesserte Gesundheits- und Sicherheitsergebnisse sowie geringere CO2-Emissionen ermöglicht.

Die Autoren schreiben beispielsweise:

„Die potenziellen Auswirkungen der kollaborativen Sensorik gehen über das traditionelle Verkehrsmanagement hinaus und verändern die Widerstandsfähigkeit von Städten, Lieferketten und Notfallmaßnahmen.

„Städte könnten adaptive Infrastrukturen entwickeln, die in Echtzeit auf sich ändernde Bedingungen reagieren und so eine dynamischere Ressourcenverteilung in Krisenzeiten, optimierte Lieferwege für kritische Güter und einen koordinierten Einsatz von Rettungsfahrzeugen ermöglichen.“

Aber genau wie die biochemische Sensorik den menschlichen Körper in ein Überwachungsinstrument für öffentliche und private Einrichtungen verwandeln kann, hat die kollaborative Sensorik das Potenzial, dasselbe für Städte in viel größerem Maßstab zu tun.

Das WEF-Treffen der „New Champions“ findet vom 24. bis 26. Juni in Tianjin, China, statt.

Die heutige Podiumsdiskussion zum Bericht „Top 10 Emerging Technologies of 2025“ widmete etwa zweieinhalb Minuten den Themen „biochemische Sensorik“ und „kollaborative Sensorik“.

Quellen: PublicDomain/sociable.co am 25.06.2025