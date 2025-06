Sich energetisch vor Angriffen von Wesen und Kräften schützen

Auch das ist eine Frage der Gedankenkraft. Ich stelle mir einen rotierenden Sprinkler mit reinigendem kristallinem Licht vor, der von meinen Füßen aus um mich herum rotiert und langsam nach oben gleitet.

Alle Energien und Wesenheiten, die nicht zu mir gehören, müssen sich lösen. Dann stelle ich mir einen Sprinklerkopf mit reinigendem kristallinem Licht vor, der von meinem Scheitel herabfließt.

Wenn sich die imaginären Sprinkler in der Mitte treffen, lasse ich in meinem Geist eine Art Blase entstehen, die die Grundlage meines Schutzschildes bildet.

Abschirmschild

Sobald Sie geerdet und zentriert sind, können Sie mit dem Aufbau Ihres Schildes beginnen. Dies ist größtenteils eine Frage der Visualisierung und Vorstellungskraft.

Mit reiner Absicht und Vorstellungskraft bestimmen Sie, wie Ihr Schild auf die Energie um Sie herum und auf energetische Angriffe reagiert. Vergessen Sie nicht, auch den unteren Teil Ihres Körpers abzuschirmen, da negative Kräfte auch vom Boden ausgehen können.

Visualisiere zum Beispiel einen weißen Kristallkokon von deinen Fußsohlen, den du dir bis zum Scheitel überstülpst. Dann bestimmst du, was die Energie um dich herum tun soll.

Zum Beispiel, dass nur Menschen oder Energie mit reinen Absichten zu dir kommen können. Du kannst dir auch vorstellen, was bei einem energetischen Angriff passiert.

Anstatt die Energie zu blockieren, kannst du den Schild auch so gestalten, dass er die Kraft des Gegners gegen ihn verwendet. Wie im Tai Chi. Anstatt dich zu verteidigen, nimmst du die Kraft eines anderen und drehst sie um.

Zum Beispiel, indem du dir vorstellst, dass der Energieangriff rot ist und in blau umgewandelt wird, wodurch der Schild stärker wird. Oder dass jeder Angriff zehnmal stärker zum Absender zurückgeschickt wird. Du kannst dir alles Mögliche vorstellen, was auf dich und deine spezielle Situation zutrifft.

Schützen Sie Ihr Zuhause und auch andere

Da Sie alles aus Ihrer Absicht und Vorstellungskraft heraus erschaffen, sind die Möglichkeiten endlos. Sie können für jede Situation, in der Sie sich nicht völlig sicher fühlen, einen imaginären Schutzschild visualisieren.

Dieser kann in jeder Situation aus einem anderen „Material“ bestehen und eine andere Wirkung haben. Sie können auch einen Schutzschild über andere projizieren, zum Beispiel über Ihre eigenen Kinder.

Wenn Sie beispielsweise Ihr Zuhause schützen möchten, können Sie sich die Wände Ihres Hauses als Energie vorstellen, die mit einem unendlichen Fraktal verwoben ist, das alles einfängt, was versucht, Schaden oder Schmerz zu verursachen.

Egal, ob es sich um ein Wesen oder eine Frequenz handelt. Alles verfängt sich in diesem „Gewebe“ und wird Teil dieses Fraktals und verstärkt es. Wodurch die nächste schädliche Energie noch besser in das „Gewebe“ integriert wird. Das ist eine Art Schutzschild.

Die Notwendigkeit, Ihren Schutz in Ordnung zu halten, ist heute größer denn je

Spirituelle oder energetische Angriffe finden tatsächlich statt. Besonders jetzt, wo viele dunkle Mächte verloren umherschwirren, weil alles auf allen Ebenen in Bewegung gesetzt wird. Diese dunklen Mächte können dich als Gastgeber oder Gastgeberin benutzen, und deshalb ist es wichtig, dich jetzt gut zu schützen.

Besonders wenn du daran arbeitest, deine Schwingung zu erhöhen und deine Chakren öffnen möchtest, bist du besonders anfällig für Angriffe. Meiner Meinung nach ist es entscheidend, auf Seelenebene zu entscheiden, dass du geschützt bist und nicht als Opfer zur Verfügung stehst.

Es gibt viele Situationen, in denen du Schutz brauchst. Zum Beispiel unerwartete Situationen, in denen du Gefahr läufst, von der negativen Energie einer anderen Person angezogen zu werden, oder in denen sich ein Energievampir in deiner Nähe befindet.

Es gibt auch Situationen, in denen du bemerkst, dass jemand mit unlauteren Absichten einen Angriff plant, um dich zu schwächen. Oder du befindest dich in einer Situation, in der deine körperliche Unversehrtheit gefährdet ist, etwa im Falle eines Angriffs.

In all diesen Fällen kannst du eine schützende energetische Barriere zwischen dir und dem anderen errichten. Sobald du spürst, dass es einen Energievampir, eine negative Schwingung oder einen persönlichen Angriff gibt, kannst du dich mit einer weißen energetischen Barriere schützen.

Die Farbe muss weiß sein, denn Weiß lässt positive Energie durch und stößt negative Energie ab. Wende diese Technik nur an, wenn du selbst Integrität besitzt, denn dann kann sie sich gegen dich wenden.

Die Form dieser Barriere liegt ganz bei Ihnen. Ich selbst lasse die Form oft von der Situation abhängen. Die Barriere kann folgende Form haben:

-weiße Wolke

-ein weißer Schleier

-eine weiße Trennwand

-ein Strauch voller weißer Blüten

-ein weißer Kokon

Auch bei dieser Technik sind die Möglichkeiten endlos und es gibt so viele Variationen, wie man sich nur vorstellen kann. Alles hängt von der mentalen Stärke und der Vorstellungskraft ab. Ich bin überzeugt, dass sie funktioniert. Ich habe diese Technik selbst schon oft erfolgreich angewendet.

Auch als ich in meiner Jugend in einem abgelegenen Waldgebiet von einem Mann mit bösen Absichten verfolgt wurde. Aufgrund der Entscheidung meiner Seele, dass er nicht näher kommen sollte, und des weißen Rauchs, den ich zwischen ihn und mich schleuderte, verschwand er schließlich. Von diesem Moment an war ich überzeugt, dass sie funktioniert.

Wie funktioniert es dann?

Alles ist Energie, sowohl die physische Realität als auch die unsichtbaren Schichten und Kräfte um uns herum. Auch Gedanken sind Kräfte und Energie.

Sie können daher das Energiefeld um Sie herum mit Ihrer Gedankenkraft beeinflussen. Ich bin überzeugt, dass die oben genannten Techniken funktionieren, wenn Sie selbst voll und ganz daran glauben und sich mit ganzem Herzen und ganzer Seele entscheiden, den anderen nicht an sich heranzulassen.

Dadurch werden Kräfte freigesetzt, die über Sie hinausgehen. Vielleicht rufen Sie bewusst oder unbewusst die Hilfe Ihrer Schutzengel an, die möglicherweise eingreifen, um Ihre Entscheidung zu erfüllen.

