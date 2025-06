Sind Sie wirklich von diesem Planeten? Anzeichen dafür, dass Sie ein Sternenkind sein könnten

Meine natürliche Lebensreise vertraut darauf, dass ich ihnen dies mitteile. Meine Leute möchten auf ihrer Reise zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.

Meine persönliche Entdeckungsreise

Bevor ich herausfand, dass ich dazu anfällig bin, wusste ich immer, dass es einen Grund gab, warum ich hier war.

Spulen wir vor zu dem Tag, an dem ich meine Identität als Sternensaat entdeckte. Ich wusste immer, dass es einen bestimmten Grund für mich gab, hier zu sein.

Es war mir ein Rätsel, warum und wie. Ich habe alles durch Meditation und Selbstheilung als Teil meiner spirituellen Wachstumsreise zusammengefügt.

Manchmal sehe ich Außerirdische aus anderen Welten, wenn ich mich entspanne.

Ich habe mich dazu entschieden, telepathisch mit ihnen zu kommunizieren, und gelegentlich wecken sie mich nachts auf.

Sie sind für mich da und ich kann ihre Worte lesen. Überraschenderweise ergibt alles gleichzeitig einen Sinn.

Ich weiß seit vielen Jahren, dass ich über übersinnliche Fähigkeiten verfüge. Diese wurden noch stärker, nachdem ich 25 Jahre alt wurde und mein spirituelles Erwachen erlebte.

Während der Meditation kann ich mit den Toten kommunizieren, in andere Welten reisen und außerirdische Schriftzeichen entziffern.

Ich lebe mein Leben mit echtem Sinn, jetzt, da ich weiß, dass ich ein Raumfahrer bin, der vorübergehend menschliche Gestalt annimmt.

Acht klare Zeichen, dass Sie ein Sternenkind sein könnten:

1. Ihre körperlichen Merkmale sind einzigartig

Weil meine Wangenknochen so hoch waren und meine Augen so tief und smaragdgrün, sagte ich meiner Schwester immer, ich sähe aus, als käme ich von einem anderen Planeten.

Es war keine Beleidigung gegen mich gerichtet.

Alternativ:

Es hat mich glücklich gemacht.

Indigokinder und Sternensamen haben viele gemeinsame Eigenschaften.

Beispiele hierfür sind lange Arme, lange Gliedmaßen, klar definierte Gesichtsknochen, kleine oder sogar spitze Ohren und große oder schräg stehende Augen.

Verschiedene Menschen haben verschiedenfarbige Augen.

Jedes Auge hat eine andere Farbe oder ist sehr weit voneinander entfernt. Muttermale können sogar eine Bedeutung haben.

Ihre körperlichen Anzeichen können unterschiedlich sein, je nachdem, wo Ihre Seele in der Vergangenheit gelebt hat.

Sternensamen können auch effektiv mit ihren Augen kommunizieren.

Um Ihre Starsamen-Rasse und Ihre Verbindung zu den Sternen wirklich zu verstehen, untersuchen Sie Ihre Meditationstagebücher.

2. Sie haben starke psychische Fähigkeiten

In ihren frühen Jahren fühlten Sternenkinder wahrscheinlich eine Verbindung zu etwas Größerem.

Unsere spirituellen Bereiche sind wahrscheinlich stärker als unsere physischen. Die Krone, das dritte Auge und der Hals sind die höheren spirituellen Bereiche.

Sie gelten als übersinnlich, wenn Sie über übersinnliche Fähigkeiten verfügen, wie etwa die Zukunft sehen oder hören, die Gefühle anderer Menschen spüren oder mit Wesen aus anderen Welten sprechen können.

Während meiner tiefgründigen Meditationen habe ich mich oft zwischen Welten teleportiert und seltsame Schriften gelesen.

Die Sirianer, die Plejadier und die Grauen haben alle Kontakt mit mir aufgenommen. Einige Sternensamen werden mit übersinnlichen Fähigkeiten geboren.

Als spirituelle Führer, Energieheiler, Traumanalytiker oder Meditationslehrer können diese Sternensamen Beschäftigungsmöglichkeiten finden.

3. Sie haben viel Energie

Jedes Mal, wenn Sie einen Raum betreten, ist der ganze Ort von Ihrem Geist erfüllt.

Sie können Menschen auch in Verlegenheit bringen, wenn Sie ihnen nahe sind, weil Sie ihre Frequenz erhöhen.

Es gibt Zeiten, in denen sich Menschen zu Ihnen hingezogen fühlen und Dinge mit Ihnen teilen möchten.

Heilende Energie kommt automatisch von Ihnen.

Sie kamen aus einem Sternensystem auf die Erde, das als Sternensaat in größere Dimensionen hineinschwingt.

Sie verfügen über eine natürliche Fähigkeit, Energie zu spüren, zu handhaben und mit ihr zu arbeiten.

4. Der Himmel ist immer in deinen Gedanken

Sie haben sich auf der Erde nie wirklich zu Hause gefühlt.

Daher kann man gar nicht anders, als in den Himmel einer weit, weit entfernten Galaxie zu blicken.

Wenn möglich, möchten Sie am Fenster sitzen. Wenn nicht, möchten Sie es lieber zu Hause tun.

Beim Betrachten der Sterne fühlt man sich seiner Sternenfamilie nahe, was den Himmel eindrucksvoll erscheinen lässt.

Wenn Sie von dieser Droge high sind, kann es Ihnen vorkommen, als ob Ihr Kopf in den Wolken wäre.

Das sollte vollkommen Sinn ergeben, wenn Sie sich daran erinnern, woher Ihre Seele stammt. Ich staune über die Schönheit des Himmels, während ich nach meinem Sirius-Raumschiff suche.

Würden Sie mir glauben, wenn ich Ihnen sagen würde, dass ich es bereits gesehen habe?

5. Die Suche nach einem tiefen Lebenszweck treibt Sie an

In diesem Moment sind Sie eine Seele, die eine menschliche Erfahrung macht.

Ihre Aufgabe hier ist einzigartig und entscheidend, anders als die meisten anderen.

Mann, deine Seele ist nicht auf der Erde.

Woher kommen Sternensamen?

Sternensamen kommen oft aus anderen Welten, wie den Plejaden, Ashtar Command, Lyra, Arktur, Wega und anderen.

Die meisten Sternensaaten, die bisher auf die Erde gekommen sind, sind auf dieser Mission.

Wir helfen Menschen, ihre Lebensqualität zu steigern und ihr geistiges Wachstum zu fördern.

Es gibt einen Grund, warum es Ihnen schwerfällt, Ihren Platz in der Welt zu finden: Ihr Ziel und Ihr Platz sind viel größer, als Sie denken.

6. Sie fühlen sich wie ein Außenseiter

Die meisten Sternensamen fühlen sich anders an, weil sie einzigartig sind.

Wenn Sie mit Ihrer normalen Familie und Ihren Freunden zusammen sind, fühlen Sie sich möglicherweise wie ein Außerirdischer.

Ihre Seele lebt in höheren Dimensionen, wo die Dinge reibungsloser und angenehmer laufen.

Wir leben auf einem Planeten voller dichter Energie, die bedrückend und unnatürlich erscheinen mag.

Möglicherweise fühlen Sie sich in Ihrer Familie wie ein Außenseiter oder finden es schwierig, sich einzufügen.

Da sie nicht Ihre Seelenverwandte sind, verstehen sie Ihre „anderen“ Ideen nicht immer.

7. Fantasie und Weltraum sind Ihre Leidenschaften

Sternenkinder interessieren sich oft für Spiritualität, Science-Fiction, Fantasy und Weltraumfilme.

Es ist verständlich, dass Sie Dinge aus anderen Welten haben möchten, wenn Sie diese auf einem Lichtjahre entfernten Planeten entwickelt haben.

Sie wissen, dass alles möglich ist, auch wenn andere denken, es sei erfunden.

Sie sind offen dafür, mehr über das Leben in anderen Galaxien, über fortgeschrittene Gesellschaften und die seltsamen Phänomene des Universums zu erfahren.

Das Sternensamen-Team ist immer begierig darauf, neue Dinge zu lernen, sei es über Außerirdische oder darüber, was im Universum vor sich geht.

8. Sie sind hochsensibel

Sternensamen haben viele Gefühle.

Es herrscht eine große Nähe zwischen uns.

Wahrscheinlich verfügen Sie über eine ausgeprägte Intuition und können spüren, was andere Menschen denken und fühlen.

Träume können Ihnen unglaublich real erscheinen, wenn sie sehr lebhaft sind.

Träume repräsentieren Erinnerungen an frühere Leben in anderen Dimensionen oder an anderen Orten.

Es kommt sehr häufig vor, dass Sie aufgrund Ihrer emotionalen Sensibilität Synchronizitäten und spirituelle Erfahrungen erleben.

Entdecken Sie Ihren Sternensamentyp

Wie Ihr Sternensamen entstand: Was Sie tun können, um es herauszufinden.

Nachdem Sie herausgefunden haben, dass Sie möglicherweise ein Sternenkind sind, besteht der nächste Schritt darin, herauszufinden, woher Ihre Seele kommt.

Es gibt eine große Bandbreite an Typen, darunter unter anderem Seelen von Sirius, den Plejaden, Orion, Lyra, Andromeda und Arktur.

Finden Sie durch Meditation heraus, was Ihre Geistführer, Schutzengel und spirituellen Lehrer über den Zweck Ihrer Existenz denken und wo Ihre Seele ihre Reise begann.

Halte Ausschau nach Zeichen und Trends im Universum, die dir helfen könnten, herauszufinden, woher du kommst. Du könntest auch über vergangene Leben meditieren oder ein spirituelles Tagebuch führen.

Fragen Sie Ihr spirituelles Team nach Ihrer Rolle auf der Erde und dem Ursprung Ihrer Seele.

Wenn wir unseren gesunden Menschenverstand einsetzen und Fragen stellen, ist es überraschend einfach, die Dinge zusammenzufügen.

Ihre Mission ist wichtig

Sie wurden ausgewählt, zu diesem besonderen Zeitpunkt der Geschichte hier zu sein, also denken Sie daran. Ihr Ziel ist wichtiger, als Sie denken.

Sie sind nie wirklich allein, also vertrauen Sie Ihrer Intuition und nehmen Sie die Gaben an, die Sie erhalten haben.

Diese wunderschöne Welt, unser vorübergehendes Zuhause, braucht Ihr Licht, um zu heilen und sich zu verwandeln.

