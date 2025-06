Sollte der gigantische Supervulkan in Italien im Jahr 2025 ausbrechen, könnte dies sofort eine verheerende weltweite Hungersnot auslösen

Die Behörden in Neapel haben dringende Evakuierungspläne für die Millionen Menschen in der Region erstellt. Sollte es jedoch zu einem Ausbruch kommen, könnten die vulkanischen Gase jahrelang kühlere Temperaturen verursachen und so die weltweite Nahrungsmittelversorgung gefährden.

Den meisten von uns fällt es schwer, sich einen vulkanischen Winter vorzustellen, weil wir noch nie einen erlebt haben.

Doch im Jahr 536 n. Chr. gab es einen Vulkanwinter, und laut Wikipedia kamen dabei Millionen von Menschen ums Leben …

Der Vulkanwinter 536 gehörte zu den schwersten und langwierigsten Klimaabkühlungen der Nordhalbkugel in den letzten 2000 Jahren.[1] Der Vulkanwinter wurde durch mindestens drei gleichzeitige Ausbrüche unbekannten Ursprungs verursacht, wobei mehrere mögliche Orte auf verschiedenen Kontinenten diskutiert wurden.

Die moderne Forschung geht davon aus, dass Anfang 536 n. Chr. (oder möglicherweise Ende 535 n. Chr.) ein Ausbruch massive Mengen an Sulfataerosolen in die Atmosphäre schleuderte, was die Sonneneinstrahlung auf die Erdoberfläche reduzierte und die Atmosphäre mehrere Jahre lang abkühlte. Im März 536 begannen sich in Konstantinopel der Himmel zu verdunkeln und die Temperaturen zu sinken.

Die Sommertemperaturen fielen im Jahr 536 in Europa um bis zu 2,5 °C (4,5 °F) unter den Normalwert. Die Nachwirkungen des Vulkanwinters von 536 verstärkten sich 539–540 noch, als ein weiterer Vulkanausbruch die Sommertemperaturen in Europa um bis zu 2,7 °C (4,9 °F) unter den Normalwert fallen ließ.[2]

Es gibt Hinweise auf einen weiteren Vulkanausbruch im Jahr 547, der die Kälteperiode verlängerte. Die Vulkanausbrüche verursachten Ernteausfälle, gingen mit der Justinianischen Pest, Hungersnöten und Millionen von Toten einher und leiteten die spätantike Kleine Eiszeit ein, die von 536 bis 660 dauerte.

Ein ausgewachsener Ausbruch des Supervulkans Campi Flegrei wäre noch viel schlimmer.

Stellen Sie sich nur einmal vor, was mit der weltweiten Nahrungsmittelversorgung passieren würde, wenn die Durchschnittstemperatur um 10 Grad oder mehr sinken würde.

Es wäre ein Albtraum.

Überall auf der Welt würden die Ernten vernichtet und wir stünden tatsächlich vor einem Massenaussterben …

Würde sich der Ausbruch der Phlegräischen Felder wie bisher wiederholen, würden geschmolzenes Gestein und vulkanische Gase hoch in die Stratosphäre geschleudert, 33,5 Meter hohe Tsunamis ausgelöst und eine Wolke aus Schwefel und giftiger Asche ausgebreitet, die die Erde für Jahre in einen globalen Winter stürzen könnte – was Ernten vernichten und ein Massensterben verursachen würde.

Selbst wenn es nie zu einem Ausbruch eines Supervulkans kommt, wird sich die globale Nahrungsmittelkrise weiter verschärfen und Hungersnöte werden immer häufiger auftreten.

Dies ist etwas, was ich ausführlich dokumentiert habe.

Doch der Ausbruch eines Supervulkans würde unsere Probleme enorm verschärfen.

Ich glaube nicht, dass ein Ausbruch des Supervulkans Campi Flegrei unmittelbar bevorsteht.

Wissenschaftler geben jedoch offen zu, dass es durchaus möglich ist, dass es in diesem Jahr oder in den nächsten Jahren zu einem Ausbruch kommt. Sollte dies passieren, würde unser aller Leben völlig auf den Kopf gestellt.