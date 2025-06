Tataria – Das versunkene Märchenreich der freien Energie

Wer Schönheit erzählt, darf sich frei auch verlieren,

Doch hüte sich, Lügen zur Wahrheit zu schmieren.

Denn Schlamm, der sich hebt, hat ein feines Gespür:

Er löscht, was aus Täuschung gebaut war – auch dir.

(Alfred-Walter von Staufen)

Eine nüchterne Betrachtung von Alfred-Walter von Staufen

Es gibt Länder, von denen man sagt, sie seien versunken. Atlantis, Lemuria, Rungholt – und eben Tataria. Doch Tataria war anders. Nicht nur, weil es nie existiert hat, sondern weil es heute in den Köpfen vieler existiert wie nie zuvor. In YouTube-Videos mit brennender Überzeugung beschworen, in Telegram-Gruppen gefeiert wie ein verlorenes Paradies – eine Epoche, in der alles besser war. In der es keine Kriege, keine Banken, keine Politiker gab. Nur Kathedralen mit Zwiebeltürmen, glückliche Menschen, stilvolle Kutschen, und aus jeder Dachspitze: ein Sonnenstrahl – reine, freie Energie. Kein CO₂, kein Habeck, kein Lauterbach.

Ein Reich, so poetisch, dass selbst der Vatikan neidisch wurde.

Und wie jedes gute Märchen beginnt es mit einer Lüge.

Man stelle sich vor: eine Stadt mit goldenen Kuppeln. Jeder Turm sendet ein Lichtsignal ins All – nicht als Warnung, sondern als Einladung an das Universum. Die Gebäude sind geometrisch vollkommen, gebaut aus einer geheimen heiligen Mathematik, die Pythagoras im Suff einst auf eine Tontafel ritzte. Keine Baugerüste, keine Bauaufsicht. Nur Wissen – geheim, verloren, majestätisch.

Und alle Gebäude haben etwas gemeinsam: sie scheinen zu summen. Nicht laut, sondern wie eine tibetanische Klangschale auf Valium. Die Kuppeln wirken wie Resonanzkörper für eine Technologie, die Tesla sich angeblich von einem Tataren abgeguckt hat, als dieser 1871 nackt über den Hudson schwebte – oder war es der Don?

Bild 1: Map of Asia um 1700 – Guillaume de L’Isle

Sie war das Herz von Tataria: freie Energie. Nicht zu verwechseln mit Gratis-Strom vom Balkonpanel in Berlin-Neukölln. Nein. Hier floss Energie durch die Luft, durch die Erde, durch Gedanken. Die Dachspitzen fungierten als kosmische Antennen, die die magnetische Kraft der Erde bündelten, harmonisierten und als warme Strahlen in jedes Heim sendeten.

Die Menschen brauchten keine Heizkostenpauschale – sie brauchten nur ein gutes Gewissen. Jeder Haushalt war sein eigenes Kraftwerk. Sogar die Haustiere leuchteten dezent.

Sie waren schön. So schön, dass es keinen Bedarf an Schönheits-OPs, Botox oder Instagram-Filtern gab. Sie lachten oft, stritten nie, und aßen regional. Ihre Kinder wurden mit Wissen geboren, und ihre Alten wurden nicht weggesperrt, sondern als „Erzähler der Frequenzen“ verehrt.

Niemand arbeitete, jeder schaffte. Nicht für Geld, sondern aus Freude. Jeder Beruf war Berufung, jedes Handwerk ein Gebet, jede Handlung ein Beitrag zur Harmonie des Ganzen.

Selbst die Steuererklärung war freiwillig – und existierte nicht.

Die Harmonie als Prinzip

Es gab kein Militär, keine Polizei, kein Ordnungsamt. Die Gesetze waren wenige: „Schade niemandem“, „Baue nur das Schöne“, „Teile, was du hast“ und „Wenn du nichts zu sagen hast, schweig poetisch.“ Und das taten sie – die Tataren, wie sie sich selbst nannten.

Sie kommunizierten durch Musik, Architektur, Duft und Licht. Streit wurde durch Improvisationstanz beigelegt, Klagen durch Gesang. Die Justiz war ein Chor.

Selbst die Vögel schienen nach Tonleiter zu fliegen.

Die geheimnisvolle Schlammflut

Doch wie jedes goldene Zeitalter ging auch das von Tataria unter – in einer Schlammflut. Sie kam nicht von oben, sondern von unten. Ein wütender Groll der Erde, so heißt es. Der Schlamm schoss empor aus Rissen, bedeckte Straßen, Türme, ganze Städte. Innerhalb von Tagen war das Märchen begraben.

Warum? Darüber streiten sich die Mythen. Einige sagen: Die Energie wurde überreizt. Andere: Das Böse (in Form von Bürokratie) hatte sich eingeschlichen. Manche sagen: Es war einfach Zeit.

Doch in Wahrheit war es der Anfang eines neuen Reiches: der Moderne. Die Kuppeln verschwanden. Die Antennen wurden durch Kirchtürme ersetzt. Und die freie Energie wurde zur Rechnung der Stadtwerke.

Die verschwundene Erinnerung

Tataria wurde vergessen. Ausgelöscht aus den Geschichtsbüchern, überbaut, umdeklariert. Die Kirchen, die Paläste, die Ornamente: heute als „barock“ abgetan, als „Zarenstil“, als „Zufall“. Niemand sollte erfahren, dass einst alles anders war.

Die Überlebenden? Verschwiegen. Die Baupläne? Verschwunden. Die Energie? Verriegelt – irgendwo im Äther, bewacht von der EU-Norm für Steckdosen.

Das Erwachen des Mythos

Und doch kehrt Tataria zurück – in den Köpfen. Im Internet, wo Märchen neue Kleider bekommen. Auf Telegram, in Reddit-Threads, in Dokus mit russischem Akzent und epischer Musik. Es ist nicht das Reich, das zurückkehrt. Es ist die Sehnsucht. Nach einer Welt ohne Stromrechnung, ohne Greta, ohne Habeck, ohne WLAN im Hirn.

Tataria ist das Traumland der Enttäuschten. Der Ort, an dem die Welt wieder Sinn ergibt. Selbst wenn sie nie so war.

Wer Schlamm zum Mythos erhebt,

weil ihm die Wirklichkeit nicht schmeckt,

der baut sich Luftschlösser im Kopf

und nennt’s Geschichte, die „man versteckt“.

Doch sei gewarnt: Auch Märchen stinken,

wenn sie zu lang im Netz ertrinken.

Und freie Energie im Dach –

kommt selten ohne Stromvertrag.

Tataria – Das Desinformationsmärchen aus Moskau

Die schönste Lüge des russischen Internets

Was haben die Ukraine-Krise, Sputnik V und Tataria gemeinsam?

Sie alle zeigen: Wenn Russland Märchen erzählt, dann besser als Disney. Nur dass in Moskau der Schneewittchensarg aus Blei ist – und nicht aus Glas.

Die Verschwörung um „Tataria“ ist kein Zufall. Sie ist Teil eines ausgeklügelten Propagandanetzes, das ausgerechnet dort am stärksten wuchert, wo Menschen sich besonders aufgeklärt fühlen: Im Netz der „Erwachten“, der Telegram-Analysten mit Aluhut-Abschluss und YouTube-Universitätszertifikat.

Doch schauen wir uns an, wie man ein nicht existentes Reich erfolgreich verkaufen kann – und warum es ausgerechnet im Kreml so beliebt ist.

Die Geburtsstätte der Legende: Russische Webforen

Die ersten systematischen Erwähnungen von „Tartaria“ stammen aus russischen Online-Foren wie „LiveJournal“ (rund 2007) und „pikabu.ru“. Schnell kamen pseudowissenschaftliche Blogs und YouTube-Kanäle hinzu – oft mit patriotischem Touch, aber ohne jeglichen Beleg.

Besonders aktiv: der russische Blogger Andrei Kuźnecov, der 2011 ein Video veröffentlichte, in dem er behauptete, Napoleon habe gegen „Tataria“ Krieg geführt – nicht gegen Russland. Es folgten:

angeblich „zensierte“ Karten (aus Archiven der Stanford-Universität – tatsächlich öffentlich einsehbar),

gefälschte Fotos (oft aus 19. Jahrhundert New York),

manipulierte Wikipedia-Artikel (auf Russisch und Englisch).

Das Ziel war nicht, Wissen zu schaffen – sondern Verwirrung zu stiften.

Der Trick mit der Sehnsucht

Warum aber funktioniert dieses Narrativ?

Ganz einfach: Es bietet alles, was moderne Menschen schmerzlich vermissen:

Schönheit statt Zweckbau

Gemeinschaft statt Steuerbescheid

Freiheit statt Bürokratie

Geheimes Wissen statt Google-Ads

Tataria ist das Disneyland für Putin-Versteher, Chemtrail-Liebhaber und Esoteriker mit Stromangst. Eine Projektionsfläche. Kein Reich.

Der Trick ist perfide: Statt sich mit echter Geschichte zu beschäftigen (z. B. dem Zarismus oder der Sowjetdiktatur), lenkt man das Volk auf eine völlig fiktive goldene Vergangenheit – die nie jemand beweisen muss. Weil: „Man hat ja alles vertuscht.“

Der Kreml als Märchenverlag

Was steckt dahinter? Laut der russischen Journalistin Alina Chvostowa (Quelle: Meduza.io, 2021) wurde die Tataria-Desinformation aktiv durch RT (Russia Today) und andere staatsnahe Medien „sanft unterstützt“. Tataria wird dort zwar nicht direkt gepusht, aber geschickt als Teil einer größeren „West-Lüge“ eingebettet:

„Der Westen fälscht Geschichte“

„Russland war einst Zentrum der Welt“

„Sie nehmen euch alles – sogar euer Gedächtnis“

Besonders effektiv: die Verbindung zu geopolitischen Verschwörungen (NATO, WHO, UN, Freimaurer, Illuminaten, Bill Gates, Genscher, Soros, KI, Impfchips, 5G-WLAN, Regenbogenfische). Wer Tataria glaubt, glaubt bald alles. Oder nichts mehr.

Die übliche Methode: Feindbildbildung durch Märchen

Tataria ist nicht nur Nostalgie – es ist ein Werkzeug. Ein Hebel. Eine Ablenkungstaktik. Während echte Historiker mühsam Archive durchforsten, operieren Desinformanten mit zwei Klicks:

„Hier ein Foto von einer Kirche in St. Petersburg 1892. Beweis: Tataria!“

Dass es sich um eine orthodoxe Kirche handelt, die heute noch steht – geschenkt. Es zählt nur der Effekt. Der Zweifel. Die Entwöhnung vom Realen.

In Russland funktioniert das gut. Aber auch im Westen ist die Wirkung nicht zu unterschätzen: Wer an Tataria glaubt, glaubt oft auch an die „BRD-GmbH“, an reptiloide Kanzlerinnen oder dass Angela Merkel der Neffe von Stalin sei.

Bild 2: Illustriertes Poster: „Tataria – Das Reich, das nie war“

Die Top-5 Verschwörungsargumente – dekonstruiert

Behauptung Realität

Auf alten Karten steht „Tartaria“ – Richtig – aber als geografische Bezeichnung für einen Teil Zentralasiens, vgl. „Sibirien“ oder „Arabien“. Keine politische Entität. Es gibt Riesen-Türen in alten Gebäuden – Architektonisches Stilmittel. Keine Riesen. Höchstens Größenwahn. Die Gebäude strahlen Energie ab – Tun heutige Atomkraftwerke auch – nur gefährlicher. Alle Beweise wurden vernichtet – Praktisch – dann muss man auch nichts liefern. Die NASA lügt über alles – Und hat gleichzeitig das Internet erfunden, auf dem diese Lüge verbreitet wird. Paradox, nicht?

Wer verdient daran?

Auch das gehört zur Wahrheit: Hinter Tataria steckt ein Markt. Bücher, Online-Kurse, Vorträge, Spendenaufrufe. Es gibt Tataria-Kalender, Energie-Schmuck, Tartaria-Workshops mit Klangschalenmeditation.

Die bekanntesten deutschsprachigen Tataria-Promoter betreiben eigene Shops, verkaufen „gechannelte“ Baupläne für Tataria-Häuser (nur 999 €) oder bieten Coaching für die „Reaktivierung deines atlantisch-tatarischen Bewusstseins“.

Wer lügt, lebt. Wer verkauft, verdient.

Und warum lässt man es laufen?

Weil es in westlichen Demokratien keine Wahrheitsbehörde gibt – zu Recht.

Man darf dumm sein. Man darf auch laut dumm sein.

Nur wenn Dummheit organisiert, monetarisiert und militarisiert wird – dann wird’s gefährlich. Und Tataria ist die Trojanische Kutsche der Desinformation.

Sie sieht schön aus, zieht sehnsuchtsvolle Blicke auf sich – und im Inneren sitzen Geopolitik, Nationalismus und ein paar Kreml-Agenten mit WLAN.

Glaub nicht alles, was glänzt und summt,

vor allem nicht, wenn’s ohne Strom funktioniert.

Denn oft sind’s Märchen, weich und bunt –

von Menschen, die Geschichte ins Gegenteil verkehrt.

Tataria ist nicht verloren – es war nie da.

Und manchmal ist das auch besser so.

Denn ein Reich mit freier Energie

gibt’s höchstens im Prospekt von EnBW.

Satirisches Glossar „Tataria für Fortgeschrittene – Von Antenne bis Anomalie“

Tataria

Ein niemals existierendes Weltreich, das sich durch stilvolle Architektur, freie Energie und absolute Geschichtslosigkeit auszeichnet. Auch bekannt als: Photoshopgrad, Illubauhausen, Kuppelgrad.

Freie Energie

Ein geheimnisvoller Strom, der angeblich aus Dachspitzen kommt. In Wirklichkeit stammt er oft aus dem Hirnstrom unkontrollierter Telegram-Kanäle.

Antennentürme

Früher: Ornamentik sakraler Bauten.

Heute: Quantenkondensatoren kosmischer Raumzeit-Verschränkung – laut YouTube.

Schlammflut

Mystischer Begriff für das Verschwinden aller Beweise. Geologisch unbekannt, historisch nicht belegt, in Foren allerdings die Lieblingsausrede Nr. 1.

Reset

Was passiert, wenn die Wahrheit anklopft – man löscht einfach alles. Historischer Neustart per Tastendruck, bevorzugt alle 200 Jahre.

Riesen-Türen

Beweise für eine Riesen-Zivilisation. Alternativ: einfach nur beeindruckende Architektur, bevor der Denkmalschutz erfunden wurde.

Resonanzfrequenz

Das, was angeblich durch Steine, Kuppeln und Kanäle wandert – gleichzeitig aber nicht messbar ist. Auch bekannt als „Unsichtbares Beweisstück“.

Geoengineering 1765

Die Theorie, dass man mit Klang und Energie ganze Städte erschuf. Inklusive Kanalisation, Ratten und Leberwurst.

Lügenkartographie

Alle alten Karten, die nicht Tataria zeigen, gelten als gefälscht. Alle, die es zeigen, sind göttlich. Sogar die mit Drachen drauf.

Tataria-Coach

Ein Beruf mit Zukunft: Bietet Seminare über „architektonisches Erwachen“ und „Energie-Magnetlinienarbeit“. Bonus: Merch, Spenden, Paypal-Link.

Top 20 deutschsprachige Tataria-Promoter (geschätzte Einnahmen)

Rang Name / Kanal Plattform Tätigkeiten Geschätzte Jahreseinnahmen 1 Freies Reich TV YouTube, Shop Dokus, Bücher, Kurse 220.000 € 2 Tataria Now Telegram, Rumble Coaching, Seminare 180.000 € 3 FrequenzHeiler24 Eigene Website Matten, Musik, Magnethelme 150.000 € 4 Wissensmanufaktur Tataria YT, Buchhandel Vorträge, Spenden 130.000 € 5 Antike Reiche Enthüllt TikTok, Patreon Kurzclips, Abo-Modelle 120.000 € 6 Die goldene Architektur Instagram, Etsy Schmuck, T-Shirts 105.000 € 7 Erkenne die Kuppel YouTube Dokus mit Paywall 95.000 € 8 Tartaria Spirits Telegram, Shop „Energetisiertes Wasser“ 85.000 € 9 Chronik Reset Deutschland Podcast Spenden, Affiliate 75.000 € 10 Tataria Heilklang Soundcloud, Twitch Frequenz-Sessions 70.000 € 11 Reset Connection Blog, Bücher E-Books, Merchandise 60.000 € 12 Geoarchitekt X YouTube Architekturanalyse 55.000 € 13 Alte Karte, neue Welt Etsy Nachdrucke „verbotener“ Karten 48.000 € 14 Tataria Made Simple Facebook, Udemy Online-Kurse 45.000 € 15 Neuer Himmel Podcast Telegram Spenden, Affiliate 40.000 € 16 Schlammflut Chronik Rumble, Shop Dokus, Schlammfilter 38.000 € 17 Heilige Geometrie heute Insta, Buchshop Poster, DVDs 36.000 € 18 Tataria Coach Lutz Website Einzelsessions (120 €/h) 35.000 € 19 Architekt der Wahrheit YouTube Vorträge, Meetups 30.000 € 20 Reset Café Berlin Lokal + Telegram Vorträge, Bücher, Kaffee 25.000 €

Hinweis: Alle Zahlen geschätzt auf Basis öffentlich einsehbarer Spendenaufrufe, Produktpreise, Reichweiten und Plattformdaten. Quellen: YouTube-Kanäle, Telegram, Shops, Patreon-Angaben.

Wie man mit Tataria-Träumen 100.000 € im Jahr verdient – ein Ratgeber

Vom Mythos zur Marke

Tataria war nie real – aber das Bankkonto ihrer Influencer ist es.

Die Kunst liegt darin, aus Nichts etwas zu machen. Und zwar nicht nur ein Narrativ, sondern ein Produkt. Der moderne Tataria-Guru ist kein Spinner – er ist Unternehmer mit Aluhut. Er verkauft dir kein Reich, sondern eine Projektionsfläche mit Warenkorb.

Denn: Wahrheit klärt auf – Lüge verkauft besser.

Schritt 1: Wähle dein Narrativ – mit maximaler Leere

Zunächst brauchst du eine Geschichte. Die darf ruhig vage sein. Je weniger sie konkret wird, desto mehr lässt sie Raum für Interpretation. Du behauptest einfach:

„Tataria war ein globales Friedensreich.“

„Die Geschichte wurde komplett gefälscht.“

„Die Schlammflut hat alles begraben.“

Diese drei Bausteine genügen. Warum?

Weil du damit alles erklären kannst: Risse im Putz, Kirchen mit großen Türen, fehlendes WLAN in Brandenburg.

Nutze Wörter wie: Resonanz, Magnetismus, vergessene Frequenzstrukturen, Zivilisationsreset.

Schritt 2: YouTube, Telegram & TikTok – Dein Vertriebskanal ins Herz der Desillusionierten

Jetzt brauchst du Reichweite.

Nutze kostenlose Plattformen:

YouTube: für angebliche Dokus („Beweise für Schlammflut in Dresden“)

Telegram: für den direkten Draht („Spendenlink hier“)

TikTok: für schnelle Esoterik-Memes mit dramatischer Musik

Wichtig: Sprich langsam, trag ein Sakko, zeig alte Karten (aus dem 17. Jahrhundert, kostenlos auf Wikipedia) und zoom auf jeden Begriff mit „Tartaria“. Sag: „Das darf man heute nicht mehr sagen.“

Effekt: Du bist ein moderner Märtyrer. Und Märtyrer kriegen Spenden.

Schritt 3: Eröffne deinen Shop

Jetzt wird’s monetär.

Dein Shop sollte enthalten:

Produkt Preis (€) Herstellungskosten (€) Gewinnmarge (%) E-Book „Tataria verstehen“ 19,99 0,00 100 % Energetisierter Turmstein 39,95 0,50 (Granitbruch) 1250 % T-Shirt „Reset 1812“ 29,99 6,00 400 % Coaching „Bau deine Kuppel“ 249,00 0,00 (Zoom) unendlich

Nutze Plattformen wie Spreadshirt, Digistore24 und Telegram Premium.

Bonus: Eröffne einen Spendenkanal mit Dauerauftrag-Empfehlung.

Schritt 4: Erschaffe Exklusivität

Menschen kaufen nicht, weil etwas wahr ist – sondern weil es ihnen Zugehörigkeit verspricht.

Deshalb:

Erfinde ein geschlossenes Tataria-Awakening-Programm.

Biete Einweihungsstufen („Erdling“, „Frequenzwandler“, „Erinnerter Baumeister“)

Verknüpfe das mit neuen Produkten – nur für Eingeweihte!

Ziel: Emotion vor Information. So schaffst du Kundenbindung – bis zur Endstufe „Eigenes Tataria-Refugium in Paraguay“.

Schritt 5: Erfinde Krisen – das steigert den Umsatz

Nichts aktiviert das Spendenverhalten wie Not.

Nutze Sätze wie:

„Uns wurde das Konto gelöscht.“

„Die Wahrheit ist in Gefahr.“

„YouTube hat uns zensiert.“

Optional: Simuliere Angriffe durch den „Deep State“ oder „Wikipedia-Korrektoren“.

Kombiniere das mit Spendenziel („Wir brauchen 30.000 €, um die wahre Geschichte zu bewahren“).

So wird jeder Euro ein „Widerstandsakt“. Und du bist plötzlich Revolutionär – mit Steuer-ID.

Einnahmen realistisch gerechnet

Einnahmequelle geschätzt/Monat Summe/Jahr YouTube-Werbung & Affiliate 800 € 9.600 € Shop (T-Shirts, Bücher etc.) 3.500 € 42.000 € Coachings & Onlinekurse 2.000 € 24.000 € Telegram-Spenden (Dauerauftrag) 2.000 € 24.000 € Veranstaltungen / Events 500 € 6.000 € Gesamteinnahmen (netto) — 105.600 €

Ergebnis: Ein freier Denker mit sechsstelliger Freiheit.

Bild 3: Wie man mit Tataria-Träumen 100.000 Euro im Jahr verdient – ein Ratgeber 😉

Rechtlich gesehen: Graubereich deluxe

Viele Tataria-Promoter agieren in einem semilegalen Bereich.

Sie stellen keine Rechnungen.

Sie behaupten, keine „Dienstleistung“, sondern „Erinnerungshilfe“ zu liefern.

Spenden werden nicht als Einnahmen versteuert.

Tipp für Fortgeschrittene: Gründe einen gemeinnützigen Verein zur „Erhaltung alternativer Bauformen“ und reiche Förderanträge ein.

Manche haben damit fünfstellige Summen vom Staat erhalten. Ohne einen einzigen Ziegel zu setzen.

Moralisch gesehen: Zwischen Märchenonkel und Manipulator

Natürlich – niemand muss kaufen, was er nicht glaubt.

Aber wer mit Sehnsucht spielt, betreibt emotionalen Produktverkauf.

Und Tataria ist das perfekte Vehikel:

Wenig Beweis, viel Gefühl.

Wenig Geschichte, viel Glaube.

Zwischen Gier und Gurutum liegt ein schmaler Grat – aus Granit, natürlich „energetisiert“.

Tataria – das Land, das es nie gab.

Aber das Konto existiert wirklich.

Und manchmal ist der größte Reset nicht historisch,

sondern… ein cleverer Geschäftsplan.

Vielen Dank meine lieben Leser, dass Sie sich für diesen Artikel Zeit genommen haben! Ich hoffe, dass wir mit diesem kurzweiligem Artikel ein kleines Lächeln zaubern konnten, in diesen dystopischen Zeiten.

Bitte bleiben Sie gesund, denn das ist ein hohes Gut das wir pflegen sollten!!!

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Dieser Beitrag erschient zuerst und exklusiv bei PRAVDA-TV!

Quellen: PublicDomain/Alfred-Walter von Staufen für PRAVDA TV am 03.06.2025