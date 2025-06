Tod im Schatten des Penthouse – Hat Trump Virginia Giuffre zum Schweigen gebracht? Der letzte Flug des Lolita-Express

Was, wenn es keine Verzweiflung war?

Was, wenn es ein stiller Befehl war – ausgesprochen nicht von einem Richter,

sondern von einem, der Richter macht?

Im 5D-Spiel der Mächtigen ist das Leben einer Frau ein Bauer auf dem Brett,

während die Könige schweigen, die Springer ins Dunkel hüpfen

und der Turm der Lügen höher wächst als jede Wall Street.

Sie war das Gesicht. Das Opfer. Die Anklage.

Und jetzt ist sie – nur noch eine Randnotiz.

So sterben unbequeme Wahrheiten:

in Zeitungen, die mit Tränengas bedruckt sind. (Elon Musk „Zeit, die richtig große Bombe platzen zu lassen“ und beschuldigt Trump, in Epstein-Akten zu sein, während der öffentliche Streit eskaliert)

Jeffrey Epstein war kein Mann.

Er war ein System.

Ein Sammelpunkt der Gier, ein Zentrallager für Egos im Ausverkauf.

Ein Mensch, der so viel wusste,

dass man ihm den Strick nicht um den Hals legte,

sondern die Kamera abstellte.

Und Trump?

Trump war da.

Nicht nur einmal. Nicht nur zufällig.

Der Lolita-Express – ein fliegendes Verdrängungskabuff,

auf dessen Flugplan Namen standen wie aus einem Albtraum:

Präsidenten. Prinzen. Philosophen mit PR-Beratern.

Trump, so wird gemunkelt, war nicht nur Mitflieger –

er war Dauergast in der ersten Reihe der Schande.

Die Insel – ein tropisches Alibi mit Minibar,

das Penthouse in New York – die VIP-Lounge der Perversion.

Man wird sagen: Beweise, bitte!

Aber wer fordert Beweise in einer Welt,

in der Beweise archiviert und dann archiviert verbrannt werden?

Musk, der Nebelwerfer – Und warum auch Milliardäre Angst haben

Und dann kam Elon Musk.

Der Tech-Titan mit Twitter-Tourette.

Der Mann, der Raketen schießt und Präsidenten feuern will.

„Trump ist in den Epstein-Files“, tönte er.

Ein Satz wie ein Dolch in den Rücken der Macht.

Warum jetzt? Warum so?

Vielleicht weiß Musk mehr.

Vielleicht will er mehr.

Vielleicht weiß er, dass in den Tiefen der Akten

nicht nur Trumps Name steht,

sondern die Adresse der Lüge,

an der Demokratie ihr Sterbedatum eintragen wird.

Und Trump?

Der twitterte nicht zurück –

sondern drohte zwischen den Zeilen mit juristischen Atombomben.

Die Angst, die sonst nur Kinder kennen,

wenn sie nachts Monster unter dem Bett vermuten –

hatte plötzlich ein Toupet und ein goldenes Klo.

Wenn Opfer sterben und Täter Präsidenten werden

Was für ein Schauspiel:

Ein Opfer stirbt,

der Täter kandidiert erneut für das Amt des Weltenlenkers.

Was hätte Giuffre gesagt,

wenn man sie gelassen hätte?

Vielleicht hätte sie Trump beim Namen genannt.

Vielleicht hätte sie Orte beschrieben, die man nicht googeln kann.

Vielleicht hätte sie nur ein Tagebuch öffnen müssen –

und das Weltbild der braven Patrioten wäre zerplatzt

wie ein Luftballon in einer Pädophilen-Villa.

Aber jetzt ist sie tot.

Und die Welt zuckt mit den Schultern,

weil ihre Wahrheit nicht ins Wahlprogramm passt.

Die große Vertuschung – Oder: Wie man Geschichte zum Schweigen bringt

Es beginnt mit einem Unfall.

Dann stirbt eine Kamera.

Dann fällt ein Server aus.

Dann wird ein Flugplan geschreddert.

Dann stirbt jemand.

Und dann sagt jemand wie Trump:

„Ich kannte ihn kaum.“

Die Lüge hat ein Büro in Manhattan.

Sie trägt Maßanzug und Medienberater.

Sie lacht in Interviews, weint in Talkshows

und löscht mit Anwälten die Erinnerung aus der Cloud.

Was, wenn alles stimmt?

Was, wenn Virginia Giuffre geopfert wurde,

damit ein Mann, der sich für Gott hält,

nicht auf dem elektrischen Stuhl landet,

sondern im Weißen Haus?

Was, wenn wir alle es längst wissen –

aber zu müde sind, um noch empört zu sein?

Das Spiel der Götter – Und das Schweigen der Welt

In einer gerechten Welt wäre Trump ein Aktenzeichen.

In dieser Welt ist er ein Wahlzettel.

Virginia Giuffre hat ihre Wahrheit gesagt –

und wurde dafür totgeschwiegen.

Nicht durch Kugeln,

sondern durch Kalkül.

Nicht durch Blut,

sondern durch PR.

Musk hat gewarnt.

Die Akten sind da.

Aber keiner will sie sehen.

Denn wer sie liest,

wird entweder irre –

oder unbequem.

Ein Mädchen sprach vom alten Mann,

der viel zu jung noch greifen kann.

Sie schrieb’s sich raus – sie sprach’s sich leer,

doch plötzlich war sie wieder mehr:

Ein Aktenblatt. Ein Zufallstod.

Ein Häuflein Staub im Lügenboot.

Und wer noch fragt: Wer war dabei?

Dem flüstert man: Sei still – sei frei!

Vielen Dank meine lieben Leser, dass Sie sich für diesen Artikel Zeit genommen haben! Ich hoffe, dass wir mit diesem kurzweiligem Artikel ein kleines Lächeln zaubern konnten, in diesen wahrlichdystopischen Zeiten.

Bitte bleiben Sie gesund, denn das ist ein hohes Gut das wir pflegen sollten!!!

Herzlichst

Ihr Alfred-Walter von Staufen

Dieser Beitrag erschient zuerst und exklusiv bei PRAVDA-TV!

