Trump droht Russland mit Atomwaffen – „Krieg der NATO mit Russland wird die Welt im ersten Jahr 1,5 Billionen Dollar kosten“

infowars.com berichtet: Ein russischer Regierungsvertreter sagte, andere Länder könnten Teheran mit Atomwaffen beliefern, was Trumps Reaktion auslöste.

„… wenn irgendjemand denkt, unsere ‚Hardware‘ sei am Wochenende großartig gewesen, dann ist die mit Abstand stärkste und beste Ausrüstung, die wir haben und die der Konkurrenz um 20 Jahre voraus ist, unsere Atom-U-Boote“, sagte Trump.

Am Montag drohte Präsident Donald Trump Russland mit Atomwaffen. Damit reagierte er auf die Erklärung des russischen Vizevorsitzenden des Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, vom Sonntag, dass andere Länder bereit seien, den Iran mit Atomwaffen zu beliefern.

„[Trump] hat die USA in einen weiteren Krieg gedrängt“, sagte der russische Beamte .

Medwedew sagte weiter, dass andere Länder Teheran möglicherweise Atomwaffen liefern könnten.

„Die Anreicherung von Nuklearmaterial – und, nun können wir es offen sagen, die zukünftige Produktion von Atomwaffen – wird weitergehen“, sagte er. „Eine Reihe von Ländern ist bereit, den Iran direkt mit eigenen Atomsprengköpfen zu beliefern.“

Präsident Trump reagierte mit einer Atomdrohung .

Habe ich etwa gehört, wie der ehemalige russische Präsident Medwedew beiläufig mit dem „N-Wort“ (Atom!) um sich warf und sagte, er und andere Länder würden den Iran mit Atomsprengköpfen beliefern? Hat er das wirklich gesagt oder ist es nur ein Hirngespinst?

Falls er das tatsächlich gesagt hat und bestätigt, lassen Sie es mich bitte SOFORT wissen. Das „N-Wort“ sollte nicht so leichtfertig behandelt werden.

Ich schätze, deshalb ist Putin „DER BOSS“. Übrigens, falls jemand unsere „Hardware“ am Wochenende toll fand: Unsere mit Abstand stärkste und beste Ausrüstung, 20 Jahre voraus, sind unsere Atom-U-Boote. (Putin warnt Trump? „Sie tappen eine Falle der Globalisten, die seit über einem Jahrhundert demselben Drehbuch folgen“ (Video))

Sie sind die mächtigsten und tödlichsten Waffen, die je gebaut wurden. Und gerade haben wir die 30 Tomahawks vom Stapel gelassen – alle 30 haben ihr Ziel perfekt getroffen. Also, neben unseren großartigen Kampfpiloten, vielen Dank auch an den Kapitän und die Besatzung!

Alex Jones reagierte umgehend auf die Erklärung des Präsidenten.

