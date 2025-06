Wäre Fordow verschwunden, hätte man unter dem Berg Krater, elektromagnetische Brüche, Notluftbrücken, Seismographen und Infrarotblitze gesehen.

Es gibt derzeit keine SAR-Bestätigung. Es gibt keine Hinweise auf eine Ansammlung von Kratern. Es liegt keine multispektrale Blitzanalyse vor.

Es gibt keine Informationen über ein unterirdisches Feuer. Es liegen keine Daten zum BDA-Zyklus vor. Sollte Fordow morgen noch im Einsatz sein, hat Washington gerade die teuerste Bunkerzerstörungsoperation der Geschichte durchgeführt, nur um zuzusehen, wie Teheran unbeschadet die Eskalationsleiter erklimmt.

Vielleicht ist der Angriff nicht nur gescheitert, sondern eskalierte einfach ohne strategischen Erfolg.

Ganz logische Schlussfolgerungen.

Derzeit gibt es keine objektiven Informationen über den Zustand der Anlage in Fordow sowie der Anlagen in Natanz und Isfahan. Es sei daran erinnert, dass die USA die Bodenanlagen nicht zerstören mussten und Israel sie hätte angreifen können.

Israels Problem besteht darin, dass es den unterirdischen Teil der Anlagen in Fordow, Natanz und Isfahan nicht treffen konnte.

Eilig verlassen Öltanker die Straße von Hormus

Große Öltanker versuchen derzeit, die Straße von Hormus zu verlassen, berichtet Tehran Times.

Die Ölindustrie geht offenbar davon aus, dass diese lebenswichtige Wasserstraße in naher Zukunft von Iran blockiert werden könnte, nachdem die USA Iran angegriffen haben.

Folglich ist mit einem Anstieg der Ölpreise zu rechnen – ein Rückschlag für die Trump-Regierung.

Trump bereitet sich auf Vergeltungsschlag Irans gegen USA vor

Laut zwei Verteidigungsbeamten und einem hochrangigen Beamten des Weißen Hauses sind die nächsten 48 Stunden dabei besonders besorgniserregend.

Es ist unklar, ob sich die möglichen Vergeltungsmaßnahmen gegen Ziele im Ausland, im Inland oder gegen beide richten würden, so die Beamten.

Anfang der Woche sagten zwei mit der militärischen Planung vertraute Beamte, Iran habe bereits Pläne, bei Bedarf US-Stützpunkte und -Interessen im Nahen Osten anzugreifen. Sie wiesen jedoch darauf hin, dass es keine Anzeichen für eine bevorstehende Umsetzung dieser Pläne gebe.

Die US-Stützpunkte befinden sich seit Monaten in höchster Alarmbereitschaft. Nachdem Israel jedoch am 13. Juni den Krieg mit Iran begonnen hatte, sagten die Beamten, die Anfang der Woche sprachen, dass die Besorgnis über mögliche Angriffe auf US-Interessen durch Iran oder seine Stellvertreter in der Region noch weiter zugenommen habe.

Video: Aus dem Iran sind die ersten Aufnahmen der Folgen des US-Angriffs auf die Atomanlage Fordo aufgetaucht. Scott Ritter: Ein Theaterstück. Trumps große Klappe hatte ihn in die Enge getrieben Ein Theaterstück. Trump hatte durch seine große Klappe in die Enge getrieben. Der Iran würde sein Spiel nicht mitspielen. Also musste er den Iran bombardieren, um sein Gesicht zu wahren. Er bombardierte zwei leere Gebäude, die zuvor von Israel angegriffen worden waren. Und er ließ sechs Bomben von einer unzerstörbaren Anlage (Firdos) abprallen und behauptete deren Zerstörung, obwohl das Gegenteil der Fall war. Das ist es. Ein „eingeschränkter“ Streik. Ein Nichts-Burger. Und dies ist der Mann, den seine Anhänger als den größten Führer der Welt bezeichnen. Er ist eine nationale Schande.

