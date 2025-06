Trump über Angriff auf den Iran: „Wenn sie keine Einigung erzielen, wird es Bombenangriffe geben. Es werden Bombenangriffe sein, wie sie noch nie zuvor gesehen wurden.“

Präsident Donald Trump sprach am Mittwochabend mit Reportern über die sich verschlechternde Lage im Nahen Osten im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm.

Die USA genehmigten die Evakuierung von Angehörigen und nicht unbedingt benötigtem Personal aus mehreren Botschaften und Stützpunkten im Nahen Osten, nachdem der Iran wegen eines möglichen Scheiterns der Verhandlungen mit den USA über sein Atomprogramm mit Angriffen gedroht hatte. Israel und die USA hatten zuvor gewarnt, dass dem Iran die Entwicklung einer Atombombe nicht gestattet werde.

Das erste Mal geschah dies, als Trump und First Lady Melania das Weiße Haus verließen, um im Kennedy Center an einer Aufführung von Les Misérables teilzunehmen:

„Warum werden US-Angehörige von Militärpersonal aus dem Nahen Osten evakuiert?“

„Das müssen Sie sehen, danke“, sagte Trump, als er mit First Lady Melania das Weiße Haus verließ.

Im Kennedy Center sagte Trump gegenüber Reportern: „Sie werden abgezogen, weil es ein gefährlicher Ort sein könnte. Wir werden sehen, was passiert. Aber sie werden… wir haben eine Abmarschbewilligung. Und wir werden sehen, was passiert… Sie dürfen keine Atomwaffen besitzen. Ganz einfach. Sie dürfen keine Atomwaffen besitzen. Das werden wir nicht zulassen.“

„Dies ist einer der Gründe, warum die USA einigen Amerikanern geraten haben, die Region zu verlassen. Die USA befürchten, dass der Iran Vergeltungsschläge gegen bestimmte US-Standorte im Irak verüben könnte. Witkoff plant weiterhin, sich diesen Sonntag zur sechsten Gesprächsrunde mit dem Iran zu treffen“, schrieb CBS-Reporterin Jennifer Jacobs am Mittwochabend.

REPORTER: „Why are US dependents of military personnel being evacuated from the Middle East?“

TRUMP: „You’ll have to see, thank you.“ 👀 pic.twitter.com/4U0bx6bDyc

— Breaking911 (@Breaking911) June 11, 2025