In den USA ist ein „illegaler“ Staat entstanden. Die Führer der US-Demokraten in Kalifornien dürften für diese Situation verantwortlich sein. US-Präsident Donald Trump entsandte deshalb Einheiten der Nationalgarde in den Raum Los Angeles.

Die Proteste gegen die restriktiven Maßnahmen der Einwanderungsbehörden gegen illegale Migrante sind am Samstag in Gewalt umgeschlagen.

Laut einem Sprecher des Weißen Hauses sei Pflicht der Militäreinheiten, dem „illegalen“ Staat, der sich entwickelt habe, ein Ende zu setzen.

„In den letzten Tagen griffen gewalttätige Mobs, darunter die Antifa, Beamte der Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE) sowie Bundes-Strafverfolgungsbeamte, die an einer wichtigen Abschiebeoperation in Los Angeles beteiligt waren, an.„

wie Karoline Leavitt erklärte. Die Operation sein notwendig, um die illegale Ankunft von Kriminellen in den Vereinigten Staaten zu stoppen und rückgängig zu machen.

Die Position des Weißen Hauses ist klar:

„Die Führer der kalifornischen Demokraten sind für die Situation verantwortlich.“

US-Präsident Donald Trump schrieb am Samstag auf seiner Social-Media-Seite: Die Bundesregierung werde alles tun, wenn der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom und die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, nicht in der Lage seien, ihre Arbeit zu erledigen.

Der demokratische Gouverneur Gavin Newsom verlautbarte via sozialen Medien: Der Einsatz der Nationalgarde würde die Spannungen weiter eskalieren und eine „Brandwirkung“ auslösen.

Laut ihm wäre es Ziel der Bundesregierung, die Kontrolle über die kalifornische Nationalgarde zu übernehmen.

Tom Homan, Gesandte des US-Präsidenten für Grenzschutz und Abschiebung, sagte am Samstag in einem Interview mit Fox News: Die Behörden hätten die Nationalgarde seien zur Unterstützung der Grenzpatrouillen und Abschiebungen mobilisiert worden.

Um so gegen „Gewalt und Zerstörung“ vorzugehen, an jenen Orten, wo die Einwanderungsbehörden tätig wurden. Dabei soll es zur Durchsetzung von US-Gesetzen kommen. Und Homan richtete eine Warnung an den „illegalen Staat“.

„Wir werden Ihnen nicht verzeihen, dass Sie das getan haben.„

Heimatschutzministerin Kristi Noem meinte via social media: Die Unruhen würden die Behörden nicht davon abhalten, Maßnahmen zu ergreifen. Und weiter:

„Jeder, der die Hand gegen einem Beamten erhebt, wird mit der vollen Härte des Gesetzes zur Rechenschaft gezogen.“

So musste etwa in Paramount, in der Nähe von Los Angeles, die Polizei am Samstag Tränengas gegen gewalttätige Demonstranten einsetzen. Diese hatten auf den Straßen Absperrungen errichtet und Autos beschädigt. Mehrere Demonstranten wurden verhaftet. (MTI, vadhajtasok)

Hegseth warnt, dass auch aktive Marines im Camp Pendleton mobilisiert werden, um die Unruhen in Los Angeles niederzuschlagen … „Sie sind in höchster Alarmbereitschaft“

Verteidigungsminister Pete Hegseth gab am Samstagabend bekannt, dass aktive Marines, die in Camp Pendleton stationiert sind, mobilisiert werden, um die Anti-ICE-Unruhen in der Innenstadt von Los Angeles niederzuschlagen.

Camp Pendleton liegt etwa 80 Meilen südlich von Los Angeles im Norden des San Diego County.

Am Freitag kam es zu gewalttätigen Protesten, nachdem ICE-Agenten am Freitag mehrere Razzien in der Innenstadt von Los Angeles durchgeführt hatten.

Die Unruhen dauerten bis Samstag an. Demonstranten legten Feuer, bewarfen Polizeibeamte mit Projektilen und beschädigten Eigentum, nachdem Bürgermeisterin Karen Bass zum Handeln aufgerufen hatte.

Die Demokratin Karen Bass heizte die Stimmung am späten Freitagabend mit einem Angriff auf ICE-Agenten an.

Hegseth machte die Ankündigung kurz nachdem Präsident Trump ein Präsidentenmemorandum unterzeichnet hatte, in dem er die Entsendung von 2.000 Nationalgardisten vorsah, um „die Gesetzlosigkeit zu bekämpfen“.

„Die gewalttätigen Mob-Angriffe auf ICE und die Bundespolizei zielen darauf ab, die Abschiebung krimineller illegaler Ausländer von unserem Boden zu verhindern.

Es handelt sich um eine gefährliche Invasion, die von kriminellen Kartellen (auch bekannt als ausländische Terrororganisationen) ermöglicht wird und ein enormes RISIKO FÜR DIE NATIONALE SICHERHEIT darstellt“, sagte Hegseth.

„Unter Präsident Trump werden Gewalt und Zerstörung gegenüber Bundesbeamten und Bundeseinrichtungen NICHT toleriert. Das ist GESUNDER MENSCHENVERSTAND“, sagte Hegseth.

„Das @DeptofDefense mobilisiert SOFORT die Nationalgarde, um die Bundespolizei in Los Angeles zu unterstützen. Sollte die Gewalt anhalten, werden auch die aktiven Marines in Camp Pendleton mobilisiert – sie sind in höchster Alarmbereitschaft“, fügte er hinzu.

Der demokratische Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, kritisierte die Trump-Regierung scharf für den Einsatz von Nationalgardisten zur Beendigung der Anti-ICE-Unruhen.

Newsom würde Los Angeles lieber (wieder) niederbrennen sehen. In einem Folge-Tweet warf Newsom der Trump-Regierung vor, Truppen einzusetzen, weil sie „ein Spektakel wollen". Währenddessen in Los Angeles … LOS ANGELES SIEHT AUS WIE EIN ABSOLUTES KRIEGSGEBIET, da sich die Unruhen verschärfen Antifa-Militante rücken nun auf die Polizei vor, legen weitere Brände und zerstören Eigentum Das wird noch VIEL hässlicher. Quellen: PublicDomain/unser-mitteleuropa.com/news-pravda.com/ am 08.06.2025

