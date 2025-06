US-Weltuntergangsflugzeug E-4B fliegt unerwartet nach Washington, während Trump einen Angriff auf den Iran erwägt

Teile die Wahrheit!

Eines der amerikanischen „Weltuntergangsflugzeuge“ flog am Dienstagabend zur Joint Base Andrews in Washington, D.C., während Präsident Trump erwägt, ob er die iranischen Atomanlagen angreifen soll.

Die E-4B Nightwatch – die dazu konzipiert war, den Verteidigungsminister und andere nationale Sicherheitsbeamte zu schützen und die Regierungsarbeit im Falle eines Atomkriegs aufrechtzuerhalten – wurde von Flugbeobachtern entdeckt und nahm einen langen, kurvenreichen Weg in die Hauptstadt.

Das Flugzeug verließ Bossier City im Bundesstaat Louisiana am Dienstag kurz vor 18 Uhr und landete um 22 Uhr in Maryland, nachdem es die Küste umflogen und eine Schleife um die Grenze zwischen Virginia und North Carolina geflogen war, wie Daten der Flugverfolgungsseite FlightRadar zeigen.

Für Verwirrung sorgte, nachdem der Flug laut Flugdaten ein ungewöhnliches Rufzeichen ausgab: ORDER01 statt des üblichen ORDER6.

Die US-Flotte aus vier E-4Bs führt das ganze Jahr über regelmäßige Flüge durch, um die militärische Einsatzbereitschaft aufrechtzuerhalten.

Die E-4B dient dem Präsidenten, dem Verteidigungsminister und den Vorsitzenden der Vereinigten Stabschefs als luftgestützte Kommandozentrale, um im Notfall die fortlaufende kritische Befehls-, Kontroll- und Kommunikationsfunktion sicherzustellen.

Jede E-4B Nightwatch kann eine Besatzung von bis zu 112 Personen aufnehmen und verfügt über eine Reichweite von mehr als 7.000 Meilen.

Ihre Bedeutung für die US Air Force zeigt sich in der Tatsache, dass sie über einzigartige Fähigkeiten verfügen, die von keinem anderen Flugzeug der US Air Force kopiert werden können.

Sie sind in der Lage, nuklearen Explosionen, Cyberangriffen und elektromagnetischen Effekten standzuhalten und sind in der Lage, Vergeltungsraketen abzufeuern.

Das Flugzeug verfügt außerdem über eine thermische und nukleare Abschirmung und kann dank der 67 Satellitenschüsseln und Antennen in seiner Strahlenkuppel mit jedem Menschen überall auf der Welt kommunizieren.

Sie sind so konzipiert, dass sie eine ganze Woche lang in der Luft bleiben und im Flug operieren können, ohne landen zu müssen, und können auch während der Fahrt aufgetankt werden.

Die längste bekannte Flugzeit einer E-4B beträgt 35,4 Stunden.

Mit 18 Kojen, einem Besprechungsraum, einem Teamarbeitsbereich, einem Konferenzraum, einem Kommandoraum und einem ausgewiesenen Ruhebereich, die sich über drei Decks erstrecken, ist das Flugzeug als „Fliegendes Pentagon“ für den Fall eines nationalen Notstands konzipiert.

Der Verteidigungsminister von Präsident George W. Bush, Donald Rumsfeld, nutzte die E-4B als sein primäres Transportmittel.

Die US Air Force ist dabei, ihre Flotte von E-4B Nightwatch-Flugzeugen zu ersetzen.