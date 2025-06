Vatikan: 30 Millionen Dollar? Der Preis für die performative Demut von Papst Franziskus

Im Gegensatz dazu wurde die päpstliche Wohnung von vielen Journalisten, die sie besucht haben, als schlicht beschrieben , da die Räume der eigentlichen Wohnräume auffallend schlicht sind. Der Papst verfügt über ein Schlafzimmer und ein Arbeitszimmer; sein Sekretär hat ebenfalls ein Büro. Darüber hinaus gibt es bestimmte Gemeinschaftsräume für das Hauspersonal, wie Küche und Esszimmer, ein Wohnzimmer und eine Kapelle.

Auch eine kleine medizinische Einrichtung ist integriert, was insbesondere während des Pontifikats von Johannes Paul II. von Bedeutung war.

Erzbischof Georg Gänswein, der frühere Berater und Sekretär des verstorbenen Benedikt XVI., kommentierte die Wohnverhältnisse von Franziskus und bemerkte, dass die päpstlichen Gemächer im Apostolischen Palast nicht so prunkvoll seien, wie die Medien suggerierten.

Er war der Ansicht, dass die Franziskus in den üblichen päpstlichen Gemächern zur Verfügung stehenden Zimmer „denen von Franziskus in den Gemächern von Santa Marta gleichwertig seien, während alle anderen Räume – von der Küche bis zum Esszimmer, von der Kapelle bis zu den Räumen für das Partikularsekretariat und andere Mitarbeiter – in Santa Marta gleichermaßen zur Verfügung stünden, wenn auch als Teil des Hotelkomplexes.“

Gänsweins Einschätzung ist nicht leichtfertig abzutun: Von 2012 bis 2023 diente er Papst Franziskus als Präfekt des päpstlichen Hauses, obwohl er in den letzten Jahren dieses Zeitraums, nachdem Franziskus ihn entlassen hatte, nur noch dem Namen nach Präfekt war.

Die Überlegungen des deutschen Prälaten werden auch vom Kirchenhistoriker Henry Sire, Autor des Buches „ Der Diktator Papst“ , unterstützt. Er schrieb, dass die Renovierung der Unterkunft für Franziskus in der Casa Santa Marta fast zwei Millionen Euro gekostet habe.

Sire weist auch auf einen weiteren Aspekt der Abneigung von Franziskus hin, die päpstlichen Gemächer zu benutzen: Diese isolierten ihn nämlich von den in Santa Marta anwesenden Mitarbeitern des Vatikans und der Kurie, was bedeutete, dass er nicht alles hören konnte, was gesagt wurde.

Dies diene als „Kontrollmethode, um sich beim Mittagessen über die Geschehnisse in den verschiedenen Lagern im Vatikan zu informieren“, zitiert Sire den Journalisten Matthias Matussek.

Tatsächlich mussten große Bereiche des Apostolischen Palastes während Franziskus‘ Aufenthalt in Santa Marta dennoch im üblichen Umfang instand gehalten werden, da Franziskus einige der größeren Veranstaltungsräume weiterhin nutzte, um Prälaten, Politiker und andere Würdenträger zu empfangen.

Es scheint jedoch, dass den Räumen der päpstlichen Wohnung über den Sitzungssälen nicht die gleiche Sorgfalt entgegengebracht wurde. Quellen zufolge werden bis zu drei Monate Restaurierungsarbeiten nötig sein, bevor die Wohnung bewohnbar ist. Der Umfang dieser Restaurierungsarbeiten ist unbekannt.

Es gab immer wieder Gerüchte darüber, ob Leo XIV. die päpstlichen Gemächer nutzen wird, und in häufig viralen Social-Media-Beiträgen wurde als Tatsache dargestellt, dass er in Kürze dorthin zurückkehren würde.

Obwohl Berichten zufolge Restaurierungsarbeiten durchgeführt werden, sagte Leo selbst gegenüber dem US-Vizepräsidenten JD Vance, dass noch nicht entschieden sei, ob er dort leben werde.

