Verwahrt, geschlagen, gebrochen – Das ungesühnte Leid der DDR-Kinderheime

Der Körper als Beweis

Frank trug die Spuren seines Lebens nicht nur in der Seele. Narben auf den Unterarmen, verbogene Finger, eine verschobene Nase. Kein Unfall. Kein Zufall. Sondern System. Der Körper war in der DDR ein Erziehungsfeld. Wer nicht parierte, wurde diszipliniert. Mit Gewalt. Mit Medizin. Mit psychologischen Eingriffen.

Frank wurde mit Neuroleptika ruhiggestellt. Ohne Diagnose. Ohne Einwilligung. Er war zu laut, zu lebendig, zu auffällig. Der „gute Bürger“ der Zukunft war still. Und Frank? Er war lebendig. Also musste er ruhiggestellt werden.

Mit zwölf Jahren wurde er als „emotional gestört“ klassifiziert. Damit kam er in die geschlossene Abteilung. Tür zu. Licht aus. Kind weg.

Schweigen nach der Wende

Die Mauer fiel – doch die Mauern in Frank fielen nicht. Die Heime wurden geschlossen, die Erzieher entlassen oder pensioniert. Viele verschwanden spurlos, andere tauchten in neuen Berufen auf: Lehrer, Pfarrer, Sozialarbeiter.

Frank war 18, wohnungslos, ohne Schulabschluss. Niemand fragte ihn, woher er kam. Niemand interessierte sich für die Narben. Er war ein Kind der Vergangenheit, das keiner mehr sehen wollte.

Die 90er waren Jahre des Schweigens. Opfer wie Frank versuchten zu leben – viele scheiterten. Drogen, Suizid, Knast. Wer überlebte, lernte sich selbst zu therapieren.

Frank schrieb. Hunderte Seiten. Nie veröffentlicht. Aber irgendwann, Jahrzehnte später, klagte er an – mit Worten, mit Kraft, mit einer Stimme, die nicht mehr weggedrückt werden konnte.

Der lange Weg zur Sprache

Frank Rebell lernte das Sprechen spät. Nicht, weil er stumm war, sondern weil man ihm nie zugehört hatte. Worte hatten für ihn keine Bedeutung mehr. Befehle waren Worte. Strafen waren Worte. Und Schweigen war das Einzige, das ihn schützte.

Doch irgendwann kam der Moment, in dem er die Stille nicht mehr aushielt. Im Jahr 2013 – über 40 Jahre nach seinem ersten Heimaufenthalt – nahm er Kontakt zu einer Beratungsstelle für ehemalige DDR-Heimkinder auf. Was er dort sagte, war nicht neu. Und doch schockierte es.

„Ich will nicht, dass die Leute wissen, wie schlimm es war. Ich will, dass sie wissen, dass es überhaupt passiert ist.“

Frank hatte sich selbst überlebt. Aber seine Geschichte war noch da. Und sie musste erzählt werden – nicht für ihn, sondern für die, die nie überlebten. Für die, die in Kliniken endeten. Für die, die nie erfuhren, dass das, was ihnen angetan wurde, ein Verbrechen war.

Die Akte als Ersatz für Gerechtigkeit

Die DDR hatte über alles eine Akte geführt – auch über Frank. Dutzende Seiten. Diagnosen, Vermerke, Einschätzungen. Kein einziges Wort über das, was er erlebt hatte. Kein Hinweis auf Missbrauch. Keine einzige Beschwerde vermerkt. Die Realität war herausredigiert worden.

„Ich war eine Akte mit Beinen“, sagte er einmal. Und so wurde er auch behandelt.

Als er Akteneinsicht beantragte, bekam er Seiten voller Floskeln: „fehlende Bindungsfähigkeit“, „soziales Fehlverhalten“, „abnormes Trotzverhalten“. Kein Wort über seine Herkunft. Kein Wort über die Anzeige seiner Mutter. Kein Wort über seine Verletzungen. Kein Wort über die dunklen Nächte.

Was nicht dokumentiert war, existierte nicht.

Und so stand er allein da. Seine Wahrheit gegen das kollektive Gedächtnisverlustsystem. Gegen den Zeitgeist des Wegschauens.

Täter in Rente

Viele der Täter aus den DDR-Heimen sind heute nicht mehr im Dienst – aber viele auch nie zur Verantwortung gezogen worden. Manche sind verstorben. Andere leben unbehelligt. Einige wurden sogar nach der Wende als „Sozialpädagogen“ übernommen – der Personalmangel war groß. Die Vergangenheit wurde selten überprüft.

Frank begegnete einem seiner früheren Erzieher 2015 in einem Supermarkt. Der Mann erkannte ihn nicht. Frank erkannte ihn sofort.

„Ich bin durch ihn gegangen wie durch eine Wand“, sagte er später. „Ich wollte ihm nicht sagen, wer ich bin. Ich wollte nur sehen, ob er sich erinnern kann.“

Er konnte nicht.

Das war das Schlimmste.

Nicht die Prügel. Nicht die Nächte. Nicht das Schweigen.

Sondern: Dass die Täter einfach weiterleben konnten, während die Opfer mit den Trümmern ihrer Seele kämpften.

Aufarbeitung oder Abrechnung?

Der „Runde Tisch Heimerziehung in der DDR“ wurde 2009 eingerichtet. Er brachte Betroffene, Wissenschaft, Politik und Kirchen an einen Tisch. Es war ein Anfang. Spät, aber wichtig. Doch für viele war er ein Tropfen auf einem glühenden Stein.

Der Fonds „Heimerziehung in der DDR“ zahlte pro Person maximal 10.000 Euro. Wer therapeutische Hilfe brauchte, bekam einen Antrag – mit Wartezeiten. Wer Sachleistungen wollte, musste Formulare ausfüllen.

Frank sagte: „Ich war in 23 Einzelzellen. Ich habe mich selbst aus der Tiefe gezogen. Und jetzt soll ich für 5000 Euro Möbel kaufen?“

Die Aufarbeitung war formal. Die Anerkennung blieb kühl. Es gab Gedenktafeln – aber keine Gerechtigkeit. Es gab Anträge – aber kein echtes Gespräch. Die Gesellschaft wollte abschließen – die Opfer konnten das nicht.

Und was war mit dem Westen? – Der Spiegel

Es wäre einfach, die DDR als das einzige Versagenssystem zu betrachten. Doch die Wahrheit ist vielschichtiger. Auch in der Bundesrepublik kam es über Jahrzehnte hinweg zu massiven Menschenrechtsverletzungen an Kindern und Jugendlichen in Heimen.

Von den 1950er bis in die 1980er Jahre wurden auch westdeutsche Heimkinder Opfer systematischer Gewalt: körperlich, seelisch, sexuell. Besonders berüchtigt: Einrichtungen kirchlicher Träger, aber auch staatliche Fürsorgeanstalten, etwa in Bayern, NRW oder Niedersachsen.

Studien wie die des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) oder der Aufarbeitungskommission Heimerziehung dokumentierten erschütternde Fälle:

Kinder wurden zur Arbeit auf Feldern oder in Fabriken gezwungen – ohne Lohn.

Sexualisierte Gewalt wurde häufig nicht geahndet, Täter wurden versetzt statt angezeigt.

Schweigen wurde mit Angst erkauft. Mit Prügel. Mit Isolation. Mit Medikamenten.

Viele Kinder erhielten keine Schulbildung – sie wurden „verwahrt“, nicht erzogen.

Die Parallelen zur DDR-Heimerziehung sind auffällig: dieselbe strukturelle Machtlosigkeit der Kinder, dieselbe Tabuisierung des Leids, dieselbe Gleichgültigkeit nach außen.

Ein Unterschied bestand jedoch: In der BRD wurden viele Einrichtungen von kirchlichen Trägern verwaltet. Das führte dazu, dass bei der Aufarbeitung oft zusätzliche Hürden bestanden – religiöse Autoritäten, geschlossene Archive, „interne Untersuchungen“.

Schlussbemerkung – Das System war größer als Ost oder West

Sexuelle Gewalt in Heimen war kein Einzelfall, keine regionale Ausnahme, kein Zufallsprodukt. Sie war – so erschreckend das klingt – Teil eines Systems, das Kinder zu Objekten machte. In Ost wie West.

Der Staat – ob sozialistisch oder kapitalistisch – war in beiden Fällen überfordert, unfähig oder unwillig, die Schwächsten zu schützen. Und in beiden Fällen galt: Wer Opfer wurde, musste lange warten, bis man ihm glaubte.

In der DDR war es das staatlich organisierte Erziehungsregime. In der BRD waren es zersplitterte Strukturen mit wenig Aufsicht, viel Hierarchie und dem Mantel des Schweigens, den kirchliche und staatliche Institutionen gleichermaßen trugen.

Heute wissen wir mehr. Heute sind die Berichte öffentlich. Die Opfer haben Namen. Die Täter manchmal auch. Doch viele sind nicht mehr greifbar. Und das größte Problem bleibt:

Die Wahrheit kam zu spät.

Zu viele Opfer starben, bevor man sie hörte. Zu viele Täter lebten, ohne je gefragt zu werden. Und zu viele Verantwortliche von damals schweigen bis heute.

Frank Rebell ist eine Stimme von vielen. Eine, die überlebt hat. Eine, die nicht mehr schweigt. Eine, die erinnert.

Damit das, was war, nicht wieder geschieht. Und damit das, was geschah, nicht vergessen wird.

