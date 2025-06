Von Anfang an erkannten die Jesuiten die Macht der Psychologie als Instrument zur Kontrolle

Der Historiker Graham Lowry beschrieb in seinem Buch „ How the Nation Was Won “ (1987) die Aktivitäten der Jesuiten in Kanada. Diese hatten quasi-synthetische Kulte geschaffen, die den Glauben der Ureinwohner mit der Bibel vermischten und Terroranschläge auf die Kolonisten verübten:

Von den Jesuiten bekehrte Stämme des Nordens – die Huronen, Algonkin, Penobbscots, Pequawkets und insbesondere die Abnaki – wurden wiederholt an die nordöstliche und westliche Grenze Neuenglands getrieben. Angeführt von Jesuitenpriestern und nur gelegentlich von französischen Offizieren griffen die Indianer die Flüsse Kennebec, Connecticut und Merrimack an und massakrierten und brannten dabei nieder … Diese Bedrohung der nordöstlichen Kolonien wurde erst mit der Amerikanischen Revolution beseitigt.“

Die Amerikanische Revolution verschaffte nicht nur eine Atempause von den von Jesuiten geführten Überfällen auf Kolonisten (die oft brutale und ungerechte Vergeltungsmaßnahmen als Teil einer umfassenderen Strategie des Teilens und Herrschens provozierten), sondern Papst Clemens XIV. erließ 1773 auch eine päpstliche Bulle, die die Auflösung dieser aufrührerischen Gesellschaft erzwang und darin ziemlich ominös lautete:

Die Unterdrückung ist vollzogen, ich bereue sie nicht, da ich sie erst nach sorgfältiger Prüfung und Abwägung beschlossen habe und weil ich es für die Kirche für notwendig hielt. Wäre sie nicht erfolgt, würde ich sie jetzt durchführen. Aber diese Unterdrückung wird mein Tod sein.

Es war nur eine Frage von Monaten, bis der Papst an einer Vergiftung sterben würde.

Obwohl sie sich am kriegerischen Papst rächen konnten, erlitt der Orden einen schweren Schlag und verlegte seine Operationsbasis für fast 50 Jahre (1773–1815) in sichereres Gebiet nach Russland. Während dieser Zeit hörten ihre Intrigen nie auf, was den französischen Revolutionär Marquis de Lafayette in der Hitze der Amerikanischen Revolution zu folgendem Schreiben veranlasste:

Meiner Meinung nach werden die Freiheiten dieses Landes – der Vereinigten Staaten von Amerika – durch die List der römisch-katholischen Jesuitenpriester zerstört, denn sie sind die listigsten und gefährlichsten Feinde der bürgerlichen und religiösen Freiheit. Sie haben die meisten Kriege Europas angezettelt.

Das Verbot des Ordens wurde 1814 von Papst Pius VII. mitten in den Anfängen des Wiener Kongresses aufgehoben. Kissinger bezeichnete diesen Kongress als seine Lieblingsperiode in der Geschichte [1] und installierte wieder eine oligarchische eiserne Faust über ganz Europa, das von den zwanzig Jahren Napoleonischer Kriege verwüstet worden war. In enger Zusammenarbeit mit dem österreichischen Fürsten Metternich und der neuen Heiligen Allianz spielten die Jesuiten als geheime Söldnertruppe eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Kontrolle in ganz Europa – effizient in der Spionageabwehr und der Untergrabung revolutionärer Bewegungen.

Diese Kraft diente manchmal dazu, gewalttätige Gegenreaktionen gegen die neue Welle des Anarchismus zu schüren, die sich im 19. Jahrhundert über den Kontinent ausbreitete, und manchmal diente sie dazu, Konflikte mit jesuitischen Agent Provocateurs zu entfachen, die in anarcho-kommunistische revolutionäre Fraktionen eingebettet waren und dazu dienten, immer größere Tyranneizustände zu rechtfertigen, die sich den ansonsten echten demokratischen und republikanischen Kräften entgegenstellten.

Der amerikanische Erfinder und Künstler Samuel FB Morse deckte vieles davon 1835 in seinem Werk „ Foreign Conspiracies Against the Liberties of the United States “ auf, in dem der Wissenschaftler feststellte:

Untersuchen wir die Aktivitäten dieser österreichischen Gesellschaft [der St. Leopold-Stiftung], denn sie ist überall um uns herum, ja, hier in diesem Land, fleißig am Werk … Mit ihrem Hauptsitz in Wien, unter der unmittelbaren Leitung und Aufsicht Metternichs, … macht sie sich bereits in der [amerikanischen] Republik bemerkbar. Ihre Abgesandten sind hier. Und wer sind diese Abgesandten? Es sind Jesuiten. Diese Männergesellschaft, die über zweihundert Jahre lang ihre Tyrannei ausübte, wurde schließlich für die Welt so furchterregend und drohte, die gesamte soziale Ordnung zu untergraben, dass sogar Papst Clemens XIV. gezwungen war, sie [1773] aufzulösen. Sie waren jedoch fünfzig Jahre lang nicht unterdrückt worden, bevor der schwindende Einfluss von Papsttum und Despotismus ihre nützliche Arbeit erforderte, um dem Licht der demokratischen Freiheit zu widerstehen, und Papst Pius VII. ließ gleichzeitig mit der Gründung der Heiligen Allianz den Jesuitenorden in all seiner Macht wiederbeleben. Und muss man den Amerikanern erklären, was Jesuiten sind? Wenn überhaupt unwissend sind, dann sollen sie sich unverzüglich über ihre Geschichte informieren; es ist keine Zeit zu verlieren; ihr Wirken ist Ihnen im Alltagsgeschehen vor Augen; sie sind eine Geheimgesellschaft, eine Art Freimaurerorden mit zusätzlichen, abstoßend widerwärtigen Zügen und tausendmal gefährlicher. Sie sind nicht bloß Priester oder Priester eines religiösen Bekenntnisses; sie sind Kaufleute, Anwälte, Redakteure und Männer jeden beliebigen Berufs, die (in diesem Land) kein äußeres Erkennungszeichen haben; sie sind in Ihrer gesamten Gesellschaft präsent. Sie können jede beliebige Gestalt annehmen, die von Engeln des Lichts oder von Dienern der Finsternis, um ihr einziges großes Ziel zu erreichen: den Dienst, zu dem sie gesandt wurden, was auch immer dieser Dienst sein mag.“

Auch John Quincy Adams war sich der giftigen Gefahr bewusst, die von den Jesuiten ausging, als er 1816 schrieb:

Werden wir hier nicht regelrechte Schwärme von ihnen haben, in so vielen Verkleidungen, wie sie nur ein König der Zigeuner annehmen kann, verkleidet als Maler, Verleger, Schriftsteller und Schulmeister? Wenn es jemals eine Gruppe von Männern gab, die die ewige Verdammnis auf Erden und in der Hölle verdienten, dann ist es diese Gesellschaft von Loyola.

Sogar der russische Schriftsteller Fjodor Dostojewski bemerkte ihre bösen Taten und schrieb: „Die Jesuiten … sind einfach die römische Armee, die um die irdische Herrschaft über die zukünftige Welt kämpft, mit dem Pontifex von Rom als Kaiser … das ist ihr Ideal … Es ist schlichte Machtgier, schmutziger irdischer Gewinn, Herrschaft – so etwas wie eine universelle Leibeigenschaft mit ihnen als Herren – das ist alles, wofür sie stehen. Sie glauben vielleicht nicht einmal an Gott.“

Cecil Rhodes‘ Jesuitenverfassung

Sogar Cecil Rhodes forderte in seinem Testament von 1877, eine neue Kirche des Britischen Empires nach der „Verfassung der Jesuiten“ zu gestalten, und die Fabian Society orientierte sich bei ihren Techniken direkt an dieser Methode der Permeationstheorie, um Einfluss auf alle Hebel der Kultur, des Geschmacks und der Politik zu gewinnen.

Einer der führenden Vertreter des Runden Tisches von Cecil Rhodes, W.T. Stead, schrieb: „Mr. Rhodes war mehr als der Gründer einer Dynastie. Er strebte danach, der Schöpfer einer jener riesigen halbreligiösen, quasi-politischen Vereinigungen zu sein, die wie die Gesellschaft Jesu eine so große Rolle in der Weltgeschichte gespielt haben. Genauer gesagt wollte er einen Orden als Werkzeug des Willens der Dynastie gründen und träumte zu Lebzeiten davon, sowohl ihr Cäsar als auch ihr Loyola zu sein.“

Während seiner Zeit als Herrscher über weite Teile Südafrikas und Simbabwes sorgte Rhodes dafür, dass dem Orden großzügig Land zugeteilt wurde, auf dem viele Kirchen gebaut wurden, und wurde bald zum größten Landbesitzer in Südafrika.

Das von Jesuiten geführte America Magazine prahlte sogar: „Zu Beginn des 20. Jahrhunderts erhielt die katholische Kirche, wie viele andere Kirchen damals, von den Kolonialbehörden Landzuwendungen für ihre Missionsarbeit. Cecil Rhodes, einer der unternehmerischen Giganten der britischen Kolonialzeit, lud Kirchen, darunter auch die katholische Kirche, in seine neu erworbenen Gebiete ein. In der Folgezeit arbeitete die katholische Kirche eng mit den Kolonialregierungen zusammen, insbesondere in Britisch-Afrika . “ [2]

Die Nazis

Was viele heute nicht wissen: Auch im inneren Heiligtum des Nazi-Oberkommandos gab es ein Jesuitenprogramm zur Ausbildung einer neuen Generation von Kriegermönchen – allerdings mit einer eigentümlich teutonisch-arischen Note, die auf die deutsche Psyche zugeschnitten war.

Laut der aufgezeichneten Aussage von Hermann Rauschning, dem ehemaligen nationalsozialistischen Chef der Danziger Regierung, erklärte Hitler im Jahr 1939:

„Ich habe viel vom Jesuitenorden gelernt … Bis jetzt gab es auf Erden nichts Großartigeres als die hierarchische Organisation der katholischen Kirche. Ich habe einen Großteil dieser Organisation in meine eigene Partei übernommen … Ich werde euch ein Geheimnis verraten … Ich gründe einen Orden. In meinen Ordenshäusern werden wir eine Jugend heranziehen, die die Welt erzittern lassen wird …“ [2.5]

Heinrich Himmler, der führende Funktionär von Hitlers gnostischer Gesellschaft der Neuen Templer , war ebenfalls ein Anhänger der Jesuitenverfassung und Walter Shellenberg (Chef des Nazi- Sicherheitsdienstes ) sagte über ihn:

Die SS war von Heinrich Himmler nach den Grundsätzen des Jesuitenordens organisiert worden. Die Dienstordnung und Die von Ignatius von Loyola vorgeschriebenen geistlichen Übungen stellte ein Modell dar, das Heinrich Himmler sorgfältig nachzuahmen versuchte. Absoluter Gehorsam war die oberste Regel; jeder Befehl musste kommentarlos ausgeführt werden.“

Dabei sollte man sich einer Ironie nicht entgehen lassen, denn die führenden Nazis ahmten einerseits die disziplinierte Organisation der Jesuiten nach, verfolgten andererseits aber Tausende niederrangiger (d. h. entbehrlicher) nicht initiierter Jesuiten.

Diese esoterische/exoterische Struktur der Jesuiten weist eine Parallele zur späteren Doppelrolle der jesuitischen Befreiungstheologen auf, die während der dunklen Jahre der militärischen faschistischen Diktatur in Argentinien von höher eingeweihten Jesuiten wie Erzbischof José Maria Bergoglio gefoltert und ermordet wurden, wie Professor Michel Chussoduvsky dokumentierte.

Schnee wird schwarz: Der Fall Tavistock

Sozialingenieure des Londoner Tavistock Institute wie der Psychiater William Sargent (1907–1988) vertieften sich in seinem einflussreichen Werk „ Battle for the Mind “ (1955) in das Studium jesuitischer Techniken zur Gedankenkontrolle, das den Kulturkampf der nächsten 70 Jahre nachhaltig beeinflusste.

Der mit Tavistock verbundene Philosoph Bertrand Russell stellte in seinem „ Scientific Outlook “ (1930) fest:

Die Psychologie, wie sie in der Vergangenheit überall betrieben wurde, war nicht in der Lage, praktische Kontrolle über mentale Prozesse zu ermöglichen, und strebte dieses Ergebnis auch nie an. Von dieser allgemeinen Aussage gibt es jedoch eine wichtige Ausnahme: die Psychologie, wie sie von der Gesellschaft Jesu studiert wurde. Vieles, was der Rest der Welt erst kürzlich verstanden hat, wurde von Ignatius von Loyola erfasst und dem von ihm gegründeten Orden eingeprägt. Die beiden Tendenzen, die progressive Psychologen heute trennen, nämlich Psychoanalyse und Behaviorismus, finden sich in der jesuitischen Praxis gleichermaßen wieder. Ich denke, man kann insgesamt sagen, dass die Jesuiten sich bei ihrer eigenen Ausbildung hauptsächlich auf den Behaviorismus und bei ihrer Macht über Büßer auf die Psychoanalyse stützten.“

Nur acht Jahre vor dem Verfassen dieses Werks hatte Russell in Peking gelehrt, wo er seine besondere Interpretation der „westlichen Philosophie und Wissenschaft“ in die Köpfe der jungen Eliten brachte, die im bolschewistisch geprägten Klima des republikanischen Chinas in einflussreiche Positionen gelangten.

1919 reiste Russell ausgiebig durch Russland und traf die neuen Führer der bolschewistischen Revolution, insbesondere Leo Trotzki und Lenin. In seinem 1918 erschienenen Buch „ Wege zur Freiheit: Sozialismus, Anarchismus und Syndikalismus “ propagierte Russell den Anarchosyndikalismus-Sozialismus Michail Bakunins und Fürst Peter Kropotkins als sein Idealmodell der sozialen Organisation der Menschheit. Darin schrieb Russell:

[Der Anarchismus] bleibt ein Ideal, dem wir uns so weit wie möglich annähern möchten und das wir hoffentlich in ferner Zukunft vollständig erreichen werden. … Das von uns vertretene System ist eine Form des Gildensozialismus, der vielleicht stärker zum Anarchismus tendiert, als es dem offiziellen Gildenmitglied gänzlich genehm wäre. In den Bereichen, die Politiker üblicherweise ignorieren – Wissenschaft und Kunst, menschliche Beziehungen und Lebensfreude – ist der Anarchismus am stärksten.

Das ist eine ziemliche Ironie, da Russell sein ganzes Erwachsenenleben lang ein überzeugter Oligarch und ein eingefleischter Verfechter einer totalitären Weltregierung unter der Führung einer wissenschaftlichen Diktatur war.

Der Grund für seine Befürwortung des „Anarchosozialismus“ lag vielleicht weniger in Russells angeblichem Glauben an den romantischen Mythos der „selbstorganisierenden Systeme ohne Führung“ als vielmehr in der Tatsache, dass der Glaube an derartige Formen führerloser menschlicher Gesellschaften als perfekte Droge für die Zielmassen diente, die Russell und seine Mitstreiter unter den Großstrategen wie willenlose Schafe zusammentreiben wollten, die mit einer romantischen Vision der Unwirklichkeit vollgepumpt waren.

Hinweise auf diese zweistufige gnostische Glaubensstruktur (eine öffentliche Lehre für die in der Höhle lebenden Massen und eine private Lehre für die Klasse der unsichtbaren Herrscher, die das Feuer kontrollieren, das Schatten auf die Höhlenwand wirft) finden sich in Kapitel 15 von Russells „ The Scientific Outlook “, das erstmals 1931 veröffentlicht wurde .

An dieser Stelle analysiert Russell das eigentümliche zweistufige Bildungssystem der Jesuiten:

Ich denke, man kann sich die Bildung in einer wissenschaftlichen Gesellschaft am besten anhand der Ausbildung der Jesuiten vorstellen. Die Jesuiten boten den Jungen, die zu gewöhnlichen Menschen heranwachsen sollten, eine andere Ausbildung, und denen, die Mitglieder der Gesellschaft Jesu werden sollten, eine andere. In ähnlicher Weise werden die wissenschaftlichen Führer eine andere Ausbildung für gewöhnliche Männer und Frauen und eine andere für diejenigen anbieten, die später wissenschaftliche Macht erlangen sollen. [3]

So wie Ignatius von Loyola in seinen Meditationen ein selbsthypnotisches Mantra verwendete, das den Praktizierenden zu der Überzeugung brachte, dass Weiß schwarz sei, wenn Gott es so wollte [4] , so wurde Russells Erweiterung dieses Mantras 1953 in seinem Werk „ Wissenschaft und Gesellschaft “ ausführlicher beschrieben. Darin forderte er Teams von Psychiatern auf, herauszufinden, wie viel es kosten würde, junge Menschen davon zu überzeugen, dass Schnee schwarz sei:

Es ist zu hoffen, dass mit der Zeit jeder jeden von allem überzeugen kann, wenn er den Patienten jung erwischt und vom Staat mit Geld und Ausrüstung ausgestattet wird. … Dieses Thema wird große Fortschritte machen, wenn es von Wissenschaftlern unter einer wissenschaftlichen Diktatur aufgegriffen wird. Anaxagoras behauptete, Schnee sei schwarz, doch niemand glaubte ihm. Die Sozialpsychologen der Zukunft werden mehrere Schulklassen haben, an denen sie verschiedene Methoden ausprobieren werden, um die unerschütterliche Überzeugung zu erzeugen, dass Schnee schwarz ist. Bald werden sie zu verschiedenen Ergebnissen gelangen. Erstens, dass der Einfluss des Elternhauses hinderlich ist. Zweitens, dass nicht viel getan werden kann, wenn die Indoktrination nicht vor dem zehnten Lebensjahr beginnt. Drittens, dass vertonte und wiederholt rezitierte Verse sehr wirksam sind. Viertens, dass die Meinung, Schnee sei weiß, als Ausdruck einer krankhaften Vorliebe für Exzentrizität gelten muss. Es ist Aufgabe zukünftiger Wissenschaftler, diese Maximen zu präzisieren und genau herauszufinden, wie viel es pro Kopf kostet, Kinder glauben zu lassen, Schnee sei schwarz, und wie viel weniger es kosten würde, sie glauben zu lassen, er sei dunkelgrau.“

Erinnern wir uns auch an die 13. Regel der „ Geistlichen Meditationen “ von Ignatius von Loyola : „ Um in allem Recht zu haben, müssen wir immer daran festhalten, dass das Weiß, das ich sehe, schwarz ist, wenn die hierarchische Kirche es so entscheidet, im Glauben daran, dass zwischen Christus, unserem Herrn, dem Bräutigam, und der Kirche, seiner Braut, derselbe Geist besteht, der uns zur Rettung unserer Seelen regiert und leitet.“

Hitler und Tavistock

Der Pionierarbeit des Historikers Dr. Uwe Alschner zufolge ist die Verbindung zwischen Hitler, Bertrand Russell und den Jesuiten nicht überraschend, schon allein deshalb, weil seit 70 Jahren handfeste Beweise vorliegen, die belegen, dass Adolf Hitler selbst bereits von 1912 bis 1913 (neben Rudolf Heß) in der Nähe der Stadt Tavistock in England als menschliches Versuchskaninchen lebte.

Alschner identifiziert das von Hitler im Jahr 1912 gemalte Aquarell (das nach dem Zweiten Weltkrieg in Hitlers Gemäldesammlung entdeckt wurde) auf brillante Weise als ein Selbstporträt des Führers, der auf der einzigartigen „Clapper Bridge“ in der Stadt Exeter sitzt, gleich neben der Stadt Tavistock (siehe Bilder unten).

Uwe Alschner identifiziert die seltsame Stadt Tavistock (von der die spätere Klinik und das Institut ihren Namen erhielten) korrekt als Familienbesitz der Familie Russell! Uwe schreibt:

Tavistock ist Partnerstadt der Stadt Celle. Nicht weit von Celle liegt die Konzentrationslager Bergen-Belsen Celle ist seit 1705 eine Residenz des Hauses Hannover, das 1714 den britischen Thron bestieg, als Georg Ludwig, Herzog und gewählter Prinz von Braunschweig-Lüneburg, Georg I., König von Großbritannien .

„Tavistock gehört historisch zur Russell-Dynastie, da John Russell, der 1. Earl of Bedford, nach der Zerstörung der Tavistock Abbey unter Heinrich VIII. mit dem Besitz der Abtei ausgestattet wurde. Lord Bertrand Russell , 3. Earl Russell und direkter Nachfahre von John Russell, war ein Eugeniker, führendes Mitglied der Fabian Society, deren Ziel es war, die Gesellschaft zu untergraben, indem sie schrittweise das schuf, was George Orwell in seinem Roman „1984“ als „ oligarchischer Kollektivismus .“ Bertrand Russell wurde von seinem Großvater erzogen, John Russell, 1. Earl Russell , der zweimal Premierminister von Königin Victoria war. Bertrand Russells Urgroßvater war Lord John Russell, 6. Herzog von Bedford , der Tavistock im Unterhaus vertrat, bevor er ins Oberhaus berufen wurde.“

Jesuiten als venezianischer synthetischer Kult

An dieser Stelle stellt sich die Frage: Wedelt also der Schwanz mit dem Hund? Wir haben die Macht und den Einfluss der Jesuiten über die Jahrhunderte hinweg bewiesen, die bis heute anhalten. Aber wir haben nicht bewiesen, dass die Jesuiten nicht die eigentliche ursächliche Kraft waren, die das Britische Empire geformt hat, oder?

An dieser Stelle kommt die vernichtende Kritik des verstorbenen amerikanischen Ökonomen an den Jesuiten aus dem Jahr 1983 ins Spiel.

In seinem 1983 vom Club of Life veröffentlichten Werk „ Dem Wachstum sind keine Grenzen gesetzt“ [5] enthüllte LaRouche die venezianischen Wurzeln des Jesuitenordens als synthetischen Kult, der nach dem gleichen Modell geschaffen wurde, das in den frühen Jahren der Kreuzzüge zur Gründung und zum Einsatz der Tempelritter (und der Malteserritter) verwendet wurde.

LaRouche schreibt:

Entgegen der offiziellen Geschichte der Jesuiten wurde der Orden tatsächlich nicht in Paris, sondern von der venezianischen Familie Contarini in Venedig selbst gegründet. Ignatius von Loyola, der sich auf einer Pilgerreise nach Palästina befand, wurde in Venedig festgehalten und als Leiter eines von Venedig geschaffenen Geheimdienstes angeworben, der in allen wesentlichen Merkmalen dem Geheimdienst des antiken Delphischen Kults, der Peripatetiker, nachempfunden war. Der Jesuitenorden war ursprünglich eine Abspaltung des Johanniterordens, damals bekannt als Malteserorden, der selbst von Venedig kontrolliert wurde. Aus guten Gründen unterdrückte das Papsttum die Jesuiten im 18. Jahrhundert, und der Hauptsitz des Ordens wurde nach Russland verlegt, wo er (zumindest offiziell) blieb, bis die venezianische Kapodistria auf dem Wiener Kongress von 1815 die Jesuiten wieder an die Macht in Westeuropa brachte, wo der Orden als Geheimdienst von Fürst Metternich fungierte und in dieser Funktion als Komplize des britischen SIS in die Welle von Attentaten und Mordversuchen gegen Präsident Abraham Lincoln und Mitglieder seiner Regierung.“

Was war diese Familie Contarini, die laut LaRouche einen so großen Einfluss auf den Gründer der Jesuiten hatte, und welchen Einfluss spielt Venedig in dieser Geschichte?

Wie ich in „ Clash of the Two Americas, Band 4 (Die anglo-venezianischen Wurzeln des Tiefen Staates) “ gezeigt habe, besteht die einzige Möglichkeit, das wahre Britische Empire als aktive Kraft in der aktuellen Weltgeschichte zu verstehen, darin, die Machtübernahme dieses Inselstaates durch einen von Venedig angeführten Putsch anzuerkennen, der im frühen 16. Jahrhundert begann und mit der Glorreichen Revolution von 1688 seinen Abschluss fand , die Wilhelm von Oranien auf den englischen Thron brachte.

Bevor sich Venedig um das neue Britische Empire herum neu formierte, war es die Kommandozentrale der führenden Oligarchenfamilien und Kultführer, die Rom zuvor in den Ruin getrieben hatten.

Um auf die Geschichte der venezianischen Gründung der Jesuiten zurückzukommen, ist es äußerst wertvoll, die Schriften des Historikers Webster Tarpley zu studieren. Dessen Studie „ Die venezianische Verschwörung “ [6] aus dem Jahr 1981 beschreibt die Rolle der Familie Contarini als eine der dominierenden venezianischen Familien, die während der 800 Jahre der geopolitischen Dominanz Venedigs sieben ihrer Mitglieder in die Position des Dogen stellte. Tarpley widmet sich besonders der Rolle des aktivsten Familienmitglieds, Gasparro Contarini, der nicht nur als venezianischer Botschafter am Hof ​​Karls V. fungierte, sondern auch im Vatikan, wo der Großmeister der Manipulation eine entscheidende Rolle bei der Plünderung des Vatikans durch das spanische Habsburgerreich im Jahr 1527 spielte.

Tarplay beschreibt diesen Prozess, der die Bühne für die Gründung der Jesuiten bereitete [7] :

Im Jahr 1521 wurde Ignatius im Kampf gegen die Franzosen in einem der Kriege Karls V. verwundet. Während seiner Genesung erlitt er die vielbeschworene mystische Krise, nach der er ein Leben als Landstreicher begann. Auf der Suche nach Geld für eine Pilgerreise ins Heilige Land reiste Ignatius durch Europa und gelangte nach Venedig, wo er auf dem Markusplatz kampierte und vom Betteln lebte. Eines Abends schlief der venezianische Oligarch Marcantonio Trevisan in seinem goldenen Palast und hatte eine Vision. Ein Engel erschien zu ihm und fragte: „Warum schläfst du so fest in deinem warmen Bett, während auf dem Platz ein heiliger Mann liegt, ein armer Pilger, der deine Hilfe braucht?“ Trevisan eilte die Treppe hinunter und suchte Ignatius auf, der mitsamt seinen Flöhen sein Hausgast wurde.

Danach erhielt Ignatius eine Audienz beim Dogen Andrea Gritti, der ihm als erste Etappe seiner Pilgerreise nach Jerusalem eine Überfahrt auf einem venezianischen Kriegsschiff nach Zypern anbot. Ignatius setzte seine Reise fort, kehrte aber bald nach Venedig zurück, um Kontakte zu anderen Mitgliedern der Oligarchie zu knüpfen. Zu ihnen gehörte auch Gasparo Contarinis Neffe Pietro, der Ignatius‘ patentierter Gehirnwäschemethode, den Exercitationes Spirituales [Geistlichen Übungen], unterzogen wurde.

Anschließend machte sich Ignatius auf den Weg nach Rom. Hier wurde er ein Protegé von Gasparo Contarini, der von Papst Paul III. Farnese in das Kardinalskollegium berufen worden war. Der Kardinal nahm an den Exercitationes Spirituales teil und ernannte Ignatius zu seinem persönlichen Beichtvater und geistlichen Berater. Um 1540 hatte Contarini sich persönlich beim Papst gegen Ignatius’ Feinde innerhalb der Kirchenhierarchie eingesetzt, um die Gründung der Gesellschaft Jesu als neuen Kirchenorden zu erreichen. Im Juni 1539 reiste Contarini persönlich zur Sommerresidenz des Papstes in Tivoli und überredete den Pontifex, ihn die von Ignatius verfassten Statuten des neuen Ordens vorlesen zu lassen. Etwas muss den Papst positiv beeindruckt haben. Sein beifälliger Kommentar ‚Hic est digitus dei‘ („Hier ist der Finger Gottes“) ist zu einem Merkmal der schwülstigen Homiletik der Jesuiten geworden.“

Aristoteles als Gottheit der jesuitischen Logik

Über die selbsthypnotisierende Selbstbefreiung hinaus, die in Loyolas „Geistlichen Übungen“ zum Ausdruck kommt, finden wir auch einen erkenntnistheoretischen Schwerpunkt auf alle Jesuiten höherer Stufen, die sich in einer religiös anmutenden Weise der Logik des Aristoteles verpflichten (im Gegensatz zur gegnerischen philosophischen Schule des augustinischen Platonismus, die während der Renaissance und darüber hinaus die besten Fortschritte brachte). In der Jesuitenverfassung schreibt Loyola: „In der Logik, der Natur- und Moralphilosophie und der Metaphysik sollte man sich an die Lehre des Aristoteles halten, wie auch in den anderen freien Künsten.“

Dies mag auf den ersten Blick harmlos erscheinen, bis man erkennt, dass die gesamte Dynamik der christlichen Renaissance, die zur Goldenen Renaissance führte, selbst auf der Wiederbelebung der platonischen Denkweise der Menschheit und eines schöpferischen, von Vernunft und Liebe beseelten Gottes basierte.

Im England des 16. Jahrhunderts fand die platonische Schule ihre größten Vertreter in Gestalt von Kardinal Morton (dem führenden Berater Heinrichs VII. von der Tudor-Dynastie), Thomas More und Erasmus von Rotterdam. Im 17. und 18. Jahrhundert wurde die platonische Bewegung von republikanischen Kreisen um die Staatsmänner und Dichter John Milton, Jonathan Swift (Berater von Premierminister Harley), Gottfried Leibniz (Mentor und Berater von Königin Sophie von Hannover) und Daniel Dafoe angeführt.

Anders als Aristoteles, dessen logisches System blinden Glauben an ungerechte gesellschaftliche Gepflogenheiten wie die Nichtexistenz einer präexistenten unsterblichen Seele, die vermeintliche Unantastbarkeit der Herr-Sklave-Beziehungen und den Glauben an einen mechanistischen Gott verlangte, der weder über die schöpferische noch die lebendige Kraft verfügte, eine statische Schöpfung zu beeinflussen, vertrat die platonische Schule eine völlig entgegengesetzte Kosmologie.

Diese gesündere Denkschule basierte auf der Vorstellung:

die Menschheit wurde nach dem Bild eines schöpferischen Gottes geschaffen;

der natürlichen Gesetze der Schöpfung, die direkt am Prozess der Selbstvervollkommnung der Arten und Gesetze der Menschheit beteiligt waren; und, was am wichtigsten ist,

das Konzept einer unsterblichen Seele, die ein Muster in sich trägt, das dem gesamten Universum eingeprägt ist.

Während die Lehrer der aristotelischen Tradition davon ausgingen, dass der Geist von Kindern wie Gefäße sei, die gefüllt werden müssten, oder wie leere Blätter, auf die geschrieben werden könne, verstand die platonische Schule den Geist von Kindern als Flammen, die durch die Beschwörung von Wundern und die Bildung von Paradoxen entfacht werden sollten.

Die Auswirkungen auf die soziale Organisation sollten offensichtlich sein.

Rising Tide Foundation: Zur Methode: Platon vs. Aristoteles (Vorlesung 02), 11. Januar 2025 (132 Min.)

Venedig erschafft das Britische Empire

Der ehemalige britische Premierminister Benjamin Disraeli beschrieb den Putsch von 1688, der von führenden Oligarchen aus der Mitte der Whigs (auch bekannt als „Venezianische Partei“) innerhalb des tiefen Staates Englands angeführt wurde, wie folgt:

Das große Ziel der Whig-Führer in England, von der ersten Bewegung unter Hampden bis zur letzten, sehr erfolgreichen Bewegung im Jahr 1688, war die Errichtung einer hocharistokratischen Republik nach venezianischem Vorbild. … Zwei große Whig-Adlige, Argyle und Somerset, die eines Sitzes im Rat der Zehn würdig waren, zwangen ihre Herrscherin auf dem Sterbebett zu einem Ministerwechsel. Sie erreichten ihr Ziel. Sie brachten eine neue Familie zu ihren eigenen Bedingungen an die Macht. Georg I. war ein Doge; Georg II. war ein Doge; sie waren das, was Wilhelm III., ein großer Mann, nicht sein wollte. Georg III. versuchte, kein Doge zu sein … aber er konnte sich der venezianischen Verfassung nicht entziehen.

Lesen Sie: Die Liga von Cambrai von 1508 und die BRI heute: Wie man die Geschichte nicht wiederholt , Matthew Ehret, 25. Januar 2021

Das wahre Britische Empire zu verstehen bedeutet also, Venedig zu verstehen, und Venedig zu verstehen bedeutet, die römische Oligarchie zu verstehen – denn es handelt sich bei beiden um ein und denselben kontinuierlichen Prozess.

Der Jesuitenorden (und möglicherweise auch die anglikanische Kirche selbst – beide wurden 1534 mit direkter Beteiligung von Strategen mit Verbindungen nach Venedig gegründet [8] ) stellt einen äußerst wichtigen Söldnerkult dar, der darauf abzielte, die Agenda dieser alten oligarchischen Priesterschaft voranzutreiben.

Diese Forschungsrichtungen werden in zukünftigen Berichten ausführlicher untersucht.

Hinweise

[1] Kissingers Anbetung des Wiener Kongresses von 1815: Ein Generalschlüssel zur Weltgeschichte, Strategic Culture Foundation, 6. September 2019

Kissingers Anbetung des Wiener Kongresses von 1815: Ein Generalschlüssel zur Weltgeschichte, Strategic Culture Foundation, 6. September 2019 [2] Die katholische Kirche und die Wahlen in Sambia von Brendan Carmody, America Magazine, 4. März 2002

Die katholische Kirche und die Wahlen in Sambia von Brendan Carmody, America Magazine, 4. März 2002 [2.5] Hrsg. Co-operation, Paris 1939, S. 266, 267, 273

Hrsg. Co-operation, Paris 1939, S. 266, 267, 273 [3] The Scientific Outlook, von Russell, Bertrand, 4. Auflage , 1962, Unwin Brothers Ltd, Großbritannien, S. 253

The Scientific Outlook, von Russell, Bertrand, 4. , 1962, Unwin Brothers Ltd, Großbritannien, S. 253 [4] Loyolas 13. Regel in seinen Geistlichen Meditationen lautet: „Um in allem Recht zu haben, sollten wir immer daran festhalten, dass das Weiß, das ich sehe, schwarz ist, wenn die Hierarchische Kirche es so entscheidet, im Glauben daran, dass zwischen Christus, unserem Herrn, dem Bräutigam, und der Kirche, seiner Braut, derselbe Geist besteht, der uns zur Rettung unserer Seelen regiert und leitet.“

Loyolas 13. Regel in seinen Geistlichen Meditationen lautet: „Um in allem Recht zu haben, sollten wir immer daran festhalten, dass das Weiß, das ich sehe, schwarz ist, wenn die Hierarchische Kirche es so entscheidet, im Glauben daran, dass zwischen Christus, unserem Herrn, dem Bräutigam, und der Kirche, seiner Braut, derselbe Geist besteht, der uns zur Rettung unserer Seelen regiert und leitet.“ [5] Dem Wachstum sind keine Grenzen gesetzt, von Lyndon H. LaRouche, Jr., New Benjamin Franklin House/New York, 1983

Dem Wachstum sind keine Grenzen gesetzt, von Lyndon H. LaRouche, Jr., New Benjamin Franklin House/New York, 1983 [6] The Venetian Conspiracy von Webster Tarpley , The Campaigner, September 1981

The Venetian Conspiracy von Webster Tarpley , The Campaigner, September 1981 [7] Die venezianische Verschwörung, S. 42

Die venezianische Verschwörung, S. 42 [8] Im Fall der anglikanischen Kirche, die 1534 über dem Leichnam von Thomas More gegründet wurde, müssen wir uns an Heinrichs VIII. „Berater“ Thomas Cromwell wenden, dessen Verbindung zum venezianischen Bankwesen von Webster Tarplay dokumentiert wird, der schrieb : „Als Heinrich VIII. 1527 die Scheidung von Katharina von Aragon anstrebte, unterstützte die von Venedig kontrollierte Universität Padua Heinrichs rechtliche Argumente. Gasparo Contarini, die dominierende politische Figur der venezianischen Oligarchie, schickte eine Delegation an den englischen Hof, zu der auch sein Onkel Francesco Zorzi gehörte. Der Oligarch und Geheimdienstler Zorzi, der Heinrichs Lust und Paranoia geschickt ausnutzte, wurde zum Begründer der mächtigen rosenkreuzerischen, hermetischen, kabbalistischen und freimaurerischen Tradition am Hof ​​der Tudors. Später unternahm Heinrich VIII. den bedeutsamen Schritt, mit dem römischen Papsttum zu brechen, um der neue Konstantin und Gründer der anglikanischen Kirche zu werden. Er tat dies auf ausdrücklichen Rat von Thomas Cromwell, ein venezianischer Agent, der zu seinem wichtigsten Berater wurde. Thomas Cromwell war Heinrichs VIII. Handelsvertreter bei der Beschlagnahmung der ehemaligen katholischen Klöster und anderer Kirchengüter, die an aufstrebende Familien verkauft wurden. Thomas Cromwell diente somit als Geburtshelfer vieler Oligarchen.“

Über den Autor

Matthew Ehret ist Chefredakteur der „ Canadian Patriot Review “, Senior Fellow an der Amerikanischen Universität in Moskau und Direktor der „ The Rising Tide Foundation “. Er ist Autor von drei Bänden der Buchreihe „ Untold History of Canada“ und vier Bänden von „ Clash of the Two Americas “. Er moderiert die Sendungen „ Connecting the Dots “ auf TNT Radio, „ Breaking History “ auf Badlands Media und „ The Great Game “ auf Rogue News.