Warum der Angriff auf den Iran eine inszenierte Show war! (Videos)

„Reg dich nicht auf. Nimm es einfach als mögliches Szenario zur Kenntnis.“

In einem viralen Beitrag des beliebten 𝕏-Benutzers Lord Bebo wurde die Hypothese aufgestellt, dass Präsident Trump im Rahmen eines Hintertür-Deals mit dem Iran kommuniziert habe, um die Angriffe zu inszenieren.

Infowars-Moderator Alex Jones veröffentlichte ein Video, in dem er diese Theorie widerlegt.

Jones sagte: „Viele Leute sagen: ‚Oh, da läuft gerade ein Hinterzimmerdeal mit den Iranern, und das dient nur der Gesichtswahrung. Trump hat diese Atombasen bombardiert, aber nicht zerstört, und das Uran ist bereits abtransportiert worden, also ist das alles nur Kabuki-Theater.‘

Damals war es so, aber jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Aber ich hoffe, es ist so …“

Video: Trump told Fox News that he worked with Iran to stage an attack in 2020 to de-escalate war.

I hope this is what’s happening now..

🇮🇷🇺🇸‼️🚨 BIG SHOW – BACK DOOR DEAL?

1) Iran’s nuclear facilities were evacuated and equipment moved out days in advance.

2) US publicly… https://t.co/Sn7j6DI5LY pic.twitter.com/Y4uOkDE6OF

— Alex Jones (@RealAlexJones) June 22, 2025