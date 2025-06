Warum haben zwei chinesische Staatsbürger versucht, eine „Agroterrorismuswaffe“ in die USA zu schmuggeln, die unsere Nahrungsmittelversorgung zerstören könnte?

Diejenigen, die Angriffe tief im Inneren der Grenzen unserer Feinde bejubeln, sollten sich darüber im Klaren sein, dass die andere Seite dieses Spiel ebenfalls spielen kann.

Wir sind ein Land voller leichter Ziele, und ich habe keinen Zweifel daran, dass unsere Feinde in den Jahrzehnten, als unsere Grenzen weit offen waren, alle möglichen unkonventionellen Waffen eingeführt haben. Von Michael Snyder

Wenn die kinetische Phase des Dritten Weltkriegs ausbricht, bin ich fest davon überzeugt, dass diese Waffen zum Einsatz kommen werden. Diejenigen, die auf der anderen Seite der Welt Tod und Zerstörung bejubeln, werden nicht so begeistert sein, wenn es auch hier losgeht.

Am Dienstag erfuhren wir, dass zwei chinesische Staatsbürger festgenommen wurden, weil sie versucht hatten, „einen gefährlichen biologischen Krankheitserreger“ in die Vereinigten Staaten zu schmuggeln …

Am Dienstag haben die Bundesbehörden in Detroit Anklage gegen eine chinesische Wissenschaftlerin der Universität Michigan und ihren Freund, einen Wissenschaftler, erhoben. Ihnen wird vorgeworfen, sie hätten sich verschworen, einen gefährlichen biologischen Krankheitserreger in die USA zu schmuggeln.

Dabei handelt es sich um einen Erreger, der landwirtschaftliche Nutzpflanzen schädigen und bei Menschen und Vieh Krankheiten auslösen kann.

Die 33-jährige Studentin Yunqing Jian von der University of Michigan und ihr 34-jähriger Freund Zunyong Liu, beide chinesische Staatsbürger, wurden in einer Strafanzeige wegen Verschwörung, Warenschmuggel in die USA, Falschaussagen und Visabetrug angeklagt, gab der kommissarische US-Staatsanwalt von Detroit, Jerome F. Gorgon Jr., bekannt.

Unsere Feinde haben ihre Agenten seit Jahrzehnten in unseren Hochschulen und Universitäten eingeschleust.

In diesem Fall wissen wir, dass einer der verhafteten chinesischen Staatsbürger ein „loyales Mitglied der Kommunistischen Partei Chinas“ ist …

„Die mutmaßlichen Handlungen dieser chinesischen Staatsbürger – darunter ein loyales Mitglied der Kommunistischen Partei Chinas – geben Anlass zu schwerwiegenden nationalen Sicherheitsbedenken“, erklärte US-Staatsanwalt Jerome F. Gorgon Jr. in seiner Erklärung.

„Den beiden Ausländern wird vorgeworfen, einen Pilz, der als ‚potenzielle Agroterrorismuswaffe‘ bezeichnet wird, ins Herz der USA geschmuggelt zu haben. Dort wollten sie offenbar ein Labor der University of Michigan für ihre Pläne nutzen.“

Ist Ihnen aufgefallen, dass der US-Staatsanwalt Jerome F. Gorgon Jr. den Begriff „potenzielle Agroterrorismuswaffe“ verwendete, um den biologischen Krankheitserreger zu beschreiben, den diese chinesischen Staatsangehörigen einzuführen versuchten?

Der Pilz, den sie mit sich führten, ist als „Fusarium graminearum“ bekannt und verursacht eine schreckliche Seuche, die bereits jetzt weltweit jedes Jahr einen wirtschaftlichen Schaden in Milliardenhöhe verursacht …

In diesem Fall handelt es sich bei dem Erreger um einen Pilz namens Fusarium graminearum, der Ährenfäule auslösen kann, eine Krankheit, die Weizen, Gerste, Mais und Reis befällt.

Laut einer Pressemitteilung der US-Staatsanwaltschaft verursacht er weltweit jährlich wirtschaftliche Verluste in Milliardenhöhe. Die von Fusarium graminearum produzierten Giftstoffe können zudem Erbrechen, Leberschäden und Fortpflanzungsstörungen bei Mensch und Vieh verursachen.

