Was die Unruheplaner als Nächstes planen, könnte weitaus größer sein als das Chaos, das wir derzeit erleben

Haben wir jemals mehr als 1.500 gleichzeitige politische Proteste im ganzen Land an einem Tag erlebt? Die Unruhen und Plünderungen in Los Angeles dauern schon seit mehreren Tagen an, aber die Linke wird sich nie damit zufrieden geben, nur in einer Stadt Chaos zu verursachen. Von Michael Snyder

Sie wollen, dass sich dies auf andere Städte ausweitet und zu einer nationalen Protestbewegung wird, und es scheint, als ob ihnen das gelingt. Auch in anderen Teilen des Landes bricht Chaos aus, und was die Unruheplaner für Samstag geplant haben, ist wahrlich beängstigend.

Präsident Trump hat bereits Tausende Soldaten nach Los Angeles geschickt, aber werden sie bald auch in San Francisco benötigt?

Am Montagabend versammelten sich rund 9.000 verrückte Linke im Herzen der Stadt …

Schätzungsweise 9.000 Demonstranten versammelten sich zu einer Kundgebung und einem Marsch, die gegen 18 Uhr an der BART Plaza 24th & Mission in San Francisco begannen, um gegen die jüngsten Razzien der US-Einwanderungs- und Zollbehörde in ganz Kalifornien zu protestieren. Songs wie „FDT“ von YG und „Alright“ von Kendrick Lamar erklangen auf der Mission Street, zusammen mit Sprechchören wie „Move ICE, get out the way!“, die in Anlehnung an Ludacris durch die Menge hallten.

Demonstranten rollten auf Rollern und Inlineskates durch die Menge, einige in Palästina gehüllt, andere mit Mundschutz und Kleidung, die mit antifaschistischen Botschaften beschmiert war. Viele schwenkten umgedrehte amerikanische Flaggen und Pappplakate mit Anti-ICE-Parolen und verurteilten das Vorgehen der Behörde als unrechtmäßig und illegal.

Genau wie wir es in Los Angeles gesehen haben, versuchten die Mainstream-Medien uns davon zu überzeugen, dass diese Demonstranten „friedlich“ gewesen seien, doch am Ende der Nacht wurden Verbrechen begangen und mindestens 60 Demonstranten festgenommen …

Tausende marschierten am Montag, dem zweiten Tag der dortigen Anti-ICE-Proteste, durch San Francisco, berichtete der San Francisco Chronicle. Die Polizei von San Francisco erklärte auf X, die Demonstration sei „überwiegend friedlich“ verlaufen, fügte aber hinzu, dass sich am Ende der Nacht zwei kleine Gruppen „abspalteten und Vandalismus und andere Taten begingen“. Die Polizei gab an, eine unbestimmte Zahl von Festnahmen vorgenommen zu haben. (Radikale linke Organisationen planen landesweite „No Kings“-Proteste gegen Präsident Trump)

Mindestens 60 Menschen wurden am Sonntag bei einem Marsch in San Francisco festgenommen, weil sie einer Aufforderung zur Auflösung der Demonstration nicht Folge geleistet hatten, berichtete NBC Bay Area.

Dann kam es am Dienstag zu heftigen Protesten in Großstädten im ganzen Land …

Die Proteste, die Los Angeles am Wochenende erschütterten, sollten sich am Dienstag im ganzen Land ausbreiten, da Aktivisten Demonstrationen in New York, Chicago, Dallas, Atlanta und anderswo planten.

Besonders beunruhigt haben mich die Proteste im roten Bundesstaat Texas.

In Austin wurden über ein Dutzend Demonstranten von den Behörden festgenommen …

Mehr als ein Dutzend Demonstranten wurden in Austin festgenommen, sagte der Gouverneur von Texas, Greg Abbott, am frühen Dienstagmorgen gegenüber X.

„Friedlicher Protest ist legal. Aber sobald man die Grenze überschreitet, wird man verhaftet. FAFO“, schrieb Abbott auf X und verwendete dabei die Abkürzung für „f— around and find out“.

Und in Dallas kam es zu einer „Patchsituation, die eine viel befahrene Kreuzung lahmlegte“ …

Mindestens eine Person wurde am Montag in Dallas festgenommen, teilte die Polizei mit. Gegen die Anklage wurde noch Anklage erhoben, als es zu einer Pattsituation zwischen Demonstranten und Polizeibeamten kam, die zur Sperrung einer viel befahrenen Kreuzung führte.