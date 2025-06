Die Nebenwirkungen können schlimm sein und umfassen Krampfanfälle (die 1 von 1.000 Geimpften betreffen können), Hirnschwellungen und Fieber.

Die britischen Behörden geben keine Informationen über impfstoffbedingte Todesfälle preis (wie merkwürdig), aber die Amerikaner sind wie üblich viel mitteilsamer.

Im Zeitraum von 2015 bis 2025 wurden insgesamt 620 Menschen nach der Masernimpfung ins Krankenhaus eingeliefert, und in diesem Jahrzehnt gab es 41 Todesfälle, die durch die Impfung verursacht wurden.

Zudem erlitten 244 Kinder eine Behinderung. (Denken Sie daran, dass diese Zahlen nur einen winzigen Prozentsatz der tatsächlichen Gesamtzahl darstellen, da Ärzte ungern die Schuld auf Impfstoffe schieben. Bedenken Sie auch, dass ich glaube, dass Impfungen Langzeitfolgen haben können.)

Seit 1989 gab es 258 Todesfälle infolge der Masernimpfung.

Da Masern kaum eine der häufigsten Todesursachen sind, sollten diese Zahlen meiner Meinung nach jeden aufhorchen lassen.

Was ist gefährlicher – Masern oder die Masernimpfung?

Und, ich wiederhole, Sie sollten bedenken, dass nur ein sehr geringer Prozentsatz der durch Impfungen verursachten Verletzungen und Todesfälle tatsächlich den Behörden gemeldet wird. In den meisten Fällen findet sich eine andere Erklärung. Ärzte melden ungern Impftote, weil sie verklagt werden könnten.

Ach ja, und bedenken Sie, dass Kinder, die gegen Masern geimpft wurden, trotzdem anstecken können.

Und noch etwas: Jede Impfung birgt manchmal außergewöhnliche Risiken. So starben beispielsweise 2014 in Syrien 15 Kinder aufgrund eines Impffehlers oder -unfalls.

Diese sollten dennoch als Masernimpftote gelten – denn das wurden sie.

Wie immer sage ich nicht, dass man sich impfen lassen oder ein Kind impfen lassen sollte. Jeder sollte seine eigene Entscheidung auf Grundlage der verfügbaren Fakten treffen.

Ich versuche lediglich, Zahlen zu liefern, die von den etablierten Medien meist ignoriert oder unterdrückt werden. (Wie ich zu meinem Leidwesen feststellen musste, kann das Sagen der Wahrheit und die Weitergabe genauer Informationen heutzutage als Verbrechen angesehen werden.

Es wird nicht mehr lange dauern, bis es ein Verbrechen ist. Manche Menschen wollen, dass das Sagen der Wahrheit als eine Form von Terrorismus angesehen wird.)

Aufgrund von Massenimpfkampagnen wird der natürliche mütterliche Schutz vor Masern in vielen Ländern weltweit über Generationen hinweg systematisch zerstört. Bliebe die natürlich erworbene Immunität erhalten, müssten wir die Masernsterblichkeit bei Säuglingen nicht befürchten, wie es heute der Fall ist.

Zwischen 1900 und 1963, vor der Einführung eines Impfstoffs, sank die Masernsterblichkeitsrate aufgrund verbesserter Lebensbedingungen, Ernährung und Gesundheitsversorgung um 98 %. Unterernährung, insbesondere Vitamin-A-Mangel, ist eine Hauptursache für jährlich etwa 90.000 Maserntodesfälle in Entwicklungsländern. In den USA und anderen Industrieländern leiden 75–92 % der Masernfälle im Krankenhaus an einem Vitamin-A-Mangel.

Die Zahl der Todesfälle durch Masern sank von 1900 bis 1963 um 98, bevor der Masernimpfstoff eingeführt wurde

Obwohl 0,01 % der Masernerkrankungen tödlich verlaufen und 0,00125 % der Fälle zu einer dauerhaften Behinderung durch Masernenzephalitis führen, ist nicht erwiesen, dass das Risiko dauerhafter Schäden und des Todes durch die MMR-Impfung geringer ist als das durch Masern.

Eine schwerwiegende Nebenwirkung ist ein Krampfanfall, der bei etwa einem von 640 mit MMR geimpften Kindern auftritt – etwa fünfmal häufiger als ein Krampfanfall bei einer Maserninfektion. Weitere schwere Nebenwirkungen der Impfung sind Taubheit, anhaltende Krampfanfälle, Koma, Bewusstseinsstörungen, bleibende Hirnschäden und Tod.

Die US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention geben zwar an, dass diese Nebenwirkungen selten sind, die genaue Anzahl ist jedoch unbekannt. Darüber hinaus heißt es in der Packungsbeilage des Herstellers: „MMR II wurde nicht auf krebserregendes oder mutagenes Potenzial oder auf die Beeinträchtigung der Fruchtbarkeit untersucht.“

Ist der MMR-Impfstoff also sicherer als Masern? Dafür gibt es keine ausreichenden Beweise. Eine Überprüfung von über 60 MMR-Impfstoffstudien für die Cochrane Library stellt fest: „Das Design und die Berichterstattung über die Sicherheitsergebnisse der MMR-Impfstoffstudien, sowohl vor als auch nach der Markteinführung, sind weitgehend unzureichend.“

Da bleibende Nachwirkungen von Masern, insbesondere bei Menschen mit einem normalen Vitamin-A-Spiegel, so selten sind, reicht die Genauigkeit der verfügbaren Forschungsstudien nicht aus, um zu beweisen, dass der Impfstoff weniger Todesfälle oder bleibende Schäden verursacht als Masern.

Überraschenderweise könnte eine Maserninfektion Vorteile mit sich bringen. Studien deuten auf einen Zusammenhang zwischen einer natürlichen Maserninfektion und einem geringeren Risiko für Hodgkin- und Non-Hodgkin-Lymphome sowie für Heuschnupfen, Ekzeme und Asthma hin. Maserninfektionen sind zudem mit einem geringeren Sterberisiko durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen im Erwachsenenalter verbunden.

Darüber hinaus sind Säuglinge von Müttern, die sich auf natürlichem Wege mit Masern infiziert haben, durch die mütterliche Immunität länger vor Masern geschützt als Säuglinge von geimpften Müttern.

Das Obige stammt aus einer Krankheitsinformationserklärung und einer Impfrisikoerklärung zu Masern, die von Physicians for Informed Consent veröffentlicht wurden , einer Website, die Daten zu Infektionskrankheiten und Impfstoffen für Befürworter einer freiwilligen Impfung bereitstellt.

Melanies wunderbare Masern

Eine Rezension eines Kinderbuchs befasst sich mit der Rolle von Vitamin A bei Maserninfektionen und den Auswirkungen einer Massenimpfung gegen Masern auf zukünftige Generationen.

Dr. Tetyana Obukhanych hat „ Melanies wunderbare Masern “ überprüft, um festzustellen, ob es eine „gültige Darstellung der Impfrealität“ bietet. Dabei erläutert sie einige interessante Fakten, die Eltern kennen sollten, bevor sie sich für die Impfung ihrer Kinder entscheiden.

Wenn das Buch ahnungslose Eltern darauf aufmerksam macht, dass „Impfungen keinen Schutz vor Krankheiten garantieren, und sie dazu anregt, mehr auf die Ernährung zu achten, die für eine optimale Funktion des Immunsystems erforderlich ist, wäre das in der Tat wunderbar“, schrieb sie.

Nachfolgend haben wir einige Punkte aufgeführt, die Dr. Obukhanych in ihrer Rezension angesprochen hat. Den vollständigen Artikel mit Quellenangaben finden Sie HIER .

In Gemeinden mit hoher Impfrate wurden zahlreiche Ausbrüche von Infektionskrankheiten dokumentiert, an denen 20 bis 80 % der vollständig Geimpften beteiligt waren. „Der Grund für den signifikanten Beitrag vollständig Geimpfter zu Ausbrüchen liegt nicht in zufälligen Impfversagen, sondern in der vorhergesagten begrenzten Dauer des Schutzes, den jeder Impfstoff gegen die entsprechende Krankheit bietet“, schrieb Dr. Obukhanych.

Die meisten Impfstoffe bestehen aus abgeschwächten oder inaktivierten Viren. Tierversuche haben gezeigt, dass die Injektion inaktivierter Viren nur einen kurzzeitigen Schutz bietet.

Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass eine geimpfte Person nach dem kurzzeitigen Schutzeffekt des Impfstoffs an Masern – oder einer anderen Viruserkrankung, die als durch Impfung vermeidbar gilt – erkranken kann. Dies steht im Gegensatz zur dauerhaften Immunität, die sich nach dem Kontakt mit einem natürlichen Virus entwickelt.

Die Rolle von Vitamin A

Vitamin A (Retinoide) ist ein wichtiger Partner eines wichtigen natürlichen antiviralen Botenstoffs namens Interferon. Interferon wird von Zellen des angeborenen Immunsystems, den sogenannten Makrophagen, innerhalb weniger Stunden nach der Erkennung eines Virus im Körper produziert.

Eine der bekannten antiviralen Funktionen von Interferon besteht darin, anderen Zellen ein molekulares Signal zu senden, das sie gegen das Eindringen von Viren resistent macht. Die Botschaft des Interferons erreicht diese Zellen, einschließlich der Neuronen, jedoch nur in Gegenwart von Vitamin A.

Untersuchungen an Mäusen lassen darauf schließen, dass ein Vitamin-A-Mangel zum Zeitpunkt der Virusexposition die Interferonwirkung beeinträchtigt und so eine Virusinfektion begünstigt. Sie legen zudem nahe, dass der Versuch, einen bestehenden Vitamin-A-Mangel erst nach Auftreten der Krankheitssymptome zu beheben, wahrscheinlich keinen milden Krankheitsverlauf garantiert, da die Interferonwirkung innerhalb weniger Stunden nach der Virusexposition erforderlich ist.

Allerdings ergab die Analyse placebokontrollierter klinischer Studien zur Verabreichung von Vitamin A bei schweren Masern, dass eine hohe Dosis Vitamin A, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen nach der Maserndiagnose eingenommen wurde, immer noch von Nutzen war, da sie das Risiko für Krupp-Erkrankungen, die Gesamtmortalität und die durch Lungenentzündung verursachte Mortalität senkte.

Es ist zu beachten, Dr. Obukhanych, dass Obst und Gemüse kein Vitamin A an sich , also keine Retinoide, enthalten, sondern Beta-Carotin, das von der Leber in echtes Vitamin A umgewandelt werden kann.

„Quellen für echtes Vitamin A, wie Milch/Butter von grasgefütterten Kühen (d. h. Kühe auf der Weide, nicht im Mastbetrieb) oder hochwertiger Lebertran, können in der täglichen Ernährung zusätzlich zu Obst und Gemüse notwendig sein, um Vitamin-A-Reserven aufzubauen.“

Der langfristige Nutzen von Masern im Kindesalter

Mädchen, die in ihrer Kindheit selbst an Masern erkrankt waren und eine dauerhafte Immunität gegen die Krankheit entwickelt haben, geben diese Immunität an ihre Kinder weiter. Diese passive Immunübertragung von der Mutter auf das Kind erfolgt über die Plazenta und das Stillen.

Mütter, die selbst noch keine Masern durchgemacht haben, können ihre Immunität nicht passiv auf ihre Babys übertragen. Säuglinge ohne mütterlichen Immunschutz sind anfällig für Masern, da ihr Immunsystem nicht in der Lage ist, hohe Mengen Interferon zu produzieren.

„Paradoxerweise haben Säuglinge, die Jahrzehnte nach Beginn der Massenimpfungen in ihrem Land geboren werden, bei sporadischen (importierten) Ausbrüchen einer nahezu ausgerotteten Krankheit ein viel höheres Risiko, an Masern zu erkranken, als Säuglinge, die in der Zeit vor der Impfung geboren wurden, als die Maserninzidenz bei Kindern durchweg hoch war und ältere Altersgruppen zwischen einem und fünfzehn Jahren betraf“, sagte Dr. Obukhanych.

„Das liegt daran, dass diese Säuglinge trotz früher Masernexposition im ersten Lebensjahr unter dem Schutz eines robusten mütterlichen Immunschutzes standen, auch wenn sie nicht gestillt wurden, und das Stillen würde ihren Schutz verlängern.

„Der natürliche mütterliche Schutz wird heute in vielen Ländern der Welt über Generationen hinweg systematisch eliminiert … Wenn die natürlich erworbene Immunität erhalten bliebe, müssten wir die Masernsterblichkeit bei Säuglingen nicht befürchten, wie es heute der Fall ist.“

Zusätzlich zur Massenimpfung von Müttern, die zu einer höheren Masernhäufigkeit bei Säuglingen führt, wies Dr. Obukhanych auf zwei weitere Faktoren hin, die das Risiko von Krankheitskomplikationen durch eine Maserninfektion bei älteren Kindern und Erwachsenen erhöhen könnten:

Versäumnis, etwaige subklinische Vitamin-A-Mängel (Retinoid-Mangel) in der Bevölkerung zu erkennen und umgehend zu beheben; und

Einnahme von fiebersenkenden Medikamenten zur Unterdrückung der Krankheitssymptome, die bekanntermaßen insbesondere bei Masern das Risiko sekundärer Komplikationen erhöhen und eine bestehende bakterielle Infektion verschlimmern.

Quellen: PublicDomain/expose-news.com am 15.06.2025