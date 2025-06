Was steht für Europa auf dem Spiel, wenn die Straße von Hormus blockiert wird? Irans Handlungsoptionen gegen Israel und die Rolle Russlands

Teile die Wahrheit!

Der Iran erwägt, die Straße von Hormus zu schließen. Doch was würde das für Europa bedeuten und was steht auf dem Spiel, wenn es dazu kommt?

Der Kommandant der Revolutionsgarde, Sardar Esmail Kowsari, sagte in einem Interview mit den lokalen Medien, dass die Schließung der Straße von Hormus „in Erwägung gezogen wird und der Iran entschlossen die beste Entscheidung treffen wird“.

„Wenn es darum geht, den Feind zu bestrafen, sind unsere Hände weit offen, und die militärische Reaktion war nur ein Teil unserer Gesamtreaktion“, fügte Kowsari hinzu, der neben seiner militärischen Position auch Parlamentsabgeordneter ist.

Irans Kurz- und Mittelstreckenraketen könnten Ölplattformen, Pipelines in der Meerenge oder sogar Handelsschiffe angreifen. Boden-Boden-Raketen könnten Tanker oder Häfen am Golf angreifen. Luftangriffe mit Flugzeugen und Drohnen könnten Navigations- und Radaranlagen in wichtigen Häfen der Region lahmlegen.

Unbemannte Drohnen wie die iranischen Shahed-Modelle könnten potenziell für Angriffe auf bestimmte Schifffahrtswege oder Infrastruktur in der Meerenge eingesetzt werden.

Der Iran könnte versuchen, Kriegsschiffe einzusetzen, um den Zugang zur Meerenge physisch zu blockieren. 2012 startete der Iran einen Cyberangriff auf die saudi-arabische Ölindustrie und zeigte damit seine wachsenden Fähigkeiten in diesem Bereich.

Die Straße von Hormus ist einer der strategisch wichtigsten Engpässe der Welt und jede Blockade durch den Iran würde für Europa ernste Risiken mit sich bringen.

Die Blockade der Meerenge war eine von vier iranischen Reaktionen auf den Konflikt, darunter auch Terroranschläge auf dem europäischen Festland, die der Sicherheitsexperte Claude Moniquet in einem Interview mit Euronews erwähnte .

Es wäre „eine Katastrophe für Europa“, sagte der ehemalige französische Geheimdienstmitarbeiter.

Hier sind einige der Gründe dafür.

Bedrohungen der Energiesicherheit

300x250

Rund 20 % des weltweiten Öl- und Erdgastransports passieren die Meerenge. Europa importiert Öl und Flüssigerdgas (LNG) aus den Golfstaaten Saudi-Arabien, Katar und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ein Großteil davon wird durch die Meerenge transportiert.

Sollte der Iran die Meerenge blockieren, würden die weltweiten Ölpreise in die Höhe schnellen, und Europa könnte mit Energieengpässen konfrontiert werden, insbesondere in Ländern, die von Brennstoffen aus dem Nahen Osten abhängig sind.

Wirtschaftlicher Schock

Ein plötzlicher Ölpreisanstieg würde die Inflation und die Energiekosten erhöhen und die Industrie in ganz Europa empfindlich treffen.

300x250 boxone

Besonders gefährdet wären die Sektoren Fertigung, Transport und Landwirtschaft. Marktreaktionen und Volatilität an den europäischen Börsen könnten die Folgewirkungen haben.