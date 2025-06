WEF ordnet an, dass Regierungen Beerdigungen verbieten und Leichen in die Kanalisation spülen sollen, um „den Planeten zu retten“ (Videos)

Weiter heißt es darin, dass, wenn die regulatorischen Standards geändert würden, um diese Methoden zuzulassen, „auch Straftatbestände für den Missbrauch vorgeschlagen würden“, vermutlich um zu verhindern, dass Menschen ihre verstorbenen Verwandten auf den Komposthaufen oder in die Toilette stoßen.

Der Artikel zitiert einige „Experten“, die meinen, dass es keine Gefahr für die Qualität der Wasserversorgung darstellt, wenn man Leichen in die Kanalisation spült und sie anschließend über die Wasserversorgung weiterleitet.

Ja, Sie werden Leichen trinken. In den USA ist das bereits der Fall, da Alkohol in 28 Bundesstaaten legal ist.

„Manche Leute betrachten es als eine Vermischung meines geliebten Menschen mit Kot in der Kanalisation, und das gefällt ihnen nicht. Andere hingegen halten die Rückkehr in die Wasserumwelt für einen sanfteren Ansatz“, bemerkte Dr. Lian Lundy von der Middlesex University, ein Abwasserspezialist.

Der Grund für die Verbreitung dieser Idee ist natürlich derselbe, aus dem auch der Verzehr von Insekten und die Vorstellung, sich nur 15 Minuten von zu Hause wegbewegen zu können, zur Normalität werden.

Vollständige soziale Kontrolle von der Wiege bis zur Bahre mit dem Umweltschutz als Vorwand.

Eine oberflächliche Suche zeigt, dass die alkalische Hydrolyse ein beliebtes Argument umweltbesessener extremistischer Gruppen ist, die behaupten, dass sie Treibhausgasemissionen reduziert, frei von Luftschadstoffen ist, einen geringeren CO2-Fußabdruck hinterlässt, „sanfter“ ist usw. usw. usw.

In einer zivilisierten und geistig gesunden Welt begegnen wir den Verstorbenen mit Respekt und ehren ihre sterblichen Überreste. Rituale und Zeremonien gehören seit jeher zum natürlichen Trauerprozess des Menschen.

Wir stopfen die Leute nicht in Säcke und kochen sie, bis sie spülbar sind, nur weil irgendein Verrückter erklärt hat, alles andere sei nicht umweltfreundlich.

The globalists, the 1%. That won’t be something for them to concerned themselves with. They’ll have the state funerals, their lavish mausoleums,& tombs still. Just for us plebians. Be loyal to their cause you may get a bit of dignity in death. Straight forward cremation & scatter

— Colleen Hardy, I stand with Israel 🇮🇱 (@Colleenfrances) June 8, 2025