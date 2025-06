Teile die Wahrheit!

Vom WEF geförderte Wissenschaftler, finanziert durch ein Stipendium des Wellcome Trust in Höhe von 10 Millionen Pfund, haben im Rahmen des Synthetic Human Genome Project einen erschreckenden Durchbruch erzielt:

Sie haben den ersten künstlichen Menschen aus echtem Fleisch gezüchtet. Dieses umstrittene Projekt, an dem Spitzenuniversitäten wie Oxford, Cambridge und das Imperial College beteiligt sind, zielt darauf ab, menschliche DNA von Grund auf neu zu erschaffen.

Dies wirft tiefgreifende ethische Fragen zur Erschaffung synthetischen Lebens auf.

Das Projekt konzentriert sich auf die Konstruktion eines vollständig synthetischen menschlichen Chromosoms, das etwa zwei Prozent der menschlichen DNA entspricht, als Machbarkeitsnachweis für die Synthese eines vollständigen menschlichen Genoms.

DNA, bestehend aus Nukleotiden, die unsere genetische Identität kodieren, wird künstlich repliziert, um den Menschen potenziell von Grund auf neu zu erschaffen.

Kritiker warnen, dass dieses Ziel die Menschheit selbst mit unvorhergesehenen Folgen neu definieren könnte. (Zucht von Menschen: Deutsches Konsortium hat eine Gebärmutter für Klone mit Geburtskammern für bis zu 30.000 Babys pro Jahr geschaffen (Video))

NDTV.com berichtet: „Unsere Möglichkeiten sind grenzenlos. Wir suchen nach Therapien, die das Leben älterer Menschen verbessern und zu einem gesünderen Altern mit weniger Erkrankungen führen“, sagte Dr. Julian Sale vom MRC Laboratory of Molecular Biology in Cambridge, der an dem Projekt beteiligt ist, gegenüber der BBC .

„Mit diesem Ansatz wollen wir krankheitsresistente Zellen erzeugen, mit denen wir geschädigte Organe, beispielsweise die Leber und das Herz, und sogar das Immunsystem wieder besiedeln können“, sagte er.

Laut Professor Matthew Hurles, Direktor des Wellcome Sanger Institute, könnte uns die Untersuchung der Regulation unseres Körpers durch Gene und DNA dabei helfen, Fehlerquellen zu erkennen und so letztlich bessere Behandlungsmethoden zu entwickeln.

„Indem wir DNA von Grund auf neu aufbauen, können wir testen, wie DNA wirklich funktioniert, und neue Theorien erproben, denn derzeit ist uns das eigentlich nur möglich, indem wir DNA in DNA optimieren, die bereits in lebenden Systemen vorhanden ist“, sagte Herr Hurles.

300x250

Allerdings sind offenbar nicht alle von der Vorstellung überzeugt, dass Menschen Götter spielen. Professor Bill Earnshaw, ein Genetiker an der Universität Edinburgh, der eine Methode zur Herstellung künstlicher Chromosomen entwickelt hat, sagte, die Technologie könne von Gesundheitsunternehmen schnell kommerzialisiert werden.

Der Geist ist aus der Flasche. Wir könnten jetzt eine Reihe von Beschränkungen einführen, aber wenn eine Organisation, die Zugang zu entsprechenden Maschinen hat, beschließen würde, irgendetwas zu synthetisieren, könnten wir sie meiner Meinung nach nicht aufhalten.

Dr. Pat Thomas, Leiter der Kampagnengruppe Beyond GM, sagte, dass das Projekt zwar zum Wohle der Menschheit arbeiten solle, jedoch „Schaden“ verursachen könne.

„Wir denken gerne, dass alle Wissenschaftler Gutes tun wollen, aber die Wissenschaft kann auch zweckentfremdet werden, um Schaden anzurichten und Krieg zu führen“, sagte Dr. Thomas.

300x250 boxone

Einige Social-Media-Nutzer reagierten auf die Nachricht mit der Bemerkung, die Experimente könnten schiefgehen, andere zeigten sich hingegen optimistisch, dass dies zu einer besseren Lebensqualität der Menschen führen könnte. „Mitarbeiter aus dem Konzern kommen bald. Was für eine wundervolle Welt, in der wir leben“, sagte ein Nutzer, während ein anderer hinzufügte: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Sci-Fi-Horror-Stil schiefgehen könnte.“ Ein Dritter kommentierte: „Das ist so cool. Ich habe es gehasst, mit Neurodermitis aufzuwachsen. Es hätte mein Leben so viel besser gemacht, dieses Problem nicht zu haben.“ Ein anderer kommentiert: „Dies ist einer dieser Clips, die im Fernsehen gezeigt werden, während zu Beginn eines Films mit einem Weltuntergangsszenario durch die Kanäle gezappt wird.“ Mehr über Klone von einem Whistleblower lesen Sie im Buch „DUMBs„ Video: Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 28.06.2025 https://de.provithor.com/products/microdosing-magic-mushroom-starter-pack/?ref=CX8N_An9qezXcE

About aikos2309 See all posts by aikos2309