Wenn Minister zu Investoren werden: Trumps Regierung auf dem Basar der Macht – die Mär vom selbstlosen Volkstribun

Wenn Demokratie ein Theaterstück ist, dann war Donald J. Trump stets mehr Operette als Parlament. Die Bühne? Golden. Der Vorhang? Rot wie der Kragen seines Lieblingskrawattenbinders. Und das Publikum? Von Fox News bis Telegram hinreichend bereit, die Logik auszublenden – solange der Tonfall stimmt.

Was jedoch viele nicht ahnten oder ahnten und nicht wahrhaben wollten: Während der selbsternannte „Stimme des Volkes“ noch von Drain the Swamp säuselte, wurde hinter den Kulissen schon das Buffet für Oligarchen aufgebaut. Der Swamp war nicht leer – er wurde umfunktioniert. Zum Private Equity Fonds der Republik.

Denn Trumps Regierung war weniger Kabinett als Kapitalgesellschaft. Minister wurden nicht ernannt, sondern eingekauft – manche mit Sitzplatzgarantie im Weißen Haus, andere mit Aktienoption auf Einfluss. Lobbyisten, Unternehmer, Tech-Titanen – sie standen nicht mehr vor der Tür, sie hielten sie auf.

Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Tim Cook: eine Versammlung, wie man sie sonst nur bei Davos oder beim Mittagessen der Illuminaten vermutet.

Sie spendeten – wie andere atmen. In Summen, die den Durchschnittswähler die Existenzberechtigung seines Steuerbescheids überdenken ließen: 50 Millionen hier, 277 Millionen dort, 106 Millionen von Miriam Adelson, einer Dame, die bei so manchem Kasinoeinsatz vermutlich mehr verliert als der Bundeshaushalt für Bildung vorsieht. Und wofür? Für einen Sitz im Maschinenraum der Macht. Für Zugang zu Trumps Ohr – oder wenigstens zu seinem Twitter-Finger.

Die republikanische Revolution war keine Revolte gegen das Establishment – sie war der Börsengang des Staates. America First? Ja, aber bitte zuerst für jene mit Offshore-Konten. Make America Great Again? Kein Problem – sofern „great“ sich in Renditepunkten messen lässt. Wer nicht zahlen konnte, durfte bestenfalls applaudieren.

In dieser neuen Weltordnung, made in Mar-a-Lago, wurde Loyalität zur Aktie, Politik zur Dienstleistung, Wahrheit zur AGB. Wer zu viele kritische Fragen stellte, wurde „Fake News“ genannt, wer zu wenig spendete, war einfach „not relevant“. Selbst Jesus hätte in diesem Kabinett keine Chance gehabt – es sei denn, er hätte Wasser in Öl umgewandelt und es an der Wall Street gelistet.

Diese Regierung war eine Auktion. Die Rolle des Ministers wurde nicht durch Eignung besetzt, sondern durch Einzahlung. Wer mehr bot, bekam mehr. Und plötzlich standen CEOs neben Senatoren, Lobbyisten neben Gesetzgebern, und Elon Musk hatte nicht nur einen Twitter-Account, sondern quasi ein digitales Verteidigungsministerium. Es war, als hätte Monopoly den Staat übernommen – nur dass es keine Gefängnisfelder mehr gab. Nur Freiparken für Milliardäre.

Diese Einleitung ist keine Satire. Sie ist ein Protokoll des Irrsinns mit Quellenbezug. Denn wie erklärt man sonst, dass ein Timothy Mellon – ein Mann, der aussieht wie eine Mischung aus Rockefeller und John Wayne – mit 150 Millionen Dollar politischen Einfluss erwarb, der jedem demokratisch gewählten Abgeordneten Hitzepickel verursachte?

Wie erklärt man, dass Tech-Giganten, die früher zur Neutralität verpflichtet waren, nun auf den politischen Thron traten wie Statisten einer antiken Tragödie – nur ohne Tragik, dafür mit Dividende? Sundar Pichai, Mark Zuckerberg, Tim Cook: Allesamt spendeten sie je 1 Million Dollar an Trumps Inaugurationsfonds. Kein Rabatt, kein Bitten – nur Business.

Was in Europa wie ein politischer Skandal wirken würde, ist in Amerika ein Geschäftsmodell. Die Staatsform heißt Kapitalismus. Die Währung ist Einfluss. Der Einsatz ist Wahrheit. Und der Gewinn? Macht – steuerfrei und demokratiearm.

Willkommen zur ausführlichsten Analyse einer Regierung, die man nicht mehr gewählt, sondern gebucht hat. Willkommen zu Teil 1 eines Abgesangs auf die Vorstellung, Politik sei noch etwas anderes als ein Investment.

Und weil auch der Irrsinn ein System hat, folgt nun der chronologische Katalog der Dollar-Demokratie.

Eine Analyse der finanziellen Machtverhältnisse hinter Donald Trumps zweiter Amtszeit von Alfred-Walter von Staufen

Kabinett der Konten – Wer kaufte sich ein und was bekam er?

In normalen Demokratien wird ein Minister berufen. In Trumps Amerika wurde er eingebucht – mit Zahlungsnachweis. Willkommen in einem Kabinett, in dem nicht das Volk repräsentiert wurde, sondern das Vermögen. Nicht das Kreuz auf dem Wahlzettel entschied, sondern das auf dem Scheck. Und wehe dem, der arm war: Der durfte höchstens die Stufen zum Kapitol fegen.