DIESE BEWEGUNG IST NICHT FÜR DIE NATO-ÜBUNG TRIDENT JUNCTURE:

Die USA stationieren derzeit 24 Tankflugzeuge der Luftwaffe Richtung Osten – eine beispiellose Aufstockung, die jede NATO-Übung wie Trident Juncture bei Weitem übertrifft.

Trident Juncture 2018 (das größte der letzten Jahre):

– Die USA stationierten etwa 6–8 Tanker: KC-135 Stratotanker und KC-10 Extender, hauptsächlich von Stützpunkten wie RAF Mildenhall und Ramstein, NICHT von US-Stützpunkten.

— Zusätzliche Tanker werden oft von NATO-Partnern (z. B. Großbritannien, Niederlande, Deutschland) bereitgestellt, sodass sich die Gesamtzahl der im Einsatzgebiet befindlichen Tanker höchstens auf 10–15 beläuft.

Das ist keine Routine. Diese Tanker sind strategische Kraftmultiplikatoren und ermöglichen Langstreckeneinsätze für Bomber, Kampfflugzeuge und ISR-Einheiten. (Was steht für Europa auf dem Spiel, wenn die Straße von Hormus blockiert wird? Irans Handlungsoptionen gegen Israel und die Rolle Russlands)

Wenn Sie sich fragen, ob etwas Großes im Gange ist, liegen Sie nicht falsch.

Über 24 Tankflugzeuge vom Typ KC-135A Stratotanker und KC-46A Pegasus starteten gleichzeitig vom US-amerikanischen Festland in Richtung Europa und weiter in den Nahen Osten.

Eine neue Analyse des russischen Philosophen und Politikwissenschaftlers Alexander Dugin hat auf der internationalen Bühne für Aufsehen gesorgt

In seinem Telegram-Beitrag behauptet Dugin, dass es sich bei der israelischen Operation Lion Rise, die am 13. Juni gegen iranische Militärziele durchgeführt wurde, nicht um einen klassischen Militärangriff, sondern um eine ausgeklügelte interne Sabotage gehandelt habe, die vom israelischen Mossad organisiert worden sei.

Informationen der israelischen Zeitung Ynet zufolge hat der Mossad tief im Iran eine geheime Basis errichtet.

Von dort aus wurden mit Sprengstoff beladene Drohnen gestartet, die wichtige strategische Einrichtungen nahe Teheran angriffen, darunter auch die Infrastruktur für Boden-Boden-Raketen.

Der Angriff erfolgte ohne Vorwarnung, ohne Geräusche und ohne äußere Anzeichen einer Vorbereitung.

Dugin vergleicht diese Operation mit den jüngsten ukrainischen Angriffen auf russische Militärflughäfen, bei denen Drohnen ebenfalls von russischem Territorium aus eingesetzt wurden, und zwar mit Lastwagen, die mit Drohnen beladen waren.

„Dieselbe Lösung, andere Geografie. Kein Zufall.“

Dugin kommt zu dem Schluss.

Doch damit ist seine Analyse noch nicht abgeschlossen.

Er weist darauf hin, dass die Welt in eine neue Phase der Kriegsführung eintritt – den Untergrundkrieg. Im Gazastreifen nutzt die Hamas bereits ein ausgedehntes Tunnelnetz, während Israel über tief im Untergrund liegende Verteidigungsanlagen verfügt.

Der Iran, so sagt er, habe seine wichtigsten strategischen Einrichtungen bereits in tiefe Bunker verlegt, außerhalb der Reichweite von Satellitenüberwachung und Drohnenangriffen.

„Alles an der Oberfläche ist verwundbar geworden. Die Welt tritt in eine Phase ein, in der Kämpfe im Untergrund ausgetragen werden.“

Er warnt, dass zukünftige Kriege die Entwicklung komplexer unterirdischer Städte mit eigenen Logistik-, Produktions- und Kommandozentren erfordern werden.

Dugin betont ausdrücklich, dass sich Russland aus diesem strategischen Wettlauf nicht heraushalten könne.

Wenn wir im Kreis der Weltmächte bleiben wollen, müssen wir unsere eigene unterirdische Infrastruktur aufbauen. Die Oberfläche wird zunehmend zur bloßen Bühne – der eigentliche Kampf wird darunter ausgetragen, unauffällig, aber mit tödlicher Präzision.

schließt er.

Das zionistische Israel spielt seine letzte Karte aus

Das zionistische Israel spielt seine letzte Hand aus … und es ist eine gefährliche

Wir sind nicht nur Zeugen einer weiteren militärischen Eskalation, sondern erleben, wie das zionistische Israel seine Geldkammern leert.

1. Der strategische Vorrat ist aufgebraucht:

