Um seine Argumentation weiter zu untermauern, erklärte Sibrel, Googles neuronales Netzwerk, ein hochentwickeltes KI-System, sei zur Analyse von Bildern der Apollo-Missionen und chinesischer Mondsonden eingesetzt worden.

Die KI, die Deep Fakes nachweislich perfekt erkennt, identifizierte die Apollo-Bilder als Fälschung und bestätigte gleichzeitig die Echtheit der chinesischen Bilder.

Die Vernichtung von Beweismitteln und das „Geständnis auf dem Sterbebett“

Sibrel sprach auch über die absichtliche Zerstörung von Originalaufnahmen und -technologie der Apollo-Mission. Er verwies auf das Eingeständnis der NASA, die Originalbänder seien verloren gegangen oder überspielt worden – ein Beleg für eine Vertuschung.

Der Autor des Buches „Moon Man“ fragte: Wenn amerikanische Astronauten tatsächlich zum Mond geflogen wären, warum hätte die NASA dann genau die Technologie zerstört, die dies ermöglicht hätte?

„Wenn man einen Betrug begehen würde, würde man alles zerstören. Die Tatsache, dass sie alles zerstört haben, ist also ein Beweis für den Betrug“, erklärte Sibrel. „Sie haben es absichtlich zerstört, um die Beweise für den Betrug zu verbergen.“

Das Interview nahm eine dramatische Wendung, als Sibrel ein „Geständnis auf dem Sterbebett“ erwähnte.

Er beschrieb ein Video, in dem ein ehemaliger Air-Force-Offizier auf seinem Sterbebett gestand, ein Jahr vor dem angeblichen Ereignis Zeuge der Dreharbeiten zur Mondlandung von Apollo 11 auf dem Luftwaffenstützpunkt Cannon gewesen zu sein.

Der Offizier behauptete, an der Vertuschung beteiligt gewesen zu sein, und enthüllte, dass sein Kollege ermordet worden sei, um das Geheimnis zu wahren .

Adams und Sibrel untersuchten auch die Gründe für das Schweigen anderer Nationen, insbesondere Russlands und Chinas. Sibrel vermutete, dass diese Länder das Wissen über den Betrug möglicherweise als Druckmittel gegen die USA nutzen und die NASA um Weltraumtechnologie und andere Vorteile erpressen.

Sibrel spekulierte auch über die Möglichkeit einer „Enthüllungsparty“, bei der die Wahrheit über die Mondlandung sowie über andere historische Ereignisse wie die Ermordung John F. Kennedys und den 11. September als Teil einer größeren Strategie zur Neugestaltung der globalen Machtdynamik ans Licht kommen könnte.

Die Dringlichkeit der Wahrheit und die Zukunft der Menschheit

Das Gespräch endete mit einem Aufruf zum Handeln. Sibrel betonte, wie wichtig es sei, die Wahrheit ans Licht zu bringen , nicht nur für die historische Genauigkeit, sondern auch für die Zukunft der Menschheit.

Er argumentierte, dass die Aufdeckung eines solch massiven Betrugs ein Katalysator für Veränderungen sein könnte und eine Neubewertung des Vertrauens in die Regierung und die Notwendigkeit von Transparenz auslösen könnte.

Adams schloss sich dieser Meinung an und verwies auf den psychologischen Krieg, den Regierungen führen, um kritisches Denken zu unterdrücken.

Er lobte Sibrel für seinen Mut, den Status quo in Frage zu stellen, und ermutigte die Zuschauer, den Beweisen unvoreingenommen zu begegnen.

Das Interview ist eine fesselnde Auseinandersetzung mit einem der umstrittensten Themen der modernen Geschichte. Sibrels Aussagen sind zwar umstritten, regen die Zuschauer aber dazu an, ihre Ansichten über eine der berühmtesten Errungenschaften der Menschheit zu überdenken.

Ob man Sibrels Schlussfolgerungen nun teilt oder nicht, das Interview erinnert eindringlich daran, wie wichtig es ist, Autoritäten zu hinterfragen und die Wahrheit zu suchen.

In einer Welt, in der das Vertrauen in Institutionen schwindet, erinnert Sibrels Werk an die Macht des Skeptizismus und der Suche nach Wahrheit.

Wie er es treffend formulierte: „Wir können als Nation und Volk auf der Erde erst dann vorankommen, wenn wir wissen, dass unsere größte Errungenschaft eine Fälschung war.“

Video:

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 16.06.2025