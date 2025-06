Letzte Woche gab es einen Briefwechsel zwischen dem Vorsitzenden der russischen Duma und der deutschen Bundestagspräsidentin, der aufzeigt, wie geschichtsvergessen die heutigen deutschen Politiker sind und wie gefährlich das für Deutschland werden kann.

Der Briefwechsel zwischen dem Vorsitzenden der russischen Duma und der deutschen Bundestagspräsidentin von letzter Woche hat in deutschen Medien kaum eine Rolle gespielt, allerdings hat beispielsweise RT-DE ihn ausführlich dokumentiert, weil er in Russland genau beobachtet wurde. Von Thomas Röper

Duma-Sprecher Wolodin hat versucht, mit Bundespräsidentin Klöckner einen konstruktiven Dialog zu beginnen, was diese jedoch brüsk – und vor allem unter Präsentation von totaler Geschichtsvergessenheit – zurückgewiesen hat.

Das war am Sonntagabend auch Thema im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens und ich habe den Beitrag darüber übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Wolodin warf der deutschen Regierung vor, das Land in einen bewaffneten Konflikt mit Russland zu ziehen

Die Deutschen zeigten sich erneut in ihrem neuen Geist der militanten Russophobie. Sie forderten den russischen Journalisten Sergej Feoktistow, den Leiter des Berliner Büros der Nachrichtenagentur Sputnik der Mediengruppe „Russia Today“, auf, das Land bis zum 18. Juli zu verlassen. Sergej war einige Zeit in Moskau.

Als er am 6. Juni zum Packen nach Berlin flog, ohne gegen Vorschriften zu verstoßen, wurde er zunächst am Flughafen festgenommen und anschließend grob und ohne Erklärung nach Russland zurückgeschickt.

Noch gröber waren die deutschen Geheimdienste gegenüber Sergej Feoktistows Frau Tatjana und ihrer achtjährigen Tochter. Sie tauchten in ihrer Berliner Wohnung auf, nahmen ihnen ihre russischen Pässe ab, angeblich, damit sie die Anordnung, Deutschland bis zum 18. Juli zu verlassen, nicht verletzen.

Nun ist unklar, von wem diese Pässe zurückverlangt werden können und wie sie ohne Pass zum Flughafen kommen sollen.

Deutschland verhält sich damit ohne jeden Grund beispiellos hart. Kindern die Pässe zu entziehen, ist etwas Neues. Und vor allem: Wozu? Wozu verhalten die Deutschen sich so?

Warum bewegen sie sich so ehrgeizig in Kriegslaune? Hoffen sie etwa wirklich, dass sie, nach den Erfahrungen der beiden von ihnen entfesselten Weltkriege, ein dritter glücklicher macht?

Am Rande der beispiellosen Eskalation, als Berlin Pläne schmiedete, Taurus-Raketen oder deutsche Langstreckentechnologie nach Kiew zu liefern, versuchte Duma-Sprecher Wjatscheslaw Wolodin, einen Dialog zwischen den Parlamenten der Länder zu initiieren.

Er richtete einen Appell an Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, aber als diese nach dem Motto „Wir lassen uns nicht einschüchtern“ antwortete, schickte er eine weitere Antwort mit ausführlichen Erklärungen.

Deutsche Waffen in den Händen des Neonazi-Regimes in der Ukraine, schrieb Wolodin, seien an sich schon ein Grund für einen Konflikt zwischen unseren Ländern.

Schließlich ist sowohl für Berlin als auch für Moskau klar: Sollte die Taurus verlegt werden, werden nicht die ukrainischen Streitkräfte sie führen, da sie nicht über die erforderliche Kompetenz verfügen. Daher fragte Wolodin: „Das heißt, deutsche Raketen werden Russland treffen, und zwar durch die Hände deutscher Offiziere.