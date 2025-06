„Wir machen das selbst!“ Niederländische Bürgerwehren stoppen Autos an der deutschen Grenze aus Protest gegen illegale Einwanderung

Geert Wilders, Vorsitzender der einwanderungsfeindlichen PVV, lobte die Bürgeraktion zu X und nannte sie eine „fantastische Initiative“. Er fügte hinzu: „Wenn [Premierminister] Schoof und die VVD nicht sofort massenhaft die Armee einsetzen, müssen wir es selbst tun! Nächstes Mal möchte ich dabei sein!“

Wilders hat sich lautstark für eine Verschärfung des niederländischen Asylregimes ausgesprochen. Seine Partei zog sich kürzlich aus der Regierungskoalition zurück, nachdem andere Parteien seinen Zehn-Punkte-Plan für die „strengste Asylpolitik aller Zeiten“ abgelehnt hatten. Der Zusammenbruch des Kabinetts führte zu vorgezogenen Neuwahlen, die am 29. Oktober 2025 stattfinden sollen.

Van Weel bekräftigte, dass die Regierung sich auf „strengere Asylgesetze und eine bessere Grenzkontrolle“ konzentriere.

Wilders warf ihm jedoch Untätigkeit vor. „Schwächling. Du tust überhaupt nichts. Du hättest jetzt die Grenze mit der Armee bewachen und alle Asylsuchenden auf Grundlage von Artikel 72 AEUV abschieben können, so wie die Deutschen es tun“, postete er in den sozialen Medien. „Wenn die Leute frustriert sind, dann liegt das daran, dass die VVD völlig versagt.“

In Ter Apel befindet sich das größte Asylaufnahmezentrum der Niederlande, in dem derzeit offiziell rund 2.000 Asylbewerber untergebracht sind.

Im März starteten die Einwohner von Nieuw-Weerdinge, einer niederländischen Stadt zwischen Ter Apel und der nächstgelegenen Stadt Emmen, eine Spendenaktion zugunsten eines 51-jährigen Mannes aus der Gegend, der wegen Körperverletzung an einem algerischen Asylbewerber während einer versuchten Festnahme verurteilt worden war.

Es stellte sich heraus, dass er einen algerischen Staatsbürger aus dem Aufnahmezentrum konfrontiert hatte, weil dieser angeblich 40 Euro aus einem Lieferwagen gestohlen hatte.

Die Stadt hat eine eigene Nachbarschaftswache-App eingerichtet, die von besorgten Bürgern genutzt wird, um nach einem Anstieg der Kriminalität sicherzustellen, dass jeder, der sich in der Gegend verdächtig verhält, identifiziert wird.

🇳🇱‼️ Dutch vigilantes fed up with illegal immigration set up their own border controls with Germany this weekend, between Ter Apel and Rütenbrock.

Geert Wilders, the PVV leader who just collapsed the Dutch government over asylum red lines, called it a „fantastic initiative.“ pic.twitter.com/FfjTtkuO6k

— Remix News & Views (@RMXnews) June 8, 2025