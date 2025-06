Wir werden amüsiert und zu Tode missbraucht: Von „1984“ zu der „Schönen neuen Welt“

Trump gibt vor, für den Frieden zu sein, doch die Akteure des Tiefen Staates, die die Regierung kontrollieren, und die globalisierten Milliardäre, die die Fäden ziehen, werden ihn in den Dritten Weltkrieg zwingen. So läuft es in der vierten Wende.

Angesichts des heftigen Widerstands von Musk und führenden Republikanern im Senat gegen den „Big Beautiful Bill“ könnten die nächsten Monate fiskalisch chaotisch werden. Musk hat völlig recht, wenn er das BBB als eine massive, unerhörte, widerliche Abscheulichkeit von Kongress-Pornografie bezeichnet.

Wenn die hirntotmachenden Medien behaupten, es werde die Staatsverschuldung über zehn Jahre um 3 Billionen Dollar erhöhen, sind das 3 Billionen Dollar mehr als die bereits prognostizierten 21 Billionen Dollar an zusätzlichen Schulden. Und das unter der Annahme, dass es keine Rezessionen, keine Finanzkrisen, keine Kriege und keine gefälschten Pandemien gibt. Sie erwecken absichtlich den Eindruck, unsere Staatsverschuldung steige über zehn Jahre nur um 3 Billionen Dollar.

Ich bin absolut sicher, dass der Durchschnittsbürger, abgelenkt von seinem technologischen Brot und Spielen, keine Ahnung davon hat, dass unsere Schulden in den nächsten zehn Jahren automatisch um fast 70 % steigen werden.

Der Durchschnittsbürger bleibt in einer falschen Komfortzone gefangen, die von seinen Oberherren geschaffen wurde, um ihn mit giftigen Lebensmitteln und als Unterhaltung getarnter Propaganda zu sättigen und in dem Glauben zu leben, er könne durch immer tiefere Schulden und den Kauf von Nippes und Schmuck reich werden. Solange diese Komfortzone nicht durch die bittere Realität der nächsten Finanzimplosion erschüttert wird, werden die Massen nichts unternehmen, um den von ihren Oberherren geplanten katastrophalen Kurs zu ändern.

Die Verabschiedung von DOGE-Kürzungen in Höhe von 9,4 Milliarden Dollar durch die Republikaner ist nichts weiter als ein PR-Gag, um die unwissenden Massen davon zu überzeugen, dass sie tatsächlich etwas gegen das Defizit unternehmen. Die Idioten, die auf Draft Kings wetten und Videos auf Instagram posten, haben keine Ahnung, wie lächerlich außer Kontrolle unsere Regierung geraten ist.

Sie erhöhen die Staatsverschuldung täglich um 6 Milliarden Dollar, sodass ihre „Kürzungen“ in Höhe von 9,4 Milliarden Dollar in 37 Stunden verschwunden sein werden. Unsere Defizite sind groß, aber nicht schön. Unser Defizit im Haushaltsjahr 2024 betrug 1,8 Billionen Dollar. In den ersten sieben Monaten des Haushaltsjahres 2025 beträgt das Defizit 1,049 Billionen Dollar. Bei der aktuellen Ausgabenrate wird das Defizit bis zum Ende des Haushaltsjahres 2,2 Billionen Dollar betragen.

Die Zinsen für die Staatsverschuldung stellen mittlerweile den zweitgrößten Ausgabenposten dar und sind von 500 Milliarden Dollar während Trumps erster Amtszeit auf heute 1,3 Billionen Dollar gestiegen. Diese Defizite sind eindeutig untragbar, und alles, was untragbar ist, wird nicht tragfähig sein.

Doch die korrupten, gefangenen Politiker und die unersättlich geldgierigen Wall-Street-Banker werden weitertanzen, bis die Musik aufhört. Dann werden sie ihre nächste inszenierte Finanzkrise nutzen, um uns noch mehr Geld abzunehmen und unsere Freiheiten weiter einzuschränken. CBDCs und Social Credit Scores – irgendjemand?

Seit der Finanzkrise 2008 wursteln wir uns wirtschaftlich auf einer 3.000-Meter-Makroebene durch, wobei periodische Krisenepisoden (Immobilienkrise, gefälschte Pandemie) von den Mächtigen genutzt werden, um Billionen neuer Schulden aufzunehmen – als Gegenmittel gegen die anfängliche, durch zu hohe Schulden verursachte Krise. Auf Mikroebene hat der durchschnittliche Amerikaner einen deutlichen Rückgang seines Lebensstandards erlebt, da die offiziell von der Regierung gemeldete Inflation 40 % seiner Kaufkraft aufgezehrt hat, während er in Wirklichkeit mehr als 60 % seiner Kaufkraft verloren hat.

Die Realität für den durchschnittlichen Amerikaner ist Schuldsklaverei – entweder selbst auferlegt, um mit den Nachbarn mithalten zu können, oder ihm aufgezwungen, um in dieser von den Globalisten verordneten Wirtschaft des Todes durch tausend Schnitte zu überleben.

Die Kreditkartenschulden von 1,3 Billionen US-Dollar haben seit 2020 einen historischen Höchststand erreicht und sind um 350 Milliarden US-Dollar (35 %) gestiegen.

Der durchschnittliche Saldo dieser Kreditkarten beträgt über 7.000 US-Dollar, und der durchschnittliche Zinssatz für diese offenen Beträge liegt bei über 21 %. Die Studienkreditschulden von 1,8 Billionen US-Dollar sind seit 2020 um 100 Milliarden US-Dollar gestiegen und erreichen damit ein Rekordhoch. Über 25 % dieser Kredite sind in Verzug. Die Autokreditschulden von 1,7 Billionen US-Dollar sind seit 2020 um 350 Milliarden US-Dollar (27 %) gestiegen. Die durchschnittliche Laufzeit dieser Kredite beträgt mittlerweile 70 Monate.

Bereits im fünften Jahr dieser Kredite ist der Kreditnehmer unter Wasser. Schockierenderweise sind die Zahlungsrückstände bei Kreditkarten und Autokrediten im letzten Jahr sprunghaft angestiegen. Zum ersten Mal seit 2012 lagen die Zahlungsrückstände bei Kreditkarten über 3 % und die Zahlungsrückstände bei Autokrediten überstiegen zum ersten Mal seit 2010 die 8 %-Marke. Klingt das nach einem Verbraucher, der auf festem Boden steht?

Zudem ist der Immobilienmarkt eine Katastrophe, die nur auf einen Auslöser wartet. Die Wall-Street-Hedgefonds ( Blackrock ) kauften Millionen von Häusern auf und trieben die Preise (Case-Siller-Index) um 140 Prozent über den Tiefststand von 2012. Gleichzeitig stiegen die ausstehenden Hypothekenschulden von 13 Billionen Dollar (Tiefststand 2012) auf heute 21 Billionen Dollar.

Die Preise sind maßlos hoch, und Hypothekenzinsen von 7 Prozent machen es einem durchschnittlichen Arbeiter praktisch unmöglich, auch nur ein kleines Eigenheim zu kaufen. Der Markt ist eingefroren.

Deshalb müssen Trump und seine republikanischen Anhänger eine Rezession um jeden Preis verhindern, indem sie weiterhin jährliche Defizite von 2 Billionen Dollar anhäufen. Eine Rezession würde Millionen von Entlassungen zur Folge haben, was wiederum unbezahlte Hypotheken, Zwangsvollstreckungen und einen drastischen Preisverfall auf den Immobilienmärkten zur Folge hätte.

Dies wiederum würde einen Immobiliencrash 2.0 auslösen, der die Rezession in eine Depression verwandeln und einen Börsencrash auslösen würde. Jetzt wissen Sie, warum sie diesen riesigen, schönen Ungetüm so verzweifelt durchbringen wollen.

Die Fed befindet sich selbstverschuldet in einer prekären Lage, deren Ausgang katastrophal ist. Sie sitzt bereits auf über einer Billion Dollar an nicht realisierten Anleiheverlusten, während ihre Wall-Street-Eigentümer weitere 400 Milliarden Dollar an nicht realisierten Anleiheverlusten tragen. Sollten diese Institute diese Verluste jemals realisieren müssen, würde unser gesamtes Bankensystem zusammenbrechen. Die Fed hat die Zinsen um ein Prozent gesenkt, doch die Marktzinsen stiegen, da ihre Macht, Marktteilnehmer zu täuschen, schwindet.

Sie haben ihre Bilanzsumme von 9 Billionen auf 6,7 Billionen Dollar reduziert. Als sie 2019 das letzte Mal versuchten, ihre Bilanzsumme zu reduzieren, geriet der Repo-Markt ins Wanken, und sie nutzten die Covid-Schutzmaßnahmen , um drastisch mehr Fiatgeld zu drucken.

Trump verhöhnt Powell und fordert Zinssenkungen. Powell gibt sich unabhängig, hofft aber auf eine Krise, um die Druckmaschinen wieder auf Hochtouren laufen zu lassen. Ich bin sicher, die herrschenden Oligarchen brüten eine neue Krise aus, um ihren Reichtum, ihre Macht und ihre Kontrolle zu vergrößern und gleichzeitig die Plebs weiter zu verarmen und zu versklaven.

Zumindest für mich ist klar: Wir stehen am Rande eines wirtschaftlichen Flächenbrands, der den letzten Nagel in den Sarg dieses Schuldenimperiums schlagen könnte. Gleichzeitig schmieden unerbittliche Mächte des Bösen fieberhaft den Casus Belli für den Ausbruch eines Dritten Weltkriegs und die damit verbundenen massiven Todes- und Zerstörungswellen. Das gleichzeitige Eintreten dieser beiden Ereignisse würde den Höhepunkt herbeiführen, der in den letzten Jahren einer vierten Wende erwartet wird, mit einer endgültigen Lösung bis 2032.

Die meisten Menschen sind sich des bevorstehenden Endes ihrer komfortablen Existenz nicht bewusst und so süchtig nach ihren technischen Gadgets und der sinnlosen Performancekunst in den sozialen Medien, dass sie nicht in der Lage sind, kritisch über die dystopische Welt nachzudenken, in der sie leben.

„Die Menschen werden die Technologien lieben, die ihre Denkfähigkeit zunichte machen“ – Neil Postman – Amusing Ourselves to Death

„Wenn Politik wie Showbusiness ist, dann geht es nicht darum, Exzellenz, Klarheit oder Ehrlichkeit anzustreben, sondern so zu erscheinen, als ob man es wäre, was eine ganz andere Sache ist.“ – Neil Postman – Amusing Ourselves to Death

Falls Sie jemals einen Beweis dafür brauchten, dass Politik nichts als Showbusiness ist, dann ist es diese großartige, wunderschöne Episode aus Drama, Fiktion, Komödie und Tragödie. Exzellenz, Klarheit und Ehrlichkeit spielen in diesem absurden Psychodrama aus Lügen, Anschuldigungen und der fortwährenden Abwärtsspirale dieses Schuldenimperiums keine Rolle.

Wir wissen, dass Huxley glaubte, die Massen könnten durch ihre eigenen egoistischen Bestrebungen ausreichend abgelenkt werden, aber ich glaube, nicht einmal er erkannte, wie sehr die technologischen „Fortschritte“ unserer Zeit (fernsehbasierte Massenmedien, Internet, von Unternehmen und Regierungen kontrollierte soziale Medien, Big Pharma) von der herrschenden Elite genutzt werden würden, um die unwissenden Massen zu kontrollieren, zu manipulieren, zu beruhigen und ihnen Angst zu machen, damit sie sich freiwillig unterwerfen.

Alles, was wir gerade erleben, ist nichts weiter als eine Theaterinszenierung, die von Bernays‘ unsichtbaren Regierungsbehörden inszeniert wurde, um uns in ihren technologischen Gulag zu treiben, mit dem Schlachthof als Alternative.

Huxleys dystopische Vision von 1932 , die er für wahrscheinlicher hielt als Orwells dystopische Zukunftsvision von 1949, und die er 1949 kurz vor seinem Tod in einem Brief an Orwell bekräftigte, ist die vorherrschende Methode unserer Oberherren, über die gedankenlosen Massen zu herrschen, sie zu manipulieren und ihre Schwächen auszunutzen. Sie haben ihre Bürger mit Vergnügungen abgelenkt, durch Drogen zur Passivität gezwungen, ihnen in staatlichen Indoktrinationszentren (öffentlichen Schulen) das Fühlen statt das Denken beigebracht und sie mit so vielen nutzlosen, trivialen Informationen überhäuft, dass sie nicht mehr zwischen Gut und Böse unterscheiden können – und tatsächlich glauben, ihre Knechtschaft sei Freiheit.

Während Huxleys Dystopie weitergeht, befürchtet die herrschende Klasse, dass ihre passiven Methoden der Gedankenkontrolle nicht so effektiv sind, um ihre Agenda des großen Neustarts zu erreichen, und dass sie orwellsche Zensur, Desinformation, rohe Gewalt, staatliche Einschüchterung, rigorose Gedankenkontrolle und die Gewährleistung von Gehorsam durch Angst benötigen. Können wir uns glücklich schätzen, das Beste aus beiden dystopischen Visionen zu erleben?

Diejenigen, die die Schalthebel der Gesellschaft kontrollieren, haben das Schulsystem genutzt, um eine seelenlose Mischung hedonistischer Massenkonsumenten zu schaffen; ziellos, apathisch, mit verwirrten Gehirnen, die ihre unbeabsichtigte Versklavung durch die bösen Dämonen, die unsere Welt regieren und ihr Leben kontrollieren, nicht begreifen können.

Da wir wissen, dass das meiste, was wir auf unseren Bildschirmen sehen und von vermeintlichen „Experten“, linken Mediensprechern und Fox-News-Tussis hören, Unsinn und Propaganda ist, fällt es uns schwer, echte Bedrohungen von Clickbait, gezielter Desinformation und Panikmache zu unterscheiden, die uns dazu bringen sollen, ihren Willen zu tun. Die prekäre Finanzlage des Landes ist real. Die Gefahr eines KI-Käfigs, der durch eine Fusion eines Technologiestaats mit Palantir errichtet wurde , um jeden zu überwachen und digitale Profile zu erstellen, ist real.

Die Gefahr, dass sich der Ukraine-Russland-Konflikt in einen Dritten Weltkrieg verwandelt, ist real. Der Wunsch milliardenschwerer Globalisten nach einem „Great Reset“ , „Great Taking “ und CBDCs ist real. Die geplante, finanzierte und durchgeführte Invasion unserer Südgrenze während der Basement-Dummy-Regierung durch Abschaum aus der Dritten Welt, mit der alleinigen Absicht, das soziale Gefüge und die Finanzen des vom Soros/Clinton/Obama-Triumvirat regierten Landes zu zerstören, ist real.

Trotz der Zerschlagung ihrer USAID-Finanzierungsquelle für den Aufstand läuteten die Feierlichkeiten dieser Woche in Los Angeles einen Sommer des Bürgerkriegs ein. An diesen Unruhen ist nichts Reales oder Spontanes. Wenn plötzlich Paletten mit Ziegelsteinen auf den Straßen der Innenstädte auftauchen, weiß man, dass Soros und seinesgleichen hinter der organisierten Zerstörung dieser Stadt stecken. Die Ziegelstein- und Bombenwerfer werden dafür bezahlt, zu randalieren und Fototermine zu machen. Diese Art von Aktion wird mit Sicherheit auch in unseren anderen von den Demokraten kontrollierten städtischen Dreckslöchern im ganzen Land stattfinden.

Der Gouverneur von Kalifornien und der kommunistische Bürgermeister von Los Angeles sind bezahlte Gefolgsleute von Soros , die den Aufstand anheizen. Sie sollten verhaftet und in die Kerker von Washington geworfen werden, wie die Großmütter und Patrioten, die am 6. Januar durch das Kapitol schlenderten.

Wir stehen am Rande einer finanziellen, sozialen und militärischen Katastrophe, angetrieben von den drei treibenden Kräften dieser vierten Wende : Schulden, gesellschaftlicher Verfall und globale Unordnung. Wer nicht bemerkt, wie sich die Ereignisse verschärfen, Konflikte sich ausweiten, Wut wächst und die Welt mit halsbrecherischer Geschwindigkeit auf diesen Abgrund zusteuert, ist schlichtweg unwissend oder sein Verstand ist durch seine digitalen Geräte und die Indoktrination staatlicher Schulen so abgestumpft, dass er die Realität nicht mehr begreifen kann.

Ich glaube nicht, dass es zum jetzigen Zeitpunkt genügend aufgeweckte, kritisch denkende Bürger gibt, um in den letzten Jahren dieser vierten Wende etwas zu bewirken . Wir können uns nicht freiwählen. Wir können uns wahrscheinlich nicht freischießen. Wir können uns nicht freikaufen. Wenn die Mehrheit stolz auf ihre Unwissenheit ist und glaubt, sie sei dem tatsächlichen Wissen überlegen, ist eure Gesellschaft ziemlich am Ende.

Was hier passiert, ist, dass das Fernsehen die Bedeutung von ‚informiert sein‘ verändert, indem es eine Art von Informationen erzeugt, die man treffend als Desinformation bezeichnen könnte. Ich verwende dieses Wort fast genau so, wie es von Spionen der CIA oder des KGB verwendet wird. Desinformation bedeutet nicht Falschinformation. Es bedeutet irreführende Informationen – fehlgeleitete, irrelevante, fragmentarische oder oberflächliche Informationen – Informationen, die den Anschein erwecken, etwas zu wissen, die einen aber in Wirklichkeit vom Wissen abbringen.

Ich sage etwas viel Ernsteres, als dass uns authentische Informationen vorenthalten werden. Ich sage, wir verlieren unser Gespür dafür, was es bedeutet, gut informiert zu sein. Unwissenheit ist immer korrigierbar. Aber was sollen wir tun, wenn wir Unwissenheit für Wissen halten?“ – Neil Postman – Amusing Ourselves to Death

Die bestehenden finanziellen, sozialen und politischen Paradigmen müssen zusammenbrechen und hinweggefegt werden, damit wirkliche Veränderungen eintreten können. Das Problem ist, dass die milliardenschwere globalistische Elite offenbar genau das anstrebt.

Inmitten von Chaos, finanziellem Ruin, Bürger- und Weltkrieg, sozialen Unruhen und einem politischen Vakuum planen sie die Errichtung einer autoritären globalen Weltordnung mit CBDCs, sozialen Kredit-Scores, 15-Minuten-Städten und Überwachung auf Big-Brother -Niveau. Sollte sich diese Vision durchsetzen, gewinnt Orwell den Preis für den treffendsten dystopischen Albtraum vor Huxley.

Unsere einzige Hoffnung liegt in der Hybris und Arroganz der herrschenden Klasse. Ist der Zusammenbruch erst einmal im Gange, ist sein Verlauf unvorhersehbar und instabil. Selbst die besten Pläne können schiefgehen. Dies könnte eine Gelegenheit für normale, vernünftige Menschen sein, Widerstand zu leisten. Wenn eine Freiheitsbewegung, unterstützt von den 300 Millionen Schusswaffen in den roten Staaten, das Feuer der Freiheit in den Köpfen der Menschen neu entfachen könnte, könnten wir vielleicht den Kurs unseres Landes neu ausrichten.

Die Chancen sind vermutlich nicht schlechter als 1776. An diesem Punkt können wir nur noch geistig, körperlich und seelisch auf den kommenden Sturm vorbereitet sein. Kauft Vorräte, Waffen und Munition. Und denkt daran, was eure Vorfahren mit viel weniger erreicht haben. Die Wahl ist Sklaverei oder Freiheit.

Quellen: PublicDomain/theburningplatform.com am 16.06.2025