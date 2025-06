Wird Ihnen im Schlaf die Seele gestohlen? Die erschreckende Wahrheit hinter übermäßigem Träumen

Teile die Wahrheit!

Jede Nacht stürzt du dich in einen Wirbelsturm wilder, unerbittlicher Träume – von Tag zu Tag verrückter, und du wachst erschöpft auf, als hättest du im Schlaf gegen Dämonen gekämpft.

Dein Arzt und sogenannte Schlafexperten werden dir sagen, es sei „nur Stress“ oder dir eine Schlaftablette verschreiben, um dich ruhig zu stellen. Aber könnte hier etwas Unheilvolleres im Spiel sein?

Übermäßiges Träumen ist nicht nur eine Laune – es kann ein Warnsignal dafür sein, dass Ihr Geist, Ihr Körper oder sogar Ihre Seele angegriffen werden.

Von psychischer Überlastung über neurologische Warnsignale bis hin zu Gerüchten über eine Manipulation Ihres Gehirns durch geheimnisvolle Technologien – die Gründe für Ihre nächtlichen Qualen können weitaus finsterer sein, als Sie glauben.

Träume passieren im REM-Schlaf, wenn Ihr Gehirn eigentlich Emotionen und Erinnerungen verarbeiten sollte. Doch wenn Ihre Nächte eine ununterbrochene Achterbahnfahrt bizarrer, lebhafter Visionen sind, stimmt etwas nicht.

Eine Studie aus dem Jahr 2021 in „Frontiers in Psychology“ deutet auf eine überaktive Amygdala – das Angstzentrum des Gehirns – hin, die durch Stress, Traumata oder unterdrückte Emotionen aktiviert wird.

Tragen Sie eine Last mit sich herum, der Sie sich nicht stellen wollen? Ihre Träume könnten der verzweifelte Versuch Ihres Gehirns sein, sie zu verarbeiten.

Aber es liegt nicht nur an deinem Kopf. Dr. Matthew Walker, Neurowissenschaftler und Autor des Buches „Warum wir schlafen“, sagt, dass ein Ungleichgewicht des Serotonin- oder Dopaminspiegels – durch Junkfood, Alkohol oder sogar verschreibungspflichtige Medikamente wie Antidepressiva gestört – deinen REM-Schlaf überlasten kann.

Hast du dich schon einmal gefragt, ob die Energydrinks am späten Abend oder die SSRI-Rezepte deine Nächte gefährden? Das könnte sein.

Und vernachlässigen wir auch nicht die Umwelt – Giftstoffe in der Luft, im Wasser oder in der Nahrung können die Verschaltung deines Gehirns durcheinanderbringen und deinen Schlaf in einen psychedelischen Albtraum verwandeln.

Es kommt noch schlimmer. Übermäßiges Träumen kann auf neurologische Probleme hinweisen. Eine Studie aus dem Jahr 2019 in „Neurology“ verbindet lebhafte, unaufhörliche Träume mit frühen Anzeichen von Parkinson oder Narkolepsie, bei denen der REM-Schlaf in den Wachzustand eindringt.

Wenn Ihre Träume immer wilder werden, ist es Zeit zu fragen: Versucht Ihr Gehirn, Sie vor etwas Unheilvollem zu warnen?

Dann gibt es noch Dinge, über die man lieber nicht reden möchte.

Dr. Robert Duncan, ein ehemaliger CIA-Insider, der in „Project: Soul Catcher“ auspackte, behauptet, dass fortschrittliche Technologien – wie EMF-Strahlung von 5G-Türmen oder gezielten Frequenzgeräten – Gehirnwellen manipulieren und so lebhafte oder verstörende Träume auslösen können.

Könnte Ihr Schlaf gefährdet sein, wenn 5G die Städte überschwemmt und Smart-Geräte in jedes Schlafzimmer vordringen? Auf X gab es viele Posts von Leuten, die berichteten, dass ihre Träume um 2020, als 5G weltweit eingeführt wurde, durcheinandergerieten.

Zufall? Vielleicht …

Wenn Sie sich beim Aufwachen fühlen, als wären Sie durch ein Kriegsgebiet gegangen, liegt das wahrscheinlich daran, dass Ihnen übermäßiges Träumen Energie raubt.