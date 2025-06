Wo ist das fehlende Uran? – Diese Frage sollte sich die ganze Welt stellen

Teile die Wahrheit!

Niemand scheint zu wissen, was mit Irans riesigen Vorräten an angereichertem Uran geschehen ist. Solange wir nicht wissen, was mit diesem Uran passiert ist, halte ich es für verfrüht, einen Sieg zu verkünden. Natürlich verkündet jetzt, da der Waffenstillstand zu halten scheint, jeder den Sieg. Israel erklärt den Sieg, der Iran erklärt den Sieg, und Präsident Trump erklärt den Sieg. Aber was ist die Wahrheit? Von Michael Snyder

Das Schicksal der iranischen Uranvorräte ist von größter Bedeutung. Bleibt dieser Vorrat intakt, wäre das ein großer Sieg für die Iraner. Sollte er jedoch zerstört werden, wäre das ein großer Sieg für die USA und Israel.

Leider ist derzeit unklar , was mit diesem Vorrat passiert ist …

Noch immer ist unklar, was mit dem angereicherten Uran des Iran geschehen wird, dem Hauptbestandteil für den Bau einer Atombombe, den der Iran nach eigenen Angaben vor dem Angriff der USA aus seinen Atomanlagen entfernt hat.

„Bedeutende Mengen nuklearer Materialien werden weiterhin vermisst“, sagte Kelsey Davenport, Direktorin für Nichtverbreitungspolitik der Arms Control Association.

Vizepräsident JD Vance hat öffentlich erklärt , dass seiner Ansicht nach die iranischen Vorräte an angereichertem Uran durch die US-Luftangriffe vergraben worden seien. Er weist Bedenken zurück, dass die Vorräte vor diesen Luftangriffen verlagert worden sein könnten …

„Das Ziel war, das Uran zu vergraben, und ich glaube tatsächlich, dass es vergraben ist“, sagte Vance. Über die USA sagte er, das Ziel der Bombardierung sei es gewesen, „die Anreicherung zu beenden und ihnen die Möglichkeit zu nehmen, diesen angereicherten Brennstoff in eine Atomwaffe umzuwandeln. Wir wollen nicht, dass aus 60-prozentig angereichertem Uran 90-prozentiges Uran wird. Das ist die eigentliche Sorge.“

Vance betonte jedoch, dass es keine Bedenken gebe, dass der Iran das Material hätte verlegen können. Er bezeichnete den Bombenangriff als „Missionserfolg“, da der Iran seiner Ansicht nach nicht mehr in der Lage sei, den Vorrat in waffenfähiges Uran umzuwandeln. „Und genau das war hier das eigentliche Ziel“, sagte er.

Einige Experten sind jedoch der Ansicht, dass es dem Iran gelungen sei, zumindest einen Teil des angereicherten Urans zu bewegen, bevor die Luftangriffe stattfanden.

Der ehemalige UN-Atomwaffeninspektor David Albright ist einer dieser Experten …

Der frühere UN-Atomwaffeninspektor David Albright sagte am Montag gegenüber CNN, es gebe noch Zentrifugen, die „vermisst“ würden und mit denen noch gearbeitet werden müsse, bevor die US-Mission als erfolgreich gelten könne.

„Ich denke, dieser Teil der Mission ist erfüllt“, sagte er. „Die Vorräte an angereichertem Uran gehören dazu. Ich wünschte, diese Vorräte wären vergraben worden, aber unseres Wissens wurden einige davon vom Iran abtransportiert, und wir wissen nicht, wo sie sind.“

Albright fügte hinzu, die Frage der verbleibenden, verschollenen Zentrifugen bedeute, dass „dieses Problem zwar noch nicht gelöst, aber beherrschbar sei. Dies liege auch daran, dass die Umwandlung des angereicherten Urans in waffenfähiges Uran kein langsamer, sondern ein schneller Prozess sein werde.“

Und es scheint Beweise zu geben, die die Behauptung stützen, die Iraner hätten angereichertes Uran transportiert.

Eine Reihe von Satellitenbildern zeigt 16 Lastwagen, die vor der unterirdischen Anlage in Fordow aufgereiht waren, nur wenige Tage bevor diese Anlage bombardiert wurde …

Es gibt Berichte, dass der Iran den Vorrat sowie einige Ausrüstungsgegenstände möglicherweise Tage vor dem Angriff an einen geheimen Ort verbracht hat. Diese Behauptung wurde von israelischen Beamten gegenüber der New York Times wiederholt.