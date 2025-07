170.000 USD bis Oktober? Warum die Bitcoin-Rally erst beginnt

Teile die Wahrheit!

Bitcoin steht erneut im Rampenlicht – und diesmal könnte es historisch werden. Während die globale Liquidität kräftig anschwillt, deuten makroökonomische Trends und technische Analysen darauf hin, dass die führende Kryptowährung kurz vor einem explosiven Preisanstieg steht.

Experten sehen Anzeichen dafür, dass Bitcoin in den kommenden Monaten die Marke von 170.000 USD ins Visier nimmt. In einem Marktumfeld, das zunehmend von Geldflut und spekulativer Dynamik geprägt ist, verdichtet sich das Szenario eines neuen Krypto-Bullenmarkts.

Bitcoin auf 170.000 USD bis Oktober?

In den kommenden drei Monaten steht Bitcoin möglicherweise vor einer entscheidenden Entwicklung, wie das jüngste YouTube-Video von Bravos Crypto Research analysiert. Die Analyse präsentiert ein makroökonomisches Rahmenwerk, das auf steigender Liquidität und einem passenden technischen Setup basiert – beides zentrale Faktoren, um die laufende Rally von Bitcoin zu verstehen.

Zunächst rückt das Thema Liquidität in den Fokus. Bravos Research weist darauf hin, dass globale Zentralbanken massiv Zinssenkungen durchgeführt haben und weiter durchführen werden, was zu einem Anstieg der Geldmenge – insbesondere der globalen M2-Liquidität – führt.

Bitcoin folgt dieser Entwicklung typischerweise mit einem zeitlichen Versatz. Historisch korreliert Bitcoin stark mit dieser Liquidität: Sobald die Geldmenge wächst, folgt Bitcoin diesen Impulsen mit einer typischen Verzögerung von etwa drei Monaten.

Aufgrund dieses Musters könnte Bitcoin bis Oktober ein neues Allzeithoch anpeilen und Kursziele zwischen 160.000 und 180.000 USD ins Visier nehmen. Der nachfolgende BTC-Chart von TradingView zeigt das derzeit bullishe Bild.

Liquidität als Katalysator

Angesichts der expansiven globalen Geldpolitik und der daraus resultierenden Liquiditätsflut sehen Analysten von Bravos Crypto Research eine seltene Gelegenheit.

Die Daten der letzten Dekade belegen, dass Bitcoin bei einer steigenden M2-Liquidität um annähernd das Neunfache im Verhältnis zum Anstieg der Liquidität profitiert – so stieg BTC etwa um rund 90 % bei einer 10 %igen Liquiditätsausweitung.

Diese Zahlen untermauern das optimistische Szenario, laut dem der BTC-Kurs in den nächsten drei Monaten bis auf 170.000 USD steigen könnte.

Während Zentralbanken weltweit die Liquiditätsschleusen weiter öffnen, fließt ein wachsender Anteil dieses frischen Kapitals in den Kryptomarkt. Das Resultat ist ein starker Zufluss von Investitionen, der die Dynamik der aktuellen Rally erheblich verstärken könnte.

Vor allem die großen institutionellen Akteure haben ihre Bitcoin-Käufe deutlich beschleunigt. Dazu gehören Krypto-ETFs von BlackRock bis hin zu Bitcoin-Akkumulatoren wie Strategy von Michael Saylor.

Parallel hierzu unterstreicht die Analyse die Bedeutung eines stabilen technischen Bildes. Demnach hat Bitcoin kürzlich eine wichtige Hürde genommen, was als klassisches bullishes Signal gilt.

Dieses Muster deutet darauf hin, dass nun ein Kaufimpuls einsetzen könnte. Zudem hat der Bitcoin-Preis die überkauften Niveaus, die er in vorherigen Bullenmärkten erzielt hat, noch längst nicht erreicht. Ein wichtiger Prüfstein liegt allerdings im Bereich um 123.000/125.000 USD.

Fazit: Insgesamt ergibt sich ein kraftvolles bullisches Narrativ für die Kryptowährung, das fundamentale, technische und liquiditätsorientierte Faktoren vereint.

Sollte sich das Muster bestätigen, könnte Bitcoin innerhalb der nächsten drei Monate ein bedeutendes Kurswachstum erleben, getrieben durch Liquidität und technische Stärke.

Bitcoin fällt unter 116.000 US-Dollar – ein Blutbad für Krypto-Longs

Der plötzliche Abschwung auf dem Kryptomarkt führte in den letzten 24 Stunden zur Liquidation von 213.729 Händlern mit einem Gesamtschaden von fast 600 Millionen US-Dollar.

Am Freitag wurden auf dem Kryptomarkt Long-Positionen im Wert von über einer halben Milliarde Dollar liquidiert, als der Bitcoin-Preis im Zuge eines allgemeinen Markteinbruchs unter die Marke von 116.000 Dollar fiel.

Laut CoinGlass- Daten wurden Long-Positionen im Wert von 585,86 Millionen US-Dollar liquidiert.

Es folgten Long-Liquidationen im Wert von 104,76 Millionen US-Dollar, die im gleichen Zeitraum um 1,33 % auf 3.598 US-Dollar fielen.

Dogecoin führte die Verluste unter den Top 10 Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung an, wobei sie in den letzten 24 Stunden um 7 % auf 0,22 $ fiel und Long-Positionen im Wert von 26 Millionen $ vernichtete, so Nansen.

Krypto-Händler Ash Crypto schrieb am Donnerstag in einem X-Post: „Dieser Dump ist ein reiner Leverage Flush.“ Er erklärte:

„Viele Leute haben sich nach Alts gesehnt, nachdem sie gesehen haben, dass ETH stark gepumpt hat, also haben die Market Maker die späten Longs abgeladen und liquidiert.“

Der plötzliche Marktrückgang führte im Berichtszeitraum zur Liquidation von 213.729 Händlern und überraschte viele angesichts der jüngsten Aufwärtsstimmung. Insgesamt wurden 731,93 Millionen US-Dollar an Short- und Long-Positionen vom Markt vernichtet.

Die Stimmung auf dem Kryptomarkt bleibt stark

Am 14. Juli erreichte Bitcoin mit 123.100 US-Dollar ein neues Allzeithoch und viele gingen davon aus, dass sich der Aufwärtstrend fortsetzen würde.

Trotz des Rückgangs bleibt die Stimmung optimistisch: Der Crypto Fear & Greed Index verzeichnete in seinem Update vom Freitag einen „Gier“-Wert von 70.

Dies geschah, nachdem mehrere Akteure der Kryptobranche kürzlich Prognosen für höhere Preise auf dem Kryptomarkt veröffentlicht hatten. Michael Novogratz, CEO von Galaxy Digital, sagte am Donnerstag, er erwarte, dass Ether mindestens 4.000 US-Dollar erreichen werde , was einem Anstieg von etwa 9,8 % gegenüber dem aktuellen Kurs entspricht.

Unterdessen erklärten Analysten von Bitfinex in einem Marktbericht am Mittwoch, dass das nächste wichtige Ziel bei 136.000 US-Dollar liegen werde, wenn sich der Aufwärtstrend von Bitcoin fortsetzt.

Händler sichern sich jedoch gegen eine schnelle Kurswende beim Bitcoin ab. Eine Rückkehr zum Kurs vom Donnerstag von 119.500 US-Dollar würde Short-Positionen im Wert von rund 3,07 Milliarden US-Dollar der Gefahr einer Liquidation aussetzen.

Quellen: PublicDomain/finanzmarktwelt.de/cointelegraph.com am 25.07.2025