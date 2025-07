2. August 2025: „Die Welt für sechs Minuten dunkel sein“

Teile die Wahrheit!

Eine virale Behauptung besagt, dass es am 2. August weltweit dunkel werden wird. Das wird nicht passieren – aber im Jahr 2027 steht eine rekordverdächtige Sonnenfinsternis bevor.

Eine virale Behauptung, die online und in den sozialen Medien die Runde macht, besagt, dass am 2. August „die Welt für sechs Minuten dunkel sein“ wird.

Sie deutet an, dass dies in den nächsten 100 Jahren nicht wieder passieren wird. Das wird es auch nicht. Wie auch? Es wird keinen globalen Stromausfall geben.

Allerdings wird am 2. August in ein paar Jahren etwas Besonderes im Zusammenhang mit Dunkelheit passieren.

Was die Verwirrung wahrscheinlich noch verstärkt, ist ein wahrhaft spektakuläres Ereignis am 2. August 2027, das wir zu Recht als „Sonnenfinsternis des Jahrhunderts“ bezeichnen.

An diesem Tag wird der Mond die Sonne für bis zu 6 Minuten und 22 Sekunden vollständig verdecken und damit die längste Totalitätsperiode an Land im 21. Jahrhundert erreichen.

Zum Vergleich: Die totale Sonnenfinsternis am 8. April 2024 über Mexiko, den USA und Kanada hatte eine maximale Totalität von 4 Minuten und 28 Sekunden – was bereits als ungewöhnlich lang gilt.

Es mag übertrieben klingen, aber die totale Sonnenfinsternis am 2. August 2027 wird aus gutem Grund als „Jahrhundertfinsternis“ bezeichnet. Sie wird die längste Totalität an Land im gesamten 21. Jahrhundert (seit 1991) bringen und die längste verbleibende Totalität bis zum 16. Juli 2014 sein.

Auch wenn die Behauptung, sie werde sich in 100 Jahren nicht wiederholen, falsch ist, ist die Totalität von 2027 die längste seit 87 Jahren.

Karten, die den Verlauf der totalen Sonnenfinsternis im Jahr 2027 zeigen.

Der Pfad der Totalität im Jahr 2027 – wo es „dunkel“ wird (obwohl es eigentlich eher einer 360-Grad-Dämmerung gleicht) – ist breiter als üblich, da der Mond am nächsten ist, aber global gesehen ist er immer noch schmal.

Am 2. August 2027 wird der Pfad etwa 258 Kilometer breit sein und sich über 15.227 Kilometer der Erdoberfläche erstrecken. Das sind etwa 2,5 Millionen Quadratkilometer – viel, aber nur ein winziger Bruchteil der 510 Millionen Quadratkilometer der Erde .

Der Pfad der totalen Sonnenfinsternis wird Teile von elf Ländern durchqueren , hauptsächlich Nordafrika und den Nahen Osten. Die totale Sonnenfinsternis wird in Spanien, Gibraltar, Marokko, Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten, Sudan, Saudi-Arabien, Jemen und Somalia sichtbar sein.

Eine partielle Sonnenfinsternis wird in weiten Teilen Afrikas, Europas und Südasiens sichtbar sein. Für den Rest der Welt – einschließlich Nordamerika – wird alles wie gewohnt weitergehen.

Eine totale Sonnenfinsternis zu erleben, ist ein seltenes und beeindruckendes Erlebnis, wenn man sich am richtigen Ort befindet – und einen klaren Himmel hat.

Auf dem Weg zum 2. August 2027 liegen einige spektakuläre Orte, an denen man die totale Sonnenfinsternis erleben kann, von Tarifa an der Südspitze Spaniens bis zu den Stränden Tunesiens und Luxor, der mit Tempeln übersäten Hauptstadt des alten Ägyptens.

Das alles passiert im August 2027, nicht in diesem August. Es ist unmöglich, dass die gesamte Erde gleichzeitig dunkel wird. Außerdem gibt es im August keine Sonnenfinsternis.

Die nächste ist eine partielle Sonnenfinsternis am 21. September, bei der vom Pazifik (einschließlich Fidschi, Tahiti und Neuseeland) und der Antarktis aus gesehen bis zu 80 % der Sonne vom Mond verdeckt werden.

In diesem August wird es auf der Welt nicht dunkel, aber wenn Sie die längste totale Sonnenfinsternis des Jahrhunderts interessiert, markieren Sie den 2. August 2027 in Ihrem Kalender.

Der Verlauf der totalen Sonnenfinsternis 2027

Eine totale Sonnenfinsternis ereignet sich, wenn der Mond direkt zwischen Erde und Sonne vorbeizieht und die Sonne auf seinem schmalen Pfad der Totalität für den Betrachter vollständig verdeckt . Bei der bevorstehenden Sonnenfinsternis am 2. August 2027 wird sich dieser Pfad über mehrere Regionen erstrecken, vom Atlantik bis hin zu Teilen Europas , Afrikas und des Nahen Ostens .

Der Start über dem Nordatlantik

Der Pfad beginnt im Nordatlantik und erreicht erstmals Land in Südspanien , genauer gesagt an der Costa de la Luz (Küste des Lichts) in Andalusien .

Von hier aus wird die Sonnenfinsternis weiter nach Gibraltar , dem britischen Überseegebiet , wandern, bevor sie sich südwärts nach Nordafrika bewegt .

Die Sonnenfinsternis in Nordafrika und dem Nahen Osten

Auf seinem Weg von Spanien nach Süden durchquert der Pfad Länder wie Marokko , Algerien , Tunesien , Libyen und Ägypten . Ägypten wird die längste Totalitätsdauer erleben, mit bemerkenswerten 6 Minuten und 22 Sekunden völliger Dunkelheit in einigen Gebieten.

Dies wird in Städten wie Luxor und Berenike der Fall sein , die sich ideal für Sonnenfinsternisjäger eignen.

Die Sonnenfinsternis wird sich weiter durch den Nahen Osten ziehen und über Saudi-Arabien , den Jemen und Teile Ostafrikas nach Indien gelangen , bevor sie ihre Reise im Chagos-Archipel im Indischen Ozean beendet.

Rund 89 Millionen Menschen werden von der Sonnenfinsternis betroffen sein und die seltene Gelegenheit haben, die totale Sonnenfinsternis mitzuerleben.

Spanien und Gibraltar: Eine europäische Sicht

Wenn Sie in Europa leben , gibt es hervorragende Möglichkeiten, die Sonnenfinsternis zu beobachten. In Südspanien – insbesondere in Tarifa und Cádiz – dauert die Totalität bis zu 4 Minuten und 39 Sekunden .

Auch Gibraltar bietet einen faszinierenden Aussichtspunkt für alle, die die Sonnenfinsternis beim ersten Kontakt mit dem Festland erleben möchten, allerdings ist die Dauer kürzer.

Quellen: PublicDomain/space.com/dailygalaxy.com am 27.07.2025