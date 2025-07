5 alarmierende Realitäten über Papst Leo XIV

Teile die Wahrheit!

„Der Heilige Geist ist den Nachfolgern Petri nicht verheißen worden, damit sie durch seine Offenbarung eine neue Lehre bekanntmachen, sondern damit sie mit seiner Hilfe die überlieferte Offenbarung der Apostel heilig bewahren und treu auslegen.“

— Pastor Aeternus, Erstes Vatikanisches Konzil (Denz. 1836)

Die Wahl von Papst Leo XIV. – Kardinal Robert Francis Prevost – wurde als historisch gefeiert: der erste amerikanische Papst, ein missionarischer Seelsorger, ein Mann des „Dialogs“.

Doch für diejenigen, die das munus petrinum, das von Gott eingesetzte Amt zur Bewahrung des Glaubensgutes, ernst nehmen, wirft sein bisheriges öffentliches Wirken ernste Fragen auf.

Ein Papst muss nicht perfekt sein, um rechtmäßig zu sein. Doch wenn Klarheit zugunsten von Zweideutigkeit aufgegeben wird und pastorale Sensibilität zur Verwischung moralischer Grenzen genutzt wird, haben die Gläubigen nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, wachsam zu sein.

Wie schon sein Vorgänger Franziskus scheint Leo XIV. eine Theologie der Begleitung über Korrektur, Kultur über Katechese und Konversation über Klarheit zu stellen. Diese gut gemeinten Instinkte können das Petrusamt in einer moralisch verwirrten Zeit gefährlich verzerren.

1. Er untergräbt die moralische Klarheit durch Duldung gleichgeschlechtlicher Segnungen

Am deutlichsten wird dies in seiner Haltung zur sexuellen Revolution innerhalb der Kirche. 2012 warnte Prevost noch vor westlichen Medien, die Sympathie für Praktiken wie den „homosexuellen Lebensstil“ weckten, der im Widerspruch zum Evangelium stehe. (Vatikan: 30 Millionen Dollar? Der Preis für die performative Demut von Papst Franziskus)

Doch 2024 verteidigte er die afrikanischen Bischöfe, die das vatikanische Dokument Fiducia Supplicans zu gleichgeschlechtlichen Segnungen ablehnten, mit dem Hinweis, dessen „Anwendung“ würde in Afrika nicht „funktionieren“.

Er vermied es, die katholische Lehre zu wiederholen, wonach solche Verbindungen in sich ungeordnet sind. So ersetzt kulturelle Anpassung die Wahrheitsfrage – eine moralisch bedenkliche Relativierung.

2. Er lehnt die thomistische Liebesordnung ab und ersetzt Gerechtigkeit durch Sentimentalität

Als JD Vance Anfang 2025 unter Berufung auf Thomas von Aquins ordo caritatis betonte, dass Familie und Nation moralisch Vorrang haben, widersprach Leo XIV. öffentlich mit den Worten: „Jesus bittet uns nicht, unsere Liebe zu rangieren.“

Doch damit leugnet er ein zentrales moralisches Prinzip. Aquin lehrt klar, dass Liebe hierarchisch ist und wir unseren Nächsten im natürlichen und familiären Bund mehr schulden als Fremden. Sentimentalität anstelle von Gerechtigkeit führt zur moralischen Auflösung.

3. Er betont die Synodalität und schwächt das lehramtliche Papstamt

Wie sein Vorgänger Franziskus ist auch Leo XIV. ein Verfechter der Synodalität. Er spricht von einer „zuhörenden Kirche“, die mehr daran interessiert sei, die „Schönheit und Freude an Jesus“ zu vermitteln, als Lehre zu verkünden. Doch dies ist eine falsche Gegenüberstellung: als ob Wahrheit der Freude im Weg stünde.

Der Papst soll nicht nur begleiten, sondern auch lehren und mit der Autorität Christi binden und lösen. Das Erste Vatikanum ist hier eindeutig: Neue Lehren sind nicht seine Aufgabe, sondern die treue Bewahrung des überlieferten Glaubens.

4. Er hat Gerechtigkeit in Missbrauchsfällen nicht vollständig durchgesetzt

Als Bischof von Chiclayo in Peru traf Prevost Missbrauchsopfer und leitete Voruntersuchungen ein. Doch lokale Berichte zeigen: Es folgten weder kanonische Prozesse noch Sanktionen. Ob aus Nachlässigkeit oder Fehlurteil – solche Versäumnisse untergraben die Glaubwürdigkeit kirchlicher Moral.

Gerechte Absichten reichen nicht. Es braucht Taten, die der Wahrheit verpflichtet sind. Auch hier scheint der Wunsch nach Dialog das Handeln ersetzt zu haben.

5. Er vermischt Orthodoxie mit Modernismus und stiftet Verwirrung

Leo XIV. hat sich nicht dem Extrem des Modernismus verschrieben. Er bestätigte, dass Frauen nicht geweiht werden können, im Einklang mit Ordinatio Sacerdotalis und der Glaubenskongregation.

Er lehnt die Gender-Ideologie ab und sprach sich gegen Programme aus, die Kindern fluide Geschlechterrollen vermitteln. Seine Fürsprache für Arme, Migranten und die Umwelt steht in Kontinuität zur kirchlichen Soziallehre.

Doch selbst solche Verdienste können pervertiert werden, wenn sie vom übergeordneten Ziel getrennt werden: der Rettung der Seelen und der klaren Verkündigung der Wahrheit.

Die eigentliche Gefahr liegt in der Grauzone: Ein Papst, der in der Theorie festhält, in der Praxis aber verwässert. Einer, der von Liebe spricht, aber Sünde nicht benennt. Einer, der Tradition bejaht, sie aber durch pastorale „Flexibilität“ untergräbt.

Das ist nicht die Standfestigkeit Petri. Es ist die Konzilianz des Pilatus.

Natürlich gilt: Unsere Kenntnis von Papst Leo XIV. stützt sich bislang auf das Wirken von Kardinal Prevost – auf seine Texte, Interviews und sein Verhalten als Seelsorger.

Doch nun sitzt er auf dem Stuhl Petri, einem Amt, das alles verändern kann. Die Verantwortung, das Glaubensgut zu bewahren und klar zu sprechen, könnte auch ihn verändern. Vielleicht ist Robert Prevost nicht mehr derselbe wie Leo XIV. Die Zeit wird es zeigen.

Wir verurteilen nicht. Wir beten. Wir hoffen auf seinen Mut. Aber wir schweigen nicht.

Die Kirche braucht einen Papst wie Leo den Großen, der Attila dem Hunnen entgegentrat – keinen Diplomaten für Davos. Wir brauchen einen Hirten, der seine Brüder stärkt, nicht verwirrt. Einen Papst, der lehrt, dass Jesus die Wahrheit ist – nicht nur ein Gesprächspartner.

Im Moment haben wir Papst Leo XIV.

Beten wir, dass er der wird, der er vor Gott sein soll: kein Brückenbauer – ein Fels.

Und der treue Überrest?

Er sei, was die Kirche immer braucht: unerschütterlich, klar, barmherzig und furchtlos.

Harte Zeiten für die Armen der Welt: Papst Leo unterstützt die grüne Agenda und Net Zero

In Fragen des katholischen Dogmas behaupten die Päpste, unfehlbar zu sein. Aber wenn es um die Wissenschaft des Klimawandels und den politischen Net-Zero-Irrsinn geht, sprechen sie häufig aus ihrem päpstlichen Allerwertesten.

Wer kann die Behauptung des verstorbenen Papstes Franziskus vergessen, dass Menschen Erdbeben verursachen – eine Behauptung, die nur die verrücktesten Klimaalarmisten aussprechen können? Leider ist auch der neue Bischof von Rom in der Lage, aus dem Ärmel zu schütteln, denn Papst Leo XIV. hat kürzlich seine Welt brennt-Predigt gehalten.

Bei einer „grünen“ Messe in seinem Sommerhaus in Castel Gandolfo fügte er hinzu: „Wir müssen für die Bekehrung so vieler Menschen innerhalb und außerhalb der Kirche beten, die immer noch nicht die Dringlichkeit erkennen, sich um unser gemeinsames Haus zu kümmern.“

Als „abgefallener“ Katholik ist Ihr Korrespondent der Nutznießer vieler solcher „Bekehrungsgebete“ gewesen. Angst funktioniert gut, wenn man ein Schuljunge ist, der zu Füßen von Schwester Agnes, der Direktorin der St. Anselm’s Primary School in Dartford, sitzt, die einem die Feuer der Hölle für das Versäumen der Sonntagsmesse und der zahlreichen heiligen Pflichttage verspricht. Die päpstlichen Befürchtungen, dass die Welt aufgrund von exzessiven Ferien in Benidorm brennen könnte, sind ein wenig zahm.

Immerhin hat der UN-Chefaktivist António Guterres damit die Grenzen der Dummheit erreicht. Komm schon Leo, ich kann nicht anders, als zu denken, dass du das besser kannst.

Es ist unnötig zu erwähnen, dass der neue grüne Papst voll und ganz auf die gefälschte Wissenschaft der Wetterzuschreibung setzt. „Wir sehen so viele Naturkatastrophen in der Welt, fast jeden Tag und in so vielen Ländern, die zum Teil durch die Exzesse des Menschseins, durch unseren Lebensstil, verursacht werden.“

Man kann nur beten, dass der neue Papst dazu kommt, die jüngste wissenschaftliche Bewertung des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) zu lesen, in der eine geringe oder gar keine menschliche Beteiligung an fast allen natürlichen Wetterereignissen festgestellt wird – jetzt und bis zum Jahr 2100.

Vielleicht sollte er bedenken, dass die Zahl der Todesfälle durch Naturkatastrophen in den letzten 100 Jahren um 95 % gesunken ist, während das zusätzliche Kohlendioxid in der Atmosphäre zu einer bemerkenswerten „Ergrünung“ des Planeten um 15–20 % geführt hat.

Papst Leo trug bei seiner Sondermesse im neuen ökologischen Bildungszentrum der Sommerresidenz ein grünes Gewand und forderte die Welt auf, die Dringlichkeit der Klimakrise anzuerkennen und „den Schrei der Armen zu hören“, wie er es nannte. Aber die Armen weinen nicht – zumindest nicht wegen der Fantasie der reichen westlichen Eliten von Net Zero. Viele in den Entwicklungsländern sehen in der Nutzung von Kohlenwasserstoffen den Schlüssel, um sie aus der bitteren Armut zu befreien.

Sie sind sich der enormen Zunahme von Grundnahrungsmitteln bewusst, die in den letzten 60 Jahren durch den Einsatz von kohlenwasserstoffhaltigen Düngemitteln erreicht wurde. Sie können die zusätzliche Nahrung in ihren Bäuchen spüren – ihnen die natürlich gespeicherte Energie der Erde in diesem Stadium ihrer Entwicklung vorzuenthalten, wäre, in den oft gesprochenen Worten von Schwester Agnes, böse.

Über die Grüne Messe von Papst Leo berichtete die Associated Press, die für die religiöse Berichterstattung von der Conversation unterstützt wird, welche von der Lilly Endowment Inc. finanziert wird. In dem Bericht, der vermutlich offiziell vom Vatikan abgesegnet wurde, heißt es, dass Leo ein langjähriger Missionar und Bischof in Peru ist, wo er angeblich aus erster Hand „die Auswirkungen des Klimawandels auf gefährdete Gemeinschaften“ erfahren hat.

Peru hat ein wechselhaftes Klima, und schlechtes Wetter kann Gemeinschaften, die am Rande der Gesellschaft leben, in Bedrängnis bringen. Wenn wir jedoch das Klima betrachten und uns nicht auf den pseudowissenschaftlichen Unsinn der kurzfristigen Wetterzuschreibung verlassen, können wir dem Klimaportal der Weltbank entnehmen, dass die saisonale Durchschnittstemperatur im Land in den letzten 100 Jahren nur um 0,36 °C gestiegen ist.

In diesem Zeitraum gab es etwas weniger Regen – auch wenn ein Rückgang von 9,9 mm auf 1610,34 mm nicht zu bemerken war. Wenn man den Klimazusammenbruch propagieren will, ist Peru vielleicht nicht der beste Ort, um damit anzufangen – unabhängig von der eigenen persönlichen Wahrheit, dem Glauben oder der gelebten Erfahrung.

Auch Papst Leo sollte bei seinem nächsten Besuch in seiner Heimat Amerika die Finger von der „brennenden Welt“ lassen. Waldbrände sind in Alarmistenkreisen in aller Munde, obwohl die jüngste Begeisterung durch die in Nature Communications veröffentlichten Ergebnisse gedämpft wurde, die zeigen, dass Waldbrände nur 23 % des Niveaus erreichen, das nach einer Untersuchung von Aufzeichnungen, die bis ins 17. Jahrhundert zurückreichen, als normal gelten würde.

Ein Gutachter sah die eindeutige Gefahr, dass das Papier „von Leugnern der Auswirkungen des Klimawandels benutzt wird“. Mit anderen Worten: weniger Fakten, mehr Emotionen. Auch hier können wir nur beten, dass der Mythos des reinigenden heiligen Rauchs, der alles vor sich hertreibt, mit der Erlösung, die nur mit den Segnungen von Net Zero möglich ist, wieder auferstehen kann.

Päpste sind in der Regel Leute, die sich mit der Wissenschaft auskennen – der Vatikan hat etwa 100 Jahre gebraucht, um zu akzeptieren, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Sowohl Franziskus als auch Leo haben versucht, extremen Umweltschutz mit der Sorge um die Armen und etwas, das sie Klimagerechtigkeit nennen, zu verbinden.

Sie sind im Allgemeinen keine Wissenschaftler, und wie die meisten modernen linken Politiker haben sie wenig Verständnis für Wissenschaft und wissenschaftliche Prozesse. Sie scheinen keine Ahnung von der Rolle natürlicher Klimaschwankungen zu haben und verstehen nicht, wie Kohlenwasserstoffe in den letzten 100 Jahren Milliarden von Menschen aus der Armut geholt haben. Ihre elitären ex cathedra Ansichten führen dazu, dass Amtsinhaber wie Franziskus in bekannten biblischen Ausdrücken davon schwafeln, dass die Welt „kollabiert und möglicherweise kurz vor dem Zusammenbruch steht“.

Franziskus hielt CO₂ für „hochgradig verschmutzend“, obwohl er jeden Tag seines Lebens etwa zwei Pfund davon ausatmete. Der neue Kerl schimpft bereits über die brennende Welt – erwarten Sie, dass noch mehr Höllenfeuer und Verdammnis folgen werden.

Mehr über die Geheimnisse des Vatikans, Symbole und wie die Jesuiten die Geschichte von Germanien manipulierten lesen Sie im Buch „Die Welt-Illusion„.

Quellen: PublicDomain/dailyremnant.substack.com/dailysceptic.org am 21.07.2025